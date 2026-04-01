KINA

Επίσκεψη Ευρωπαίων ευρωβουλευτών μετά από 8 χρόνια

Τριήμερες επαφές στην Κίνα ξεκίνησε χτες αντιπροσωπεία μελών του Ευρωκοινοβουλίου, στην πρώτη επίσκεψη ευρωβουλευτών στον ασιατικό γίγαντα μετά από 8 χρόνια, η οποία πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Νομοθετικών Θεμάτων του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου (της κινεζικής Βουλής).

Η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, δήλωσε ότι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ νομοθετών των δύο πλευρών «θα διευκολύνει την υγιή και σταθερή ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας - ΕΕ».

Της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας ηγείται η επικεφαλής της Ευρωκοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Ανα Καβασίνι. Επαφές έχουν σχεδιαστεί σε Πεκίνο αλλά και Σαγκάη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των Βρυξελλών, η επίσκεψη αποτελεί «μια σημαντική ευκαιρία για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στο ψηφιακό τομέα, στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού ΕΕ - Κίνας». Θυμίζουμε ότι τον Δεκέμβρη οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησαν στην επιβολή, από 1η Ιούλη 2026, τέλους 3 ευρώ σε «δέματα χαμηλής αξίας» που φτάνουν στην ΕΕ από κινεζικές πλατφόρμες. Βασική πηγή ανησυχίας είναι «οι συστημικές παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ και ο μεγάλος όγκος μη συμμορφούμενων μικρών δεμάτων που προέρχονται από διαδικτυακές πλατφόρμες εκτός ΕΕ, μεταξύ άλλων από την Κίνα», αφού τους ευρωπαϊκούς ομίλους προβληματίζει το προβάδισμα που αποκτούν στην αγορά κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. Temu) που διακινούν ακόμα και αγορές μικρής αξίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, «οι ευρωβουλευτές θα επισκεφτούν το Εμπορικά Επιμελητήρια για να συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στην Κίνα όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και την πρόσβαση στην αγορά», ενώ «η αντιπροσωπεία θα συζητήσει τα πρότυπα ασφάλειας των καταναλωτών και των προϊόντων με τους γίγαντες του ηλεκτρονικού εμπορίου Shein και Alibaba».

Διάφορες επαφές και στην Ταϊβάν

Να σημειωθεί ότι χτες άλλη αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου, με επικεφαλής την πρόεδρο της Ευρωκοινοβουλευτικής Επιτροπής Ασφάλειας και Αμυνας Marie-Agnes Strack-Zimmermann, συνάντησε στην Ταϊπέι τον πρόεδρο της Ταϊβάν Lai Ching-te. Ο Lai ευχαρίστησε το Ευρωκοινοβούλιο για τη «μακροχρόνια και σταθερή υποστήριξή του» στην Ταϊβάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του, εκφράζοντας επίσης την ελπίδα ότι Ταϊβάν και ΕΕ θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε βασικούς στρατηγικούς κλάδους και να διαφυλάσσουν «οικουμενικές αξίες, όπως της δημοκρατίας και της ελευθερίας».

Την ίδια στιγμή στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν βρέθηκε και αντιπροσωπεία Αμερικανών γερουσιαστών, στο πλαίσιο των διμερών διαβουλεύσεων για συνεργασία στην «ασφάλεια». Ο Ρεπουμπλικάνος Τζον Κέρτις δήλωσε ότι όσα έχει δείξει η πορεία του Χονγκ Κονγκ πρέπει να αποτελέσουν προειδοποίηση για τους Ταϊβανέζους. «Νομίζω πως η μεγαλύτερη ανησυχία μου για την Ταϊβάν είναι ότι υποτιμούνται οι προθέσεις της Κίνας, οι οποίες νομίζω ότι έγιναν πολύ σαφείς από αυτό που συνέβη στο Χονγκ Κονγκ. Ετσι, ναι, θα θέλαμε την ειρήνη, αλλά παρακαλώ μην είστε αφελείς», είπε απευθυνόμενος στους Ταϊβανέζους. Ο Κέρτις αναφερόταν σε αλλαγές που η κεντρική κινεζική διοίκηση προώθησε στο Χονγκ Κονγκ, ειδικά μετά το 2020, ώστε η «επιστροφή» του στην κυριότητα του Πεκίνου (από το 1997 που έπαψε να είναι βρετανική αποικία) να συνοδευτεί από τέτοιον βαθμό αυτονομίας που δεν θα περιέπλεκε βασικές επιδιώξεις της Κίνας.

Αυτές τις μέρες η Βουλή της Ταϊβάν συζητά για τον στρατιωτικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους, που η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος (DPP) επικεντρώνει σε αγορές νέων αμερικανικών εξοπλισμών. Από τη μεριά του το Κουομιντάνγκ (το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, που όμως έχει οριακή πλειοψηφία στη Βουλή) λέει ότι οι νέες αγορές αμερικανικών όπλων «δεν πρέπει να αποτελούν λευκή επιταγή», ενώ η πρόεδρός του, Τσενγκ Λι Γουν, ετοιμάζει πολυήμερη επίσκεψη στην Κίνα από 7 μέχρι 12 Απρίλη.