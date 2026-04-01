Τετάρτη 1 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΔΙΕΘΝΗ
ΣΟΥΗΔΙΑ
Η δημόσια τηλεόραση κόβει θέσεις εργασίας και προγράμματα

Η σουηδική δημόσια τηλεόραση SVT ανακοίνωσε την περικοπή 141 από τις 2.100 θέσεις εργασίας της, στο πλαίσιο ενός σχεδίου «εξοικονόμησης» κερδών περίπου 34 εκατ. ευρώ.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, που λειτουργεί με καθαρά επιχειρηματικά κριτήρια, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι έπρεπε να απορροφήσει επιπλέον 192 εκατ. κορόνες σε κόστος για τη χρήση και τη συντήρηση του επίγειου δικτύου, αφού οι εμπορικοί φορείς εκμετάλλευσης καναλιών εγκατέλειψαν το δίκτυο.

Τον Φλεβάρη η SVT είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να καλύψει το πρόσθετο κόστος, αλλά δεν είχε λάβει απάντηση.

Σε όλη τη χώρα γίνονται απολύσεις δημοσιογράφων και άλλων εργαζομένων, αναστέλλονται ακόμα και δημοφιλή προγράμματα. Περικοπές θα γίνουν επίσης στις ειδησεογραφικές υπηρεσίες, καθώς και στον προϋπολογισμό για τα αθλητικά δικαιώματα, «κάτι που έχει αντίκτυπο στην προσφορά ζωντανής αθλητικής μετάδοσης».

    

ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ξεσηκωμός για να κάνει πράξη ο λαός το σύνθημα: «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»
Νέες κινητοποιήσεις σωματείων και φορέων ενάντια στην εμπλοκή
ΟΧΙ στη μετατροπή του Θριασίου σε «πεδίο εμπλοκής» και «ειδική οικονομική ζώνη»
Καταγγέλλουν τις απαράδεκτες τιμωρίες φαντάρων που συμμετείχαν στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις
Προετοιμάζουν το έδαφος για αποστολή στα Στενά του Ορμούζ!
Οι λαοί έχουν τη δύναμη να στείλουν στον αγύριστο το σύστημα που τους καταδυναστεύει και τους αιματοκυλά
Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής και των «εθνικών» στόχων
Συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση και με όλα τα μέσα
 Καλεί σε μείωση της κατανάλωσης Ενέργειας
Αντιδράσεις προκαλεί ο ισραηλινός νόμος για θανατική ποινή σε βάρος των Παλαιστινίων
Επικίνδυνο «πόκερ» γύρω από τα πλοία με ρώσικο πετρέλαιο
 Μέτρα προστασίας της κερδοφορίας των ομίλων
 Ασκηση για «πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο» και στο Ναύπλιο
Αντιπαραθέσεις με τις ΗΠΑ για τα δικά τους συμφέροντα
 Συνομιλίες για «ενεργειακή εκεχειρία» με τη Ρωσία
 Σχέδια αρπαγής λιβανέζικου εδάφους και ισοπέδωσης περιοχών με πρότυπο τη Γάζα
 Επίσκεψη Ευρωπαίων ευρωβουλευτών μετά από 8 χρόνια
 Ηχητικό ντοκουμέντο από συνομιλία του Ούγγρου και του Ρώσου ΥΠΕΞ
 «Πολεμική» επιστροφή στον λιγνίτη μέσω ...Πάρνηθας!
 Εκδηλώσεις με ομιλητές μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
 Δραστηριότητα Οργανώσεων του ΚΚΕ
 Ενταγμένη στις «εναλλακτικές» ενεργειακές διαδρομές
 Πασχαλινό παζάρι από το Σάββατο
 Σήμερα η εκδήλωση - συναυλία «Η Κούβα δεν είναι μόνη!»
 Ανακοινώθηκε η επαναλειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
