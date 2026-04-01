ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Προετοιμάζουν το έδαφος για αποστολή στα Στενά του Ορμούζ!

Αποστολή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ σχεδιάζει η κυβέρνηση, μετέχοντας στον ευρύτερο ευρωατλαντικό προγραμματισμό, στην πρεμούρα της ντόπιας αστικής τάξης να παίξει ακόμα πιο ενεργό ρόλο στα μέτωπα των ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για τον λαό.

Χθες το βράδυ ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν. «Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα ΗΑΕ και τις χώρες του Κόλπου. Τόνισε τη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας», λένε πηγές του Μαξίμου.

Η κυβέρνηση έστειλε στα ΗΑΕ και τον υπουργό Αμυνας Ν. Δένδια, όπου συναντήθηκε με τον σεΐχη και άλλους παράγοντες, ενώ θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει υπογράψει από τον Νοέμβρη 2020 συμφωνία με τα ΗΑΕ για την «άμυνα και ασφάλεια», η οποία περιέχει και «ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής». Ερωτηθείσα χθες στην Αθήνα σε ενημέρωση δημοσιογράφων αν υπάρχει κάποια επαφή ή αίτημα «αμυντικής» συνδρομής από τα ΗΑΕ ως απόρροια της συμφωνίας, η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού αρκέστηκε να απαντήσει ότι «συγκεκριμένο αίτημα» δεν υπάρχει.

Διάβασε ωστόσο δήλωση της Αθήνας για τις εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή όπου μεταξύ άλλων γραφόταν ότι «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η θαλάσσια ασφάλεια πρέπει να προστατευτούν», καθώς «ο ασφαλής θαλάσσιος χώρος προάγει την παγκόσμια πολιτική σταθερότητα, την οικονομική σταθερότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη» κι άλλα τέτοια εύηχα, ενώ εξέφρασε και την «αλληλεγγύη» της κυβέρνησης «προς τις χώρες του Κόλπου».

Ετοιμη να προσχωρήσει στους «πρόθυμους» της παραπέρα εμπλοκής

Ερωτηθείσα επίσης αν ασκούνται πιέσεις στην Ελλάδα ή αν υπάρχουν σκέψεις από την ελληνική κυβέρνηση για συμμετοχή σε κάποια επιχείρηση για προστασία των πλοίων που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, η εκπρόσωπος έκανε σαφές ότι ...δεν χρειάζονται πίεση όταν είναι να σπεύσουν για τα συμφέροντα του κεφαλαίου: Θύμισε καταρχάς ότι η χώρα ήδη συμμετέχει στην επιχείρηση «Aspides» της ΕΕ (με τη φρεγάτα «Υδρα», με χώρο ευθύνης Κόλπο του Αντεν και Ερυθρά Θάλασσα) και, το κυριότερο, γνωστοποίησε ότι η κυβέρνηση «προτίθεται να προσχωρήσει στην Κοινή Δήλωση των 33 και πλέον κρατών σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ».

Θυμίζουμε ότι την εν λόγω Δήλωση υπογράφουν ισχυρά καπιταλιστικά κράτη, όπως Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία, ΗΑΕ κ.ά., που καταδικάζουν «με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία στον Κόλπο, τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από τις ιρανικές δυνάμεις». Εκφράζουν δε την «ετοιμότητά» τους «να συμβάλουμε στις κατάλληλες προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών» και χαιρετίζουν «τη δέσμευση των χωρών που συμμετέχουν στην προετοιμασία των σχεδίων». Αλλωστε και η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ έσπευσε να διευκρινίσει ότι «τα κράτη τα οποία συνυπογράφουν εκφράζουν την ετοιμότητά τους να συμβάλουν στις κατάλληλες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης στα Στενά».

Παραπέρα, επεσήμανε την «ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στις προσπάθειες αυτές όταν επέλθει ειρήνη. Αρα μετά το πέρας των εχθροπραξιών», την ώρα που στον κόσμο του κεφαλαίου και στο φόντο των ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων ο όποιος πρόσκαιρος συμβιβασμός εμπεριέχει τον σπόρο της επόμενης αντιπαράθεσης, ειδικά όταν έχουμε περάσει ανεπιστρεπτί στην επόμενη πίστα ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τις σφαίρες επιρροής και τους διαύλους.

