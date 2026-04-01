ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση και με όλα τα μέσα

Τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ σχεδιάζει η ιρανική κυβέρνηση και προειδοποιεί με αντίποινα σε εταιρείες τεχνολογίας αμερικανικών συμφερόντων που βρίσκονται στον Κόλπο

Στο στόχαστρο των ΗΠΑ και Ισραήλ τέθηκαν χτες εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν, όπου υπάρχουν και πυρηνικά εργαστήρια, όπως και η κρατική φαρμακοβιομηχανία, που φτιάχνει και αντικαρκινικά φάρμακα. Χτυπήθηκαν επίσης το κτίριο κεντρικών γραφείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Τεχεράνη και μια μονάδα αφαλάτωσης νερού στο νησί Κεμ του Ιράν.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχουν προκαλέσει μετά από 32 μέρες τον θάνατο τουλάχιστον 3.493 ανθρώπων, μεταξύ τους και 234 παιδιών. Χιλιάδες έχουν τραυματιστεί και πάνω από 1,5 εκατ. Ιρανοί άμαχοι έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους.

Εν μέσω σφυροκοπήματος του Ιράν και αντιποίνων που αυτό επιφέρει σε στόχους με εγκαταστάσεις συμφερόντων των ΗΠΑ, στην αρμόδια Επιτροπή Ασφαλείας του ιρανικού κοινοβουλίου κατατέθηκε νομοσχέδιο που προβλέπει γενική αναθεώρηση του πλαισίου ελέγχου της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, με τη νομοθέτηση μέτρων όπως η επιβολή διοδίων σε ριάλ, η απαγόρευση της διέλευσης αμερικανικών και ισραηλινών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, η επιβεβαίωση της ιρανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ και η απαγόρευση διέλευσης σκαφών κάθε χώρας που επιβάλλει μονομερείς κυρώσεις κατά του Ιράν.

Το ίδιο 24ωρο η βρετανική εφημερίδα «Financial Times» σε άρθρο της εκτίμησε ότι το Ιράν μπορεί τελικά να βγει «ενισχυμένο και πιο επικίνδυνο» από τον πόλεμο. Επισημαίνει τις προσπάθειες «κεφαλαιοποίησης» των Στενών του Ορμούζ μέσω και της επιβολής τελών διέλευσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ έχει «ένα παράδοξο και αντίστροφο ταλέντο» να ωθεί τους εχθρούς των ΗΠΑ να ανακαλύπτουν νέα μέσα πίεσης κατά της Αμερικής: Για παράδειγμα, ο εμπορικός πόλεμος που κήρυξε απέναντι στην Κίνα έπεισε το Πεκίνο να εκμεταλλευτεί την κυριαρχία του στις σπάνιες γαίες και στα κρίσιμα ορυκτά, αναγκάζοντας τις ΗΠΑ να μειώσουν τους δασμούς...

Δεν αποκλείει έτσι το ενδεχόμενο να εξέλθει το Ιράν από τον πόλεμο με ενισχυμένη διεθνή θέση, επισημαίνοντας πως αν και έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα, όχι μόνο συνεχίζει να πολεμά αλλά προκαλεί και σημαντικές ζημιές στα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή του Κόλπου, όπως στη Σαουδική Αραβία και στα ΗΑΕ, θέτοντας ερωτήματα μακροπρόθεσμα. Το άρθρο αναδεικνύει επίσης ως κρίσιμο ζήτημα το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να προσφέρουν στο Ιράν «μια σημαντική και δυνητική ροή εσόδων» στο μέλλον.

Προειδοποιήσεις σε εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων

Το Ιράν προειδοποίησε τους υπαλλήλους που εργάζονται για αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας σε χώρες του Κόλπου να απομακρυνθούν άμεσα, ξεκαθαρίζοντας ότι στοχοποιούνται οι εταιρείες «Microsoft», «Google», «Apple», «Intel», IBM, «Tesla» και «Boeing». Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως οι εταιρείες θα πρέπει να αναμένουν «καταστροφή των μονάδων τους ως αντίποινα για κάθε τρομοκρατική ενέργεια στο Ιράν» από αύριο Τετάρτη στις 20.00.

