ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καλεί σε μείωση της κατανάλωσης Ενέργειας

Κυρίως στις Μεταφορές, με μείωση ταξιδιών και μετακινήσεων των πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη - μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης της χρήσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, ιδίως στον τομέα των Μεταφορών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για «παρατεταμένη διακοπή» του ενεργειακού εφοδιασμού από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η επιστολή έρχεται καθώς αυξάνεται η εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα τελειώσει γρήγορα, γεγονός που καθιστά πιο πιθανές τις μακροπρόθεσμες ελλείψεις. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να κάνουν «έγκαιρη προετοιμασία ενόψει μιας πιθανώς παρατεταμένης διαταραχής».

Οπως αποδεικνύεται, ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός κρατών και μονοπωλιακών ομίλων στην Ενέργεια όχι μόνο εκτοξεύει τις τιμές, αλλά φέρνει εμπόδια στην τροφοδοσία και ελλείψεις.

Ετσι ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, σε επιστολή προς τους εθνικούς υπουργούς Ενέργειας, την οποία είδε το Politico, αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξετάσουν «εθελοντικά μέτρα εξοικονόμησης ζήτησης... με ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα των μεταφορών».

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις θα ζητούν από τους πολίτες να οδηγούν ή να πετούν λιγότερο, για να εξοικονομούν καύσιμα για πιο «ουσιαστικούς σκοπούς», όπως συμβαίνει ήδη σε ορισμένες ασιατικές χώρες.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας επρόκειτο χθες να πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση για την αντιμετώπιση της «ενεργειακής κρίσης» που φέρνει ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός γύρω από την Ενέργεια. Σύμφωνα με την κυπριακή Προεδρία, παρότι η ΕΕ ως καθαρός εισαγωγέας Ενέργειας υφίσταται ήδη ισχυρές πιέσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, με τις τιμές του φυσικού αερίου να έχουν αυξηθεί περίπου κατά 70% και του πετρελαίου κατά 50%.

Η επιστολή του Γιόργκενσεν αποκαλύπτει «φόβους» της ΕΕ ότι η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο μετατρέπεται από «πρόβλημα τιμών» σε μια «ολοκληρωτική κρίση ενεργειακού εφοδιασμού», με σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία.

Αναφέρει ότι ο τομέας των Μεταφορών της Ευρώπης αντιμετωπίζει αυξανόμενο κόστος και ελλείψεις εφοδιασμού λόγω της μεγάλης εξάρτησης του κλάδου από τον Περσικό Κόλπο, στον οποίο η ΕΕ βασιζόταν για πάνω από το 40% των εισαγωγών καυσίμων αεριωθούμενων και ντίζελ.

Πρόσθεσε ότι η αυξανόμενη έλλειψη επιδεινώνεται από την «περιορισμένη διαθεσιμότητα εναλλακτικών προμηθευτών και δυναμικότητας διύλισης για συγκεκριμένα προϊόντα εντός της ΕΕ».

«Τα κράτη - μέλη θα πρέπει να απέχουν από τη λήψη μέτρων που ενδέχεται να αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμων, να περιορίσουν την ελεύθερη ροή πετρελαϊκών προϊόντων ή να αποθαρρύνουν την παραγωγή των διυλιστηρίων της ΕΕ», σημειώνει ο Γιόργκενσεν και προσθέτει ότι οι χώρες θα πρέπει να εξετάσουν τον διασυνοριακό αντίκτυπο των εθνικών μέτρων για να διατηρήσουν τη «συνοχή σε ολόκληρη την ΕΕ».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή εισηγείται να αναβληθεί οποιαδήποτε μη επείγουσα συντήρηση διυλιστηρίων, ενώ επισημαίνει ότι και η αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων θα μπορούσε να συμβάλει στην υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων και στην εκτόνωση των πιέσεων στην αγορά.

Εχουν αποδεσμευτεί στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου της ΕΕ

Επιπλέον, σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη - μέλη της ΕΕ να κινηθούν έγκαιρα, συντονισμένα και με κοινή γραμμή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού με πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η ΕΕ «είναι καλά προετοιμασμένη», χάρη στην υποχρέωση των κρατών - μελών να διατηρούν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και να διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κράτη - μέλη της ΕΕ συμμετέχουν κατά περίπου 20% στην απελευθέρωση άνω των 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο του μηχανισμού που συντονίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).