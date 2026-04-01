Τετάρτη 1 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Σήμερα η εκδήλωση - συναυλία «Η Κούβα δεν είναι μόνη!»

Στις 7 μ.μ. στον κινηματογράφο «Studio»

Εκδήλωση και συναυλία αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό με σύνθημα «Η Κούβα δεν είναι μόνη!» διοργανώνει σήμερα στις 7 μ.μ. ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης στο «Studio New Star Art Cinema» (Σταυροπούλου 33 και Σπάρτης, πλατεία Αμερικής).

Στη συναυλία συμμετέχουν οι γνωστοί καλλιτέχνες Μανόλης Ανδρουλιδάκης, Δημήτρης Ζαφειρέλης, Κώστας Θωμαΐδης, Θέλμα Καραγιάννη, Μπάμπης Καραμπέτης, Ραφαέλα Καραμπέτη, Χάρης Καραμπέτης, Απόστολος Μόσιος, Νίκος Πιτλόγλου, Γιάννης Ταργοντσίδης, Tenorman George Tziouvaras και Γιώτα Βέη.

Επίσης θα προβληθεί η μικρού μήκους ταινία «Γιος και Μάνα», της Λεμόνας Ταργοντσίδου.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο πρέσβης της Κούβας στην Ελλάδα, Αραμίς Φουέντε Ερνάντες.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
