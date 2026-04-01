Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής και των «εθνικών» στόχων

Στην πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη Μακρή στην Καισαριανή μίλησε το απόγευμα του Σαββάτου ο Νίκος Αμπατιέλος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, σε συγκέντρωση με σύνθημα «Σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, με το ΚΚΕ μπροστά» την οποία οργάνωσαν οι ΚΟ Καισαριανής του ΚΚΕ.

Παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Ηλίας Σταμέλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόδημος Κατσαρέλης, ο πρώην δήμαρχος Γιώργος Κατημερτζής, μέλη της δημοτικής αρχής και οι Βασίλης και Πέρσα Χατζηχαραλάμπους, γονείς του Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους, ενός από τα 57 θύματα του εγκλήματος των Τεμπών.

«Σε αυτές τις συνθήκες που η φωτιά του πολέμου φουντώνει», τόνισε εισαγωγικά ο Ν. Αμπατιέλος, «αποδεικνύουμε στην πράξη και για μία ακόμη φορά ότι το ΚΚΕ είναι εδώ, στήριγμα του λαού μας, ο οργανωτής της πάλης του, με βαθιά συναίσθηση του ρόλου και της ευθύνης που αναλαμβάνουμε σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις και στην οργάνωση της αντίστασης απέναντι στις σημερινές δυσκολίες αλλά και - ακόμα πιο σημαντικό - στο να οδηγήσουμε τον λαό μας σε ριζικές ανατροπές της βαρβαρότητας των πολέμων και της εκμετάλλευσης. Το ΚΚΕ είναι εδώ, όπως ήταν πάντα σε αυτά τα στενά, στους δρόμους και τις πλατείες της Καισαριανής, εδώ που λίγα μέτρα πιο κάτω, στο Σκοπευτήριο, περπάτησαν περήφανοι και αλύγιστοι οι 200 σύντροφοί μας την Πρωτομαγιά του 1944».





Σημείωσε δε ότι «ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, και μάλιστα με την τάση κλιμάκωσης και γενίκευσης που παρατηρείται, αποτελεί μια κατάσταση που διαμορφώνει νέα δεδομένα, νέες απαιτήσεις αλλά και νέες δυνατότητες ώστε ευρύτερες εργατικές - λαϊκές δυνάμεις να αντιληφθούν ότι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός για την κυριαρχία και το μέγιστο κέρδος δεν διστάζει μπροστά σε κανένα έγκλημα. Εγκλήματα που ζούμε καθημερινά και στους χώρους δουλειάς, ζήσαμε και στα Τέμπη, ζούμε στην Υγεία, στην Παιδεία, παντού. Ο στρατιωτικός πόλεμος είναι η άλλη όψη εκείνου που διεξάγεται κάθε μέρα ενάντια στα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα.

Μέρα με τη μέρα γίνεται πιο ορατός ο πραγματικός στόχος τους: Ο έλεγχος των πετρελαίων, των φυσικών αερίων και άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών και εμπορικών δρόμων μιας ευρύτερης περιοχής, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με την Κίνα, που διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Ιράν».

Και κατέληξε: «Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η εργατική - λαϊκή πάλη, κυρίως από τα κάτω. Κάθε χώρος δουλειάς, γειτονιά, χώρος νεολαίας, κάθε μαζικός φορέας να γίνει κυψέλη, εστία διαφώτισης, συζήτησης, διεκδίκησης, αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής και των λεγόμενων εθνικών στόχων. Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις και ορμητήρια πολέμου και μαγνήτης αντιποίνων. Να ανακληθεί η πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Να επιστρέψει η φρεγάτα από την Ερυθρά Θάλασσα. Να καταγγελθεί η στρατηγική συμφωνία με ΗΠΑ και Ισραήλ. Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να στείλει ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις στη Γάζα για τα βρώμικα σχέδιά τους».

