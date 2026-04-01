Νέες κινητοποιήσεις σωματείων και φορέων ενάντια στην εμπλοκή

Μαχητικό μήνυμα ενάντια στην εμπλοκή στα βρώμικα ΝΑΤΟικά σχέδια και στις νέες θυσίες που καλούνται να κάνουν οι εργαζόμενοι και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα για τα κέρδη και τους πολέμους του κεφαλαίου έστειλε η μαζική συγκέντρωση και πορεία που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην

Το Εργατικό Κέντρο του νομού, σωματεία και μαζικοί φορείς υλοποίησαν την απόφαση που πήραν σε σύσκεψη συντονισμού και οργάνωσης της πάλης που είχε πραγματοποιηθεί τις προηγούμενες μέρες, από όπου και αναδείχθηκε η ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας για την απεμπλοκή της χώρας και της περιοχής της Θεσσαλίας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στην περιοχή, για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες και ο λαός τα σπασμένα των ανταγωνισμών των ιμπεριαλιστών.

Με τις ομιλίες τους οι εκπρόσωποι των φορέων καταδίκασαν τη στάση της κυβέρνησης, που ρίχνει τη χώρα στο σφαγείο μετατρέποντάς την σε πολεμικό ορμητήριο σε βάρος άλλων λαών και σε στόχο αντιποίνων. Ενώ παράλληλα μετέφεραν τις διεκδικήσεις για συγκεκριμένα μέτρα ουσιαστικής στήριξης του εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των ομιλητών, ο Γιώργος Καπράνας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, σημείωσε πως «ο πόλεμος δεν έχει νικητές, έχει μόνο χαμένους, χαμένες ζωές και ανθρώπους που χύνουν το αίμα τους στο όνομα του κέρδους. Οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν θα μείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε αυτήν την κατάσταση».

«Να μην πληρώσουμε εμείς τα αποτελέσματα του πολέμου τους», τόνισε οπαρουσιάζοντας τα ιδιαίτερα αιτήματα των αγροτών που εξαιτίας των ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων βλέπουν το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται ακόμη περισσότερο. Κάλεσε την κυβέρνηση «εδώ και τώρα να επιβάλει πλαφόν στις τιμές σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και αγροτικά εφόδια, για να σταματήσει η ληστεία των μονοπωλίων. Απαιτούμε αφορολόγητο πετρέλαιο για όλους τους αγρότες, φθηνό ρεύμα χωρίς τις επιβαρύνσεις που μας πνίγουν».

Μαχητικές συγκεντρώσεις πραγματοποίησαν χτες το απόγευμα εργατικά σωματεία, συνταξιουχικοί σύλλογοι και λαϊκοί φορείς και σε πόλεις της Πελοποννήσου.

Στην Καλαμάτα, με κάλεσμα του ΝΤ Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ, μαχητική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία, με τους φορείς να απαιτούν να σταματήσει η συνεργασία της 120 ΠΕΑ με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και την αντίστοιχη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο.

«Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν», ακούστηκε ανάμεσα σε άλλα συνθήματα στη δυναμική και με παλμό πορεία που ακολούθησε στους δρόμους της πόλης, με απαίτηση «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο - Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου».

Στη Σπάρτη, συγκέντρωση έγινε με κάλεσμα του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ και του Εργατικού Κέντρου Λακωνίας, στην κεντρική πλατεία. Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες εκ μέρους του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ, του σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ. Νέοι και νέες κρατώντας συμβολικά δάδες κάλεσαν ταυτόχρονα να απεμπλακεί τώρα η χώρα από τις φλόγες του πολέμου, να σταματήσει κάθε συμμετοχή της σε αυτόν. Ακολούθησε δυναμική πορεία, με συνθήματα, μεταξύ άλλων, «δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία».

Εκδήλωση στο ΕΚ Αμαλιάδας

Ανοιχτή εκδήλωση - συζήτηση με θέμα «Οι παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις και η ελληνική εμπλοκή» διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας, αύριο Πέμπτη στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του. Θα μιλήσουν οι Νατάσα Παναγιωτάρα, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και Γρηγόρης Συμεωνίδης, αντισμήναρχος ιπτάμενος ε.α. και πρόεδρος του Σωματείου Αποστράτων Δυτικής Ελλάδας.