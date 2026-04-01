ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Αντιπαραθέσεις με τις ΗΠΑ για τα δικά τους συμφέροντα

Οι ΗΠΑ «επανεξετάζουν» τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ και ο Τραμπ ...στέλνει τους «συμμάχους» στα Στενά του Ορμούζ αν θέλουν πετρέλαιο

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ, που κρατούν αποστάσεις από τον πόλεμο των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων και ποντάροντας σε έναν αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο την «επόμενη μέρα».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε την Ισπανία και άλλους «συμμάχους» του ΝΑΤΟ για περιορισμένη υποστήριξη στον πόλεμο με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να επανεξετάσει τη συμμετοχή της μετά το πέρας της σύγκρουσης.

«Θα πρέπει να επανεξεταστούν όλα αυτά μετά το τέλος αυτής της επιχείρησης, αλλά ένας από τους λόγους που το ΝΑΤΟ είναι χρήσιμο για τις ΗΠΑ είναι ότι έχουμε δικαιώματα χρήσης βάσεων για απρόβλεπτες καταστάσεις. Μας επιτρέπει να σταθμεύουμε στρατεύματα, αεροσκάφη και όπλα σε μέρη του κόσμου όπου κανονικά δεν θα είχαμε βάσεις, και αυτό περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης», εξήγησε ο Ρούμπιο.

Τη στιγμή που μέλη του ΝΑΤΟ «σε μια ώρα ανάγκης», με «σοβαρό κίνδυνο για την εθνική μας ασφάλεια και τα εθνικά μας συμφέροντα», «αρνούνται τη χρήση των βάσεών μας ή των δικών τους - η Ισπανία και άλλες χώρες - έτσι αναρωτιόμαστε, τι κέρδος έχουν οι ΗΠΑ;».

«Αν το ΝΑΤΟ είναι μόνο για να υπερασπιζόμαστε εμείς την Ευρώπη αν δεχτούν επίθεση, αλλά μετά να μας αρνούνται δικαιώματα σε βάσεις όταν τις έχουμε ανάγκη, αυτό δεν είναι μια πολύ καλή διευθέτηση», είπε, αναφερόμενος έμμεσα στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, όπου οι ΗΠΑ συμμετέχουν στρατιωτικά και παζαρεύουν με τη Ρωσία για δικά τους συμφέροντα, «αδειάζοντας» εξίσου τους ...«συμμάχους».

Τραμπ: Πηγαίνετε στο Ορμούζ να πάρετε το δικό σας πετρέλαιο!

Σε μία ακόμη κυνική «επίθεση» προς τους Ευρωπαίους «συμμάχους» προχώρησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας σε «όλες αυτές τις χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών λόγω των Στενών του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αρνήθηκε να εμπλακεί στην "εξουδετέρωση" του Ιράν»: «Πηγαίνετε στη διώρυγα και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΟ».

«Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας - οι ΗΠΑ δεν θα είναι πια εκεί για να σας βοηθούν, όπως δεν ήσασταν και εσείς για εμάς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης κάλεσε τους «συμμάχους» να αγοράσουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ, καθότι «έχουμε άφθονα αποθέματα».

«Η Γαλλία δεν επέτρεπε σε αεροπλάνα που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικά εφόδια, να πετούν πάνω από γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία ΔΕΝ ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ με τον "χασάπη του Ιράν" που εξουδετερώθηκε. Οι ΗΠΑ θα το ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

«Δεν ήθελαν να βοηθήσουν κανέναν. Το ΝΑΤΟ είναι άθλιο, όλοι είναι άθλιοι. Αρα αν θέλουν πετρέλαιο, ας έρθουν και ας το πάρουν», επανέλαβε αργότερα σε συνέντευξη στο «CBS News».

Η Γαλλία δεν επέτρεψε τη μεταφορά αμερικανικών όπλων

Το Σαββατοκύριακο η Γαλλία για πρώτη φορά δεν επέτρεψε στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της για τη μεταφορά αμερικανικών όπλων που θα χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο κατά του Ιράν, δήλωσαν στο «Reuters» πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Ισπανία επίσης έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της για αμερικανικές πτήσεις που συμμετέχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, επιδιώκοντας ανταλλάγματα και φοβούμενη αντίποινα από την Τεχεράνη.

Η Ιταλία φέρεται να αρνήθηκε στα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μέση Ανατολή την άδεια προσγείωσης σε βάση της στη Σικελία, μετέδωσε χθες η «Corriere della Sera».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το σχέδιο πτήσης υποβλήθηκε τελευταία στιγμή και οι στρατιωτικοί έλεγχοι της Ιταλίας διαπίστωσαν ότι οι πτήσεις δεν ήταν ρουτίνας ή για λόγους logistics, και επομένως απαιτούσαν έγκριση και κοινοβουλευτική επίβλεψη.

Επιπλέον, ο Πολωνός υπουργός Αμυνας δήλωσε ότι οι συστοιχίες Patriot που είναι στη χώρα «δεν θα μεταφερθούν πουθενά».

Γερμανία: Διεθνής «συμμαχία» στο Ορμούζ μετά το τέλος της σύγκρουσης

«Η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν σε μεγάλη περιφερειακή σύγκρουση θα ασκούσε πίεση στη Γερμανία και στην Ευρώπη, ανάλογη με αυτήν του πολέμου στην Ουκρανία ή της πανδημίας του κορονοϊού», υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς εκφράζοντας ανησυχίες για πιο βαθιά ύφεση της γερμανικής καπιταλιστικής οικονομίας, που υποχωρεί στον ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η Γερμανία θα συμβάλει στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ μόνο μετά το τέλος του πολέμου στο Ιράν, επανέλαβε ο καγκελάριος και πρόσθεσε ότι η καλύτερη λύση είναι να τελειώσει το συντομότερο η ένοπλη σύγκρουση.

«Εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η Γερμανία θα είναι φυσικά πρόθυμη να συμβάλει στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή», τόνισε και πρότεινε το εγχείρημα να αναλάβει διεθνής ομάδα επαφής η οποία θα συντονίσει τις χώρες που είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν.

«Μοντέλο Μαύρης Θάλασσας» προωθεί ο Ζελένσκι

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διεθνή συγκυρία και να αυξήσει τα γεωπολιτικά οφέλη για τους ουκρανικούς ομίλους. Εκτός από την «τεχνογνωσία» στα drones που πλασάρει σε κράτη του Κόλπου και της Ευρώπης, ο Ζελένσκι προσφέρει την «τεχνογνωσία» του Κιέβου για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενος την εμπειρία από τη σύγκρουση με τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα. Πρόκειται για ένα σύνθετο σύστημα «προστασίας θαλάσσιων διαδρόμων», που συνδυάζει αντιαεροπορική άμυνα, εξουδετέρωση ναρκών και συντονισμό ναυτικών, αεροπορικών και παράκτιων δυνάμεων με τη συμμετοχή του ΟΗΕ και της Τουρκίας.

Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, έχουν τα drones.

Σε ένα τέτοιο φόντο, χθες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντ. Κόστα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ιράν Μ. Πεζεσκιάν, ζητώντας αποκλιμάκωση, καλώντας το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής και να συνεργαστεί στο διπλωματικό πεδίο, ιδίως με τον ΟΗΕ, για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.