Μαζικές συγκεντρώσεις σε Ζωγράφου και Βύρωνα

Μαζικές συγκεντρώσεις με το ίδιο θέμα πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο οι ΚΟ Ζωγράφου και Βύρωνα του ΚΚΕ.

Την Κυριακή, στο Θέατρο «Στοά» στου Ζωγράφου, κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η βουλευτής του ΚΚΕ Σεμίνα Διγενή.

Αναφέρθηκε στις πολεμικές συγκρούσεις που κλιμακώνονται παγκοσμίως, σημειώνοντας ότι «η ανεπίστρεπτη όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα τροφοδοτεί την κλιμάκωση και τη γενίκευση του πολέμου».

Αναφέρθηκε επίσης στην ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο και τους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, που αυξάνει τους κινδύνους για τον λαό, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά (ακρίβεια, ενεργειακό κόστος, εξοπλιστικές δαπάνες). Επεσήμανε τη στρατηγική σύμπλευση ανάμεσα στα κόμματα του συστήματος, που συγκαλύπτουν ή στηρίζουν την εμπλοκή, ενώ απέρριψε τα επιχειρήματα ότι αυτή γίνεται για το «εθνικό συμφέρον».

«Η Ιστορία δεν γράφεται μόνο από κυβερνήσεις και στρατούς, αλλά και από τους λαούς που αρνούνται να γίνουν θεατές της ίδιας τους της καταστροφής», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι η πραγματική πρόοδος «βρίσκεται στον δρόμο της ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, που ξεκινά από την εκμετάλλευση στον χώρο δουλειάς και φτάνει μέχρι τα πολεμικά σφαγεία, στον αγώνα για την κατάκτηση της πραγματικής εργατικής - λαϊκής εξουσίας. Μόνο με μια τέτοια "πυξίδα" μπορεί να νικήσει ο λαός, και τέτοια πολιτική πρόταση διαθέτει μόνο το ΚΚΕ».

Ακολούθησε παρέμβαση από τονπρόεδρο του Συλλόγου Υποψήφιων Διδακτόρων του ΕΜΠ, ο οποίος επεσήμανε τη συμβολή του φοιτητικού κινήματος και των σωματείων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Πολυτεχνείου ώστε να μη μετατραπούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε πολεμικά εργαστήρια, αλλά η έρευνα και η επιστήμη να τεθούν στην υπηρεσία της κοινωνίας, συμβάλλοντας στην κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

Επίσης έγινε τοποθέτηση από την Βασιλική Λύρου, πρόεδρο του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών Ζωγράφου, η οποία ανέφερε ότι οι γυναίκες μέσω των Συλλόγων τους δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια απέναντι στην πολεμική μηχανή που στοχεύει τον λαό μας, τα παιδιά μας.

Στη συγκέντρωση το Σάββατο στην αίθουσα του δημαρχείου Βύρωνα την κεντρική ομιλία έκανε ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ, ο οποίος κάλεσε τον λαό της πόλης να μη δείξει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στα αστικά κόμματα. Να συμπορευτεί τώρα με το ΚΚΕ στον αγώνα ενάντια στο σύστημα και τους πολέμους του.

Οπως σημείωσε, όλες οι διεθνείς εξελίξεις προκαλούνται από την ένταση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για το κυνήγι του κέρδους, που οδηγούν στην ένταση της εκμετάλλευσης και στον πόλεμο.

Τόνισε πως ο λαός μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι οι καπιταλιστικοί ανταγωνισμοί για τη μεγιστοποίηση του κέρδους δεν διστάζουν απέναντι σε τίποτα. Κάλεσε σε μαχητική συμπόρευση του λαού με το ΚΚΕ ενάντια σε αυτήν τη βαρβαρότητα, για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του και να προχωρήσει στον αγώνα για να απαλλαγεί από το σύστημα της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και των πολέμων, για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό.

Ακολούθησε συζήτηση με ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σχετικά με τις μάχες που δίνει το εργατικό κίνημα το τελευταίο διάστημα, και σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί η κομματική παρέμβαση στην περιοχή.