Κροκοδείλια δάκρυα για Λίβανο και Συρία, τσιμουδιά για το απαρτχάιντ στην Παλαιστίνη, παζάρια στη Λιβύη

Στο μεταξύ «ανησυχούν» και για τον Λίβανο, τον οποίο βέβαια έχει κάνει γης Μαδιάμ ο «στρατηγικός» τους εταίρος, το κράτος - μακελάρης Ισραήλ. Δεν περνά απαρατήρητο ότι ερωτηθείσα σχετικά η εκπρόσωπος απέφυγε να καταδικάσει ευθέως εκ μέρους του ελληνικού ΥΠΕΞ το γεγονός ότι το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε τη θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους, παρά μόνο παρέπεμψε σε «συζητήσεις στο πλαίσιο της ΕΕ για την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης».

Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο συγκεκριμένα, η Ζωχιού είπε ότι «έχει εξελιχθεί σε ένα παράλληλο πολεμικό μέτωπο, το πλέον απτό παράδειγμα διάχυσης της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή», με «κλιμάκωση των εχθροπραξιών» και «σοβαρές επιπτώσεις τους στους αμάχους, στις οποίες περιλαμβάνονται απώλειες ζωών και μεγάλης κλίμακας εκτοπισμοί». Ανέπτυξε ένα ευχολόγιο του τύπου «η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Λιβάνου και υποστηρίζει πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα», το οποίο επανέλαβε και για την κατάσταση στη Συρία, π.χ. στην Αλ Σουκαϊλαμπίγια, μια πόλη με κατεξοχήν ελληνορθόδοξο πληθυσμό, στον οποίο επιτέθηκαν οι «συμπεριληπτικοί» τζιχαντιστές, με τους οποίους η κυβέρνηση έστησε κομπρεμί. Αλλωστε και η Ζωχιού είπε χθες ότι «η Ελλάδα αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί (σ.σ. από τους τζιχαντιστές στη διακυβέρνηση της χώρας), αλλά δεν παραβλέπουμε τις προκλήσεις».

Στο ενδιάμεσο, αναβλήθηκε («λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις», όπως λένε) η σημερινή επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη στην Τρίπολη της Δυτικής Λιβύης, όπου θα ζητούσε να οριστεί χρονοδιάγραμμα συναντήσεων των «τεχνικών επιτροπών» που έχουν στήσει οι δύο πλευρές για χάραξη ΑΟΖ - υφαλοκρηπίδας (η πρώτη συνάντησή τους έγινε στην Αθήνα τον Σεπτέμβρη, όταν κηρύχθηκε η έναρξη των «τεχνικών συνομιλιών», η επόμενη είναι να γίνει στην Τρίπολη).

Κάνοντας έναν απολογισμό του αντίστοιχου ταξιδιού Γεραπετρίτη το Σάββατο στη Βεγγάζη της Ανατολικής Λιβύης, η Ζωχιού είπε ότι σκοπός ήταν «η περαιτέρω ανάπτυξη της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Αθήνας και Βεγγάζης και η αξιοποίηση της θετικής δυναμικής που έχει δημιουργηθεί» και ότι «συμφωνήθηκε να ενισχυθεί η παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων και επενδύσεων στην Ανατολική Λιβύη», ενώ σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες «συμφωνήθηκε η ετοιμότητα Ελλάδας και Λιβύης, ως κράτη με αντικείμενες ακτές, να συζητήσουν για οριοθέτηση ΑΟΖ». Οταν δε της ζητήθηκε να διευκρινίσει αν θα υπάρξει αντίστοιχη τεχνική επιτροπή με τη Βεγγάζη, όπως υπάρχει με την Τρίπολη, δεν το απέκλεισε: «Συμφωνήθηκε η ετοιμότητα να συζητήσουν για την οριοθέτηση. Ο τρόπος που θα γίνει αυτό, βεβαίως, θα εξεταστεί στο προσεχές διάστημα».

Με Κύπρο για ΝΑΤΟ, μπίζνες στην Ουκρανία

Φυσικά, η εμπλοκή της ντόπιας αστικής τάξης στα πιο βρώμικα σχέδια του ευρωατλαντικού άξονα απλώνεται σε όλες τις κατευθύνσεις. εξ ου και η Ζωχιού είπε χθες ότι «η Ελλάδα θα στηρίξει οποιοδήποτε αίτημα» της Κυπριακής Δημοκρατίας για προσχώρηση στο ΝΑΤΟ, την ώρα που η ΝΑΤΟποίηση του νησιού, που «τρέχει με σπασμένα φρένα», πηγαίνει χέρι - χέρι με την «επισημοποίηση» της κατοχής του νησιού από τη σύμμαχό τους, Τουρκία.

