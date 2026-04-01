Τετάρτη 1 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΗΠΑ
Συνομιλίες για «ενεργειακή εκεχειρία» με τη Ρωσία

Συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης πρόκειται να έχει σήμερα ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι με τους διαπραγματευτές των ΗΠΑ για την ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας, κατά τη διάρκεια των οποίων όπως είπε θα ζητήσει από την Ουάσιγκτον να διαβιβάσουν στη Μόσχα την πρόταση του Κιέβου για κατάπαυση του πυρός στις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους.

Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε αφήσει να εννοηθεί ότι «εταίροι» πιέζουν την Ουκρανία να σταματήσει τα χτυπήματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, προκειμένου να μη διαταραχτεί η παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου και εκτοξευτούν ανεξέλεγκτα οι τιμές.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμα ότι αν η Μόσχα δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία θα συνεχίσει να απαντά στους βομβαρδισμούς της Ρωσίας με δικά της πλήγματα.

Πρόσθεσε δε ότι ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στην Τουρκία για συνομιλίες με αρκετές χώρες, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

    

ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ξεσηκωμός για να κάνει πράξη ο λαός το σύνθημα: «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»
Νέες κινητοποιήσεις σωματείων και φορέων ενάντια στην εμπλοκή
ΟΧΙ στη μετατροπή του Θριασίου σε «πεδίο εμπλοκής» και «ειδική οικονομική ζώνη»
Καταγγέλλουν τις απαράδεκτες τιμωρίες φαντάρων που συμμετείχαν στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις
Προετοιμάζουν το έδαφος για αποστολή στα Στενά του Ορμούζ!
Οι λαοί έχουν τη δύναμη να στείλουν στον αγύριστο το σύστημα που τους καταδυναστεύει και τους αιματοκυλά
Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής και των «εθνικών» στόχων
Συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση και με όλα τα μέσα
 Καλεί σε μείωση της κατανάλωσης Ενέργειας
Αντιδράσεις προκαλεί ο ισραηλινός νόμος για θανατική ποινή σε βάρος των Παλαιστινίων
Επικίνδυνο «πόκερ» γύρω από τα πλοία με ρώσικο πετρέλαιο
 Μέτρα προστασίας της κερδοφορίας των ομίλων
 Ασκηση για «πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο» και στο Ναύπλιο
Αντιπαραθέσεις με τις ΗΠΑ για τα δικά τους συμφέροντα
 Σχέδια αρπαγής λιβανέζικου εδάφους και ισοπέδωσης περιοχών με πρότυπο τη Γάζα
 Επίσκεψη Ευρωπαίων ευρωβουλευτών μετά από 8 χρόνια
 Ηχητικό ντοκουμέντο από συνομιλία του Ούγγρου και του Ρώσου ΥΠΕΞ
 «Πολεμική» επιστροφή στον λιγνίτη μέσω ...Πάρνηθας!
 Εκδηλώσεις με ομιλητές μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
 Δραστηριότητα Οργανώσεων του ΚΚΕ
 Ενταγμένη στις «εναλλακτικές» ενεργειακές διαδρομές
 Πασχαλινό παζάρι από το Σάββατο
 Η δημόσια τηλεόραση κόβει θέσεις εργασίας και προγράμματα
 Σήμερα η εκδήλωση - συναυλία «Η Κούβα δεν είναι μόνη!»
 Ανακοινώθηκε η επαναλειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
