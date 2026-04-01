ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ

Μέτρα προστασίας της κερδοφορίας των ομίλων

Με τα μέτρα που φέρνει για την «αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους» η κυβέρνηση επιδιώκει κυρίως την ενίσχυση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, και όχι την ανακούφιση του λαού από τις σκληρές και δυσβάσταχτες οικονομικές επιπτώσεις που υφίσταται από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στο Ιράν, τόνισε η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου μιλώντας στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την έγκριση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Εξήγησε ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που έχουν εφαρμόσει διαχρονικά οι κυβερνήσεις, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε να σταματήσει η φτηνή και πλούσια σε αποθέματα λιγνιτική παραγωγή στην Ελλάδα και να γίνει στροφή σε άλλες πηγές Ενέργειας, στο όνομα κιόλας της κερδοφορίας των ενεργειακών ομίλων που εστιάζουν στις ΑΠΕ και στο φυσικό αέριο. Σημείωσε ότι με το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν αυξήθηκαν κατακόρυφα εκ νέου οι τιμές σε Ενέργεια και Τρόφιμα, υπενθυμίζοντας ότι το ίδιο είχε συμβεί και με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, εξαιτίας του οποίου είναι σε ισχύ και κυρώσεις στο ρωσικό φυσικό αέριο.

Πρόσθεσε ότι τα διάφορα pass που φέρνει δεν καλύπτουν την άνοδο της ενεργειακής ακρίβειας, επισημαίνοντας την απόγνωση που βιώνουν βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι και λαϊκά νοικοκυριά. Επιπλέον ότι με την επιδότηση ύψους 15% για τα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων η κυβέρνηση στην πραγματικότητα όχι μόνο κοροϊδεύει, αλλά κλέβει επίσης τα λαϊκά νοικοκυριά και τους αγρότες, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν το κόστος παραγωγής που εκτοξεύεται ακόμα περισσότερο εν καιρώ πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε σχέση με τα μέτρα που προβλέπει η κυβέρνηση τάχα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, η Δ. Μανωλάκου στάθηκε στην προκλητική πρόβλεψη για εγγύηση των κερδών των τυροκόμων - επιχειρηματιών μέσω της αποζημίωσης μέσα από τα τιμολόγια γάλακτος στο όνομα του κτηνοτρόφου. Ειδικότερα, εξήγησε ότι μπορεί στο τιμολόγιο να αναγράφεται «το όνομα του κτηνοτρόφου, ωστόσο η επιδότηση θα πάει στο ταμείο της επιχείρησης». Αναρωτήθηκε μάλιστα ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι τα λεφτά θα φτάσουν στην ώρα τους στον κτηνοτρόφο - παραγωγό, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν επιβάλλει εγγυημένες τιμές και δεν δίνει λεφτά απευθείας στους κτηνοτρόφους, ακριβώς γιατί με την πολιτική της, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, τους αντιμετωπίζει ως αναλώσιμους και προσπαθεί να τους καταστρέψει, στο όνομα κιόλας της συγκέντρωσης της παραγωγής σε λίγα χέρια.

Στάχτη στα μάτια του λαού τα μέτρα

Στάχτη στα μάτια του λαού προσπαθεί να πετάξει η κυβέρνηση, έχοντας τη στήριξη και της βολικής αντιπολίτευσης, με το πακέτο μέτρων δήθεν για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης.

Αναφέρθηκε και στα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση αμέσως μετά προς όφελός τους, με σκοπό να καθησυχαστούν και οι ίδιοι αλλά και το διεθνές περιβάλλον, εξηγώντας ότι με τη συναίνεση της βολικής αντιπολίτευσης έχουν παρθεί όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να χειροτερεύουν οι συνθήκες εργασίας και οι μισθοί, οι εργαζόμενοι να μη διεκδικούν τα σύγχρονα δικαιώματά τους και να στοχοποιούνται οι βιοπαλαιστές μέχρι να βγουν από τη μέση και η παραγωγή να συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια.

Σημείωσε ότι ο λαός είτε σε περίοδο καπιταλιστικής κρίσης είτε σε περίοδο καπιταλιστικής ανάπτυξης, ακόμα και αναιμικής, καλείται πάντα να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, να «σφίξει το ζωνάρι» και να κρατάει «τα κεφάλια μέσα», καλύπτοντας με τους φόρους το 95% των κρατικών εσόδων και ακούγοντας ψευδοϋποσχέσεις πως «θα ξημερώσουν καλύτερες μέρες».

Αντίθετα, ανέκαθεν κερδίζουν εφοπλιστές, κατασκευαστικοί και ενεργειακοί όμιλοι, τράπεζες και στρατηγικοί επενδυτές. Κατήγγειλε μάλιστα και τη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Δυτική Αττική και ιδιαίτερα την Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο, όπου η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει στην εταιρεία ONEX «εύκολη επέκταση σε μια περιοχή όπου ο συνωστισμός είναι τόσο αποπνικτικός, που δεν μπορεί ο ένας να μετακινηθεί από τη μια άκρη της πόλης στην άλλη», με ό,τι αυτό σημαίνει για την προστασία της ζωής του λαού από τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος.

Με αφορμή το πακέτο μέτρων - κοροϊδία που ψηφίστηκε τις προηγούμενες μέρες, τάχα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στα καύσιμα, ο Χρ. Τσοκάνης επανέλαβε ότι πρέπει να μπει πλαφόν στις τιμές στο διυλιστήριο, οι οποίες πρέπει να είναι και μειωμένες, ενώ επανέφερε και τα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, ταξιτζήδων και φορτηγατζήδων για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία.

Τα σπασμένα στην πλάτη του λαού

«Τα σπασμένα που φορτώσατε στην πλάτη του λαού από τον πόλεμο όπου τον εμπλέξατε, έναν πόλεμο ξένο προς τα συμφέροντά του, ήρθαν να προστεθούν στο ήδη λεηλατημένο εισόδημα», επεσήμανε η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα.

Οπως τόνισε, η κυβέρνηση ξεζούμισε τον λαό μέσα σε ένα δίμηνο εισπράττοντας 11,5 δισ. ευρώ, και τώρα επιστρέφει μόλις 300 εκατομμύρια με τα γνωστά pass.

Στην ίδια λογική - συνέχισε - κινούνται και τα περιβόητα μέτρα στήριξης για την κτηνοτροφία στη Λέσβο, όπου κυβέρνηση και Περιφέρεια επιχειρούν να συγκαλύψουν τις ευθύνες τους για το γεγονός ότι άφησαν εγκληματικά απροστάτευτο το νησί, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις για τον αφθώδη πυρετό που «έβραζε» στα απέναντι παράλια. Κατήγγειλε ότι στο νησί υπάρχουν μόλις 9 κτηνίατροι για να διεξάγουν ελέγχους σε χιλιάδες ζώα, γεγονός που από μόνο του αποτελεί ομολογία ενοχής.

Κλείνοντας κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει πλήρη και άμεση αποζημίωση στο 100% για αναπλήρωση όλου του χαμένου εισοδήματος από το γάλα και το κρέας, επιδότηση των ζωοτροφών στο 100%, κάλυψη της ανασύστασης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, εφαρμογή όλων των μέτρων βιοασφάλειας, στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, «κούρεμα» στα χρέη των παραγωγών σε τράπεζες, ταμεία κ.λπ.