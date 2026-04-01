ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Σχέδια αρπαγής λιβανέζικου εδάφους και ισοπέδωσης περιοχών με πρότυπο τη Γάζα

Στο φόντο θανάτου επιπλέον τεσσάρων νεαρών Ισραηλινών στρατιωτών στον Νότιο Λίβανο χτες, μετά από νέες μάχες με μαχητές της Χεζμπολάχ, ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ισραελ Κατς, επέμεινε στα σχέδια αρπαγής των εδαφών του νοτίου Λιβάνου έως τη νότια όχθη του ποταμού Λιτάνι, με το γνωστό πρόσχημα: την ασφάλεια του Ισραήλ.

Ο Κατς επιβεβαίωσε επίσης πως διέταξε ήδη τον στρατό να ξεκινήσει την ισοπέδωση και κατεδάφιση όλων των κτιρίων σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου στα σύνορα με το Ισραήλ, με πρότυπο την ανάλογη ισοπέδωση κατοικημένων περιοχών της Ράφα ή της Μπέιτ Χανούν στη Λωρίδα της Γάζας. Ανέφερε, επίσης, ότι ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου τα εδάφη του Νοτίου Λιβάνου έως τις περιοχές που εκτείνονται νοτίως του ποταμού Λιτάνι θα παραμείνουν υπό ισραηλινό έλεγχο, υποστηρίζοντας πως πάνω από 600.000 Λιβανέζοι θα χάσουν οριστικά τα σπίτια και τις περιουσίες τους.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διαχωρίσουμε τον Λίβανο από την αρένα πολέμου στο Ιράν και να ξεδοντιάσουμε τη Χεζμπολάχ και την ικανότητά της να μας απειλεί», είπε ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας. Σε ό,τι αφορά τον θάνατο των τεσσάρων νεαρών Ισραηλινών στρατιωτών, ανακοινώθηκε πως προκλήθηκε μετά από συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο, στη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκαν και άλλοι δύο στρατιώτες.

Από τις 2 Μαρτίου ανέρχονται σε τουλάχιστον εννιά οι Ισραηλινοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ, δεκάδες έχουν τραυματιστεί, ενώ έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές μερικές δεκάδες ισραηλινά άρματα μάχης Merkava.

Αντιδράσεις προκαλεί το ίδιο 24ωρο ο θάνατος τριών Ινδονήσιων κυανοκράνων του ΟΗΕ στις 30 Μαρτίου στον Νότιο Λίβανο, εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων. Ο επικεφαλής ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ, Ζαν Πιερ Λακρουά, στη διάρκεια έκτακτης σύγκλησης συνόδου στη Νέα Υόρκη ζήτησε να μη συμβούν άλλες επιθέσεις που οδηγούν σε «τέτοια τραγικά γεγονότα». Επιβεβαίωσε την έναρξη έρευνας από την αποστολή κυανοκράνων στον Λίβανο, UNIFIL, και διαπίστωσε πως υπάρχει «ανησυχητική αύξηση» στην άρνηση ελευθερίας κίνησης των μελών της «ειρηνευτικής αποστολής» και επιθετική συμπεριφορά από τον ισραηλινό στρατό. «Οι κυανόκρανοι δεν θα πρέπει ποτέ να μπαίνουν στο στόχαστρο. Ολες οι ενέργειες που διακυβεύουν τη ζωή κυανόκρανων πρέπει να σταματήσουν αμέσως» ανέφερε.

Ανακοίνωση για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και ασφάλειας των κυανοκράνων στον Λίβανο εξέδωσαν χτες βράδυ από κοινού οι υπουργοί Εξωτερικών 10 ευρωπαϊκών χωρών: Ελλάδα, Κύπρος, Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ.

Νέοι βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Το ίδιο διάστημα, οι σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε δεκάδες πόλεις και χωριά του νότιου και ανατολικού Λιβάνου συνεχίζονται, έχοντας προκαλέσει από τις 2 Μαρτίου (που ξεκίνησε αυτή η νέα φάση πολέμου) τον θάνατο άνω των 1.268 ανθρώπων, τον τραυματισμό πάνω από 3.750 άλλων, ενώ οι εκτοπισμένοι υπολογίζονται σε τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο.

Βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν χτες και σε νότιες συνοικίες της Βηρυτού, ενώ μέρα με τη μέρα επιδεινώνεται η ήδη άσχημη κατάσταση χιλιάδων εκτοπισμένων, που έχουν στήσει προσωρινές σκηνές και πρόχειρα καταλύματα στην παραλιακή ζώνη της λιβανέζικης πρωτεύουσας, δίχως ούτε εκεί να εξασφαλίζεται η προστασία τους από τις ισραηλινές επιδρομές.

Στον απόηχο των απειλών του Ισραηλινού υπουργού Αμυνας, η Γαλλίδα υφυπουργός Αμυνας, Αλις Ρουφό, μετέβη χτες στη Βηρυτό, δηλώνοντας πως η Γαλλία υποστηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα του Λιβάνου και τις δεσμεύσεις της αποστολής κυανοκράνων του ΟΗΕ στα σύνορα της χώρας με το Ισραήλ, μετά τον θάνατο τριών Ινδονήσιων στρατιωτών της αποστολής του ΟΗΕ τη Δευτέρα έπειτα από ισραηλινές επιθέσεις.

Σκοπός της επίσκεψής της ήταν η παράδοση 39 τεθωρακισμένων στρατιωτικών οχημάτων στον στρατό του Λιβάνου, ενώ είχε προγραμματίσει συναντήσεις για αργότερα χτες με τον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν, τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ και τον υπουργό Αμυνας Μισέλ Μενασά.

Επιπλέον, ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών για Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, Χαμίς Φάλκονιρ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τα σχέδια του Ισραήλ να διευρύνει και άλλο τη ζώνη χερσαίων επιθέσεων στον Λίβανο, επισημαίνοντας πως ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Ο ίδιος κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει την κλιμάκωση του πολέμου και να απόσχει από ενέργειες με στόχο την αρπαγή λιβανέζικου εδάφους.