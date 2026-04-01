ΤΟΥΡΚΙΑ

Ενταγμένη στις «εναλλακτικές» ενεργειακές διαδρομές

Στον ρόλο που Τουρκία και Συρία μπορούν να διαδραματίσουν στην επαναχάραξη των δρόμων μεταφοράς Ενέργειας μεταξύ Ανατολής και Δύσης αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρέσβης στην Αγκυρα, Τομ Μπάρακ, που ταυτόχρονα είναι και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία.

Μιλώντας σε ενεργειακό συνέδριο που συνδιοργάνωσαν στην Ουάσιγκτον το «Ατλαντικό Συμβούλιο» και το Συρο-Αμερικανικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο, παρουσία διαφόρων κολοσσών του κλάδου, ο Μπάρακ μίλησε για την «εξαιρετική» ευκαιρία που διαμορφώνεται σήμερα για να βρεθούν εναλλακτικές για την ασφαλή μεταφορά Ενέργειας, παρατηρώντας ότι ειδικά στη Συρία συναντιούνται τοπικές και διεθνείς διαδρομές, αλλά και κάνοντας ρητή αναφορά στο «Σχέδιο των Τεσσάρων Θαλασσών» - πρόταση που διατυπώθηκε το 2009 και βασιζόταν στην ανάδειξη της Συρίας ως βασικού συνδέσμου μεταξύ Αραβικού Κόλπου, Μεσογείου, Κασπίας και Μαύρης Θάλασσας.

Στην παρουσίασή του ο Μπάρακ περιέλαβε διαγράμματα για τη σύνδεση Κατάρ - Σαουδικής Αραβίας - Ιορδανίας - Συρίας - Τουρκίας μέχρι την Ευρώπη, θυμίζοντας ότι η ανατραπείσα κυβέρνηση Ασαντ είχε απορρίψει τέτοια συνεργασία, αλλά η νέα «κυβέρνηση» στη Δαμασκό ήδη επιταχύνει συμφωνίες για ανέγερση σύγχρονων υποδομών, σημειώνοντας ότι νέες τέτοιες συνδέσεις θα μπορούν να διαδραματίσουν «συμπληρωματικό» ρόλο στην αξιοποίηση του LNG.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, μετά από συνάντηση που έγινε προχτές στην Κωνσταντινούπολη για την Τουρκία, ανακοίνωσε ότι η χώρα διαθέτει μια σειρά χαρακτηριστικά που ενισχύουν τη θέση της στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και την προσέλκυση επενδύσεων. Μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι η βιομηχανική βάση της Τουρκίας δυναμώνει ολοένα και ως μέλος του G-20 έχει αυξανόμενη επιρροή στην παγκόσμια σκηνή, αποτελεί σημαντική «άγκυρα» για το Εμπόριο, τις επενδύσεις αλλά και τα δίκτυα παραγωγής.