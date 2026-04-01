ΣΟΥΗΔΙΑ

Η δημόσια τηλεόραση κόβει θέσεις εργασίας και προγράμματα

Η σουηδική δημόσια τηλεόραση SVT ανακοίνωσε την περικοπή 141 από τις 2.100 θέσεις εργασίας της, στο πλαίσιο ενός σχεδίου «εξοικονόμησης» κερδών περίπου 34 εκατ. ευρώ.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, που λειτουργεί με καθαρά επιχειρηματικά κριτήρια, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι έπρεπε να απορροφήσει επιπλέον 192 εκατ. κορόνες σε κόστος για τη χρήση και τη συντήρηση του επίγειου δικτύου, αφού οι εμπορικοί φορείς εκμετάλλευσης καναλιών εγκατέλειψαν το δίκτυο.

Τον Φλεβάρη η SVT είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να καλύψει το πρόσθετο κόστος, αλλά δεν είχε λάβει απάντηση.

Σε όλη τη χώρα γίνονται απολύσεις δημοσιογράφων και άλλων εργαζομένων, αναστέλλονται ακόμα και δημοφιλή προγράμματα. Περικοπές θα γίνουν επίσης στις ειδησεογραφικές υπηρεσίες, καθώς και στον προϋπολογισμό για τα αθλητικά δικαιώματα, «κάτι που έχει αντίκτυπο στην προσφορά ζωντανής αθλητικής μετάδοσης».