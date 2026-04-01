ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΗΠΑ

Συνομιλίες για «ενεργειακή εκεχειρία» με τη Ρωσία

Συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης πρόκειται να έχει σήμερα ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι με τους διαπραγματευτές των ΗΠΑ για την ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας, κατά τη διάρκεια των οποίων όπως είπε θα ζητήσει από την Ουάσιγκτον να διαβιβάσουν στη Μόσχα την πρόταση του Κιέβου για κατάπαυση του πυρός στις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους.

Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε αφήσει να εννοηθεί ότι «εταίροι» πιέζουν την Ουκρανία να σταματήσει τα χτυπήματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, προκειμένου να μη διαταραχτεί η παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου και εκτοξευτούν ανεξέλεγκτα οι τιμές.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμα ότι αν η Μόσχα δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία θα συνεχίσει να απαντά στους βομβαρδισμούς της Ρωσίας με δικά της πλήγματα.

Πρόσθεσε δε ότι ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στην Τουρκία για συνομιλίες με αρκετές χώρες, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.