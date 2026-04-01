ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Αντιδράσεις προκαλεί ο ισραηλινός νόμος για θανατική ποινή σε βάρος των Παλαιστινίων

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στην κατεχόμενη Παλαιστίνη τοπου ψηφίστηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Κνέσετ γιακαταδικασμένους για «τρομοκρατία» (όπως βαφτίζεται από το κράτος - δολοφόνο η αντίσταση στην κατοχή), με 62 ψήφους υπέρ και 48 κατά.

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε και απέρριψε τον νόμο, που θα επιτρέπει τη θανάτωση Παλαιστίνιων κρατουμένων δι' απαγχονισμού, τονίζοντας ότι πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και της 4ης Σύμβασης της Γενεύης, που αφορά την προστασία ατόμων και τις ασφαλιστικές δικλίδες για «δίκαιη δίκη», καθώς και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πολιτικά Δικαιώματα.

Επισημαίνει ότι ο νόμος αυτός «ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου σε βάρος του παλαιστινιακού λαού», που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο «κλιμάκωσης των ισραηλινών πολιτικών και μέτρων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη». Υποστηρίζει ακόμα πως τέτοιοι νόμοι δεν πρόκειται να κάμψουν τη βούληση του παλαιστινιακού λαού, να υπονομεύσουν την αποφασιστικότητά του ή να τον αποτρέψουν από το να συνεχίσει τον νόμιμο αγώνα «για ελευθερία, ανεξαρτησία και ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρετίζει τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών που αποδοκίμασαν τον νέο νόμο, προειδοποιώντας ότι τέτοια νομοθετήματα μπορεί να κλιμακώσουν τις εντάσεις και να απειλήσουν τις όποιες προοπτικές για ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή.

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που καταδικάζει τον απαράδεκτο νέο νόμο των ισραηλινών κατοχικών αρχών, επισημαίνοντας ότι αποκαλύπτει «το αληθινό πρόσωπο του σιωνιστή εχθρού, που βασίζεται στον φασισμό και στον ρατσισμό και δεν διστάζει να διαπράξει τα πιο ειδεχθή εγκλήματα». «Οι γενναίοι μας κρατούμενοι είναι η εμπροσθοφυλακή του λαού μας και μαχητές της ελευθερίας που θυσίασαν τις ζωές τους για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας του έθνους. Η αποφασιστικότητά τους αντανακλά τη ραχοκοκαλιά του παλαιστινιακού αγώνα και την πρώτη γραμμή άμυνας, που δεν θα σπάσει από την αγχόνη ή τους φασιστικούς και ρατσιστικούς νόμους της κατοχής», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Φατάχ στη βόρεια Δυτική Οχθη κήρυξε για σήμερα 1η Απρίλη γενική απεργία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον νέο νόμο, επισημαίνοντας πως συνιστά «επικίνδυνη κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου».

Παράλληλα χτες ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) καταδίκασε έντονα την ψήφιση του νόμου, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «πρωτοφανή κλιμάκωση και πρωτοφανές βήμα που ουσιαστικά επιτρέπει το έγκλημα της εκτέλεσης Παλαιστινίων». Τονίζει επίσης τις οικτρές συνθήκες φυλάκισης χιλιάδων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, θυμίζοντας ότι υποβάλλονται σε βασανιστήρια, τρομοκράτηση, βιασμούς, λιμοκτονία και συστηματική στέρηση και των πιο βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην πολύπαθη Γάζα συνεχίζεται το μαρτύριο της πείνας και των στερήσεων για τα 2 εκατομμύρια κατοίκους, καθώς το Ισραήλ αφήνει να περνάει η ανθρωπιστική βοήθεια με το σταγονόμετρο. Επίσης η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ζητάει να γίνει έρευνα για τον θάνατο πάνω από 390 εργαζομένων της κατά τη διάρκεια της ισραηλινής εισβολής.