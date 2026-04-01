Τετάρτη 1 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΕΔΔΑ
Πασχαλινό παζάρι από το Σάββατο

Με συζήτηση αφιερωμένη στην Κούβα

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) οργανώνει το πασχαλινό παζάρι της με κόκκινα αυγά, κουλουράκια, μαρμελάδες και είδη από Μεξικό, Κούβα, Αφρική, Παλαιστίνη κ.λπ. το Σάββατο 4 Απρίλη, στις 7 μ.μ. στα γραφεία της (Κοίλης 13, Ανω Πετράλωνα, πολύ κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ).

«Με την ευκαιρία θα συζητήσουμε για ένα πρόσφατο Ταξίδι Αλληλεγγύης στη σημερινή Κούβα.

Στη συνέχεια, με ένα ποτήρι κρασί και με σπιτικούς μεζέδες θα περάσουμε όλοι μαζί ένα ευχάριστο βράδυ».

    

ΚΟΣΜΟΣ