Εξάλλου, το τι ασφάλεια προσφέρουν τάχα τέτοια σχέδια φάνηκε και χθες, όταν τουρκικά αεροσκάφη έκαναν «σουρωτήρι» τον εναέριο χώρο στο Αιγαίο, με 6 παραβιάσεις και 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, προχθές ο υφυπουργός Εξωτερικών Χ. Θεοχάρης ήταν στο Κίεβο, όπου ηγήθηκε επιχειρηματικής αποστολής με τη συμμετοχή εταιρειών όπως «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ», «ΒΙΟΧΑΛΚΟ» και «DP Pumps». «Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας - Ουκρανίας, με έμφαση στην αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, καθώς και στην υλοποίηση νέων επενδυτικών έργων», λένε από το ΥΠΕΞ. Κατά τις δε συναντήσεις με την υφυπουργό Ενέργειας Valentyna Moskalenko και τους ομολόγους του από το υπουργείο Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών της Ουκρανίας, Maryna Denisiuk και Serhii Derkach, συζητήθηκαν «οι στρατηγικές προτεραιότητες ανοικοδόμησης και τα επενδυτικά έργα προτεραιότητας της Ουκρανίας, καθώς και οι άμεσες ανάγκες του ενεργειακού συστήματος ενόψει των συνεχιζόμενων προκλήσεων, αλλά και μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας».

Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήθηκε «η εντατική συνεργασία των δύο πλευρών για την υπογραφή διακυβερνητικής (G2G) συμφωνίας ανταλλαγής τεχνικής βοήθειας και πληροφοριών για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων (παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ κ.λπ.)». Εξάλλου, χαρακτηρίζουν «σημαντική εξέλιξη» την υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας (NDAs) μεταξύ της «Naftogaz» και των εταιρειών «TERNA S.A.» και «DP Pumps», ανοίγοντας τον δρόμο για συγκεκριμένα έργα στον ενεργειακό τομέα. Οι συμφωνίες αυτές αναμένεται να μετουσιωθούν σύντομα σε μνημόνια συνεργασίας (MoUs).

«Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε συνέχεια της πρόσφατης υλοποίησης συμφωνίας προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού εταίρου και περιφερειακού κόμβου για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ουκρανίας και της ευρύτερης περιοχής», λένε από το ΥΠΕΞ, με τον Διάδρομο να αποτελεί μέρος του γεωστρατηγικού σχεδιασμού των Αμερικανών, ενώ «παράλληλα προωθούνται έργα στον τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση σε επενδύσεις στον ποταμό Δνείστερο, συμπεριλαμβανομένων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών μονάδων, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια της χώρας».

«Η επίσκεψη επιβεβαιώνει την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια και στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, καθώς και τη δυναμική παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα στρατηγικής σημασίας», καταλήγουν από το ΥΠΕΞ, με το κεφάλαιο να στήνει φαγοπότι πάνω στα συντρίμμια του πολέμου.

F-16 και «πρωτοβουλίες» για Βαλκάνια

Τέλος, καθώς μπίζνες και πολεμική προπαρασκευή πάνε μαζί, ελληνικά F-16 συμμετείχαν στη ΝΑΤΟική άσκηση «Neptune Strike 26-1» που διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Αδριατικής, υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του Στρατηγείου της Ναυτικής Δύναμης Κρούσης και Υποστήριξης του ΝΑΤΟ (Naval Striking and Support Forces NATO - STRIKFORNATO).

Στην άσκηση έλαβαν μέρος και δυνάμεις από Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Ολλανδία, Ρουμανία και Φινλανδία. Ιταλοί και Ισπανοί μάλιστα ανέπτυξαν τα αεροπλανοφόρα τους «ITS Cavour» και «ESPS Juan Carlos I», από όπου απονηώθηκαν αεροσκάφη για αποστολές σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Πολωνία, ενώ ταυτόχρονα το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» επιχειρούσε από τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με το ΓΕΑ «κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν αποστολές αεράμυνας, εγγύς αεροπορικής υποστήριξης και ναυτικού πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς» και «η συμμετοχή της ΠΑ συνέβαλε στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της διαλειτουργικότητας και της μαχητικής ικανότητας, ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία σε συμμαχικό επίπεδο».

Σημειωτέον, ερωτηθείσα χθες για την ευρωατλαντική ενσωμάτωση της Δυτικοβαλκανικής η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ παρέπεμψε σε σχετική «πρωτοβουλία» της Αθήνας στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, θυμίζοντας ότι η ντόπια αστική τάξη «έχει πρωτοστατήσει ήδη από το 2003 με την "ατζέντα της Θεσσαλονίκης" για την προώθηση της ενταξιακής διαδικασίας».