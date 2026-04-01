Τετάρτη 1 Απρίλη 2026
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«Πολεμική» επιστροφή στον λιγνίτη μέσω ... Πάρνηθας!

Το σενάριο να επαναλειτουργήσει άμεσα τα λιγνιτικά εργοστάσια της Δυτ. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, προκειμένου να ρίξει το κόστος της Ενέργειας που έχει εκτοξευθεί εξαιτίας του πολέμου, κυρίως για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, εξετάζει η κυβέρνηση. Σκέψεις υπάρχουν και για την επανέναρξη των εισαγωγών ρώσικου φυσικού αερίου και πετρελαίου, παρά το εμπάργκο και τις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας.

Τα σενάρια αυτά συζητήθηκαν σε χτεσινή σύσκεψη του πρωθυπουργού με τα αρμόδια υπουργεία και τη διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ. Προτεραιότητα για επαναλειτουργία έχουν οι μονάδες στην Πτολεμαΐδα, που βρίσκονται στην καλύτερη επιχειρησιακή κατάσταση και μπορούν άμεσα να παράξουν Ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον σχεδιασμό αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη εντάσσεται και περιοχή στον βόρειο τομέα της Πάρνηθας. Συγκεκριμένα, από περιοχές που είχαν καεί τα προηγούμενα χρόνια, σχεδιάζεται να μεταφερθούν 500.000 τόνοι κάρβουνου στους ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και Αμύνταιου, προκειμένου να επισπευσθεί η λειτουργία τους, λόγω των αναγκαίων επισκευών που πρέπει να γίνουν στους ταινιόδρομους των λιγνιτωρυχείων.

Σε κάθε περίπτωση, καθώς ο πόλεμος κλιμακώνεται, καταρρέει άλλος ένας μύθος της κυβέρνησης, του κεφαλαίου και των κομμάτων του, αυτός της «πράσινης ανάπτυξης», που εγκαταλείπεται σταδιακά προκειμένου να εξασφαλιστεί φτηνότερη Ενέργεια για τα μονοπώλια σε συνθήκες βαθιάς πολεμικής εμπλοκής. Να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος της παραγόμενης Ενέργειας θα διοχετευθεί στην πολεμική βιομηχανία που αναπτύσσεται ραγδαία. Για άλλη μια φορά, το μάρμαρο θα το πληρώσει ο λαός, που δεν πρόκειται να δει ούτε σεντ μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος.

    

