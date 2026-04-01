Τετάρτη 1 Απρίλη 2026
ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΡΩΣΙΑ
Επικίνδυνο «πόκερ» γύρω από τα πλοία με ρώσικο πετρέλαιο

Μέχρι στιγμής ο βρετανικός στρατός δεν έχει επιβιβαστεί σε τάνκερ με ρωσικό πετρέλαιο υπό κυρώσεις

Ο ενεργειακός πόλεμος μεταφέρεται στο θαλάσσιο πεδίο και αναφορικά με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Γύρω στα 25 πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις έχουν περάσει από τα βρετανικά ύδατα, από τότε που ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ την περασμένη εβδομάδα εξουσιοδότησε τον στρατό να κατάσχει πλοία που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα για εξαγωγή πετρελαίου.

Τα στοιχεία, που βασίζονται σε δεδομένα παρακολούθησης πλοίων και αναλύθηκαν από το Reuters, δείχνουν ότι τα πετρελαιοφόρα που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις από τη Βρετανία συνεχίζουν να κινούνται κατά μήκος της νότιας ακτής της Αγγλίας με τον ίδιο ρυθμό όπως πριν από την ανακοίνωση.

Σε ένα επικίνδυνο «παιχνίδι ισορροπιών», Βρετανοί αξιωματούχοι ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι ο στρατός προετοιμάζεται να επιβιβαστεί στα πλοία και η κυβέρνηση «ποντάρει» στο ότι η απειλή θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα πριν επιβάλει μια επικίνδυνη επιχείρηση επιβίβασης.

Η Ρωσία χαρακτήρισε αυτή την κίνηση «βαθιά εχθρική» και δήλωσε ότι μπορεί να ανταποδώσει.

Ο Τζέιμς Φένελ, πρώην αξιωματικός του βρετανικού ναυτικού, δήλωσε ότι ο στρατός της Βρετανίας πιθανότατα θα στοχεύσει σε ρωσικά πλοία μόνο επιλεκτικά, λόγω της πολυπλοκότητας μιας επιχείρησης, της απειλής νομικών προκλήσεων και του κινδύνου η Βρετανία να έρθει «ένα βήμα πιο κοντά σε πόλεμο με τη Ρωσία».

Αλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Σουηδία, έχουν τους τελευταίους μήνες επιβιβαστεί και κατασχέσει πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου».

Ο Τραμπ αυτόν τον μήνα χαλάρωσε προσωρινά τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, προσπαθώντας να ενισχύει τις διεθνείς ροές και να «συγκρατήσει» μια ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών Ενέργειας. Επίσης χτες ανακοινώθηκε πως οι ΗΠΑ ήραν τις αντιρωσικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί σε τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η Βρετανία έχει επιβάλει κυρώσεις σε 544 πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου», πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται να εισέλθουν σε βρετανικά λιμάνια και μπορούν να κατασχεθούν, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

    