Στο μεταξύ, οι επιπτώσεις του πολέμου στα χρηματιστήρια είναι μεγάλες, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη μεταφορά τους στην καπιταλιστική οικονομία, που τελικά πληρώνουν οι λαοί όλου του κόσμου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η λεγόμενη παγκόσμια κεφαλαιοποίηση υπολογίζεται ότι υποχώρησε από 157,5 τρισ. σε 146 τρισ. δολάρια μέσα σε λίγες βδομάδες.

Επίσης, χτες το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNDP) προειδοποίησε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν μπορεί να προκαλέσει οικονομικές απώλειες στις αραβικές χώρες, ύψους 120 - 194 δισ. δολαρίων, που αντιστοιχεί περίπου στο 3,7% - 6% του συνολικού περιφερειακού ΑΕΠ.

Χέγκσεθ: Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, σε νέα συνέντευξη Τύπου που έδωσε χτες στο Πεντάγωνο, εγκωμίασε την αμερικανική πολεμική βιομηχανία για την κλιμάκωση της παραγωγής που έχουν βάλει μπροστά ήδη από πριν την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, και επανέλαβε απειλές για «στρατό που μπορεί να σκοτώνει όποιον απειλεί τις ΗΠΑ» και για τις προετοιμαζόμενες χερσαίες επιχειρήσεις στα ιρανικά παράλια, με την συγκέντρωση χιλιάδων στρατιωτών. «Εχουμε όλο και περισσότερες επιλογές και αυτοί έχουν όλο και λιγότερες σε έναν μόλις μήνα» είπε με έπαρση, προσθέτοντας ότι «οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές». Εκανε λόγο για «σημαντικές λιποταξίες» στις ιρανικές Ενοπλες Δυνάμεις, κάτι που όμως δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από καμία άλλη πηγή. Ανέφερε ακόμα πως το περασμένο Σαββατοκύριακο επισκέφτηκε αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή για να παρακολουθήσει την στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, ενώ υποστήριξε και ότι οι ΗΠΑ «γνωρίζουν ακριβώς τι κάνουν Ρωσία και Κίνα στην περιοχή... Και το αντιμετωπίζουμε».

Ισχυρίστηκε δε και αυτός - όπως και ο Τραμπ - ότι «οι συνομιλίες είναι πολύ πραγματικές, συνεχίζονται, είναι ενεργές και αποκτούν δύναμη».

Νέες προειδοποιήσεις από την Κίνα, κοινή πρόταση 5 σημείων με Πακιστάν

Στο μεταξύ, χτες η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, ζήτησε για άλλη μια φορά να σταματήσει ο πόλεμος των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν, επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής. Επανέλαβε πως η Κίνα αντιτίθεται κατηγορηματικά σε τέτοιες ενέργειες και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις παραβιάζει τους κανόνες του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, το Διεθνές Δίκαιο και το καταστατικό της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Επιπλέον εξέφρασε «βαθιά θλίψη» για τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε ιστορικούς χώρους εξαιτίας των επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το ίδιο 24ωρο επισκέφτηκε την Κίνα ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ, στο πλαίσιο προσπαθειών του Πακιστάν για ενίσχυση της διπλωματίας με στόχο την αποκλιμάκωση και τον τερματισμό του πολέμου. Μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι, ανακοινώθηκε ότι αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην περιοχή, τις επιπτώσεις του πολέμου και τρόπους ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Μετά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο οι ΥΠΕΞ Κίνας και Πακιστάν κατέληξαν από κοινού σε ένα σχέδιο πέντε σημείων με στόχο την εξασφάλιση του ρόλου τους στις εξελίξεις στην περιοχή και την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων. Προτείνουν να ξεκινήσει άμεση εκεχειρία και να εξασφαλιστεί πρόσβαση ανθρωπιστικών οργανώσεων σε όλες τις πληγείσες περιοχές, να αρχίσουν το συντομότερο ειρηνευτικές συνομιλίες «με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα του Ιράν και χωρών του Κόλπου», να σταματήσουν οι επιθέσεις σε αμάχους και μη στρατιωτικούς στόχους, να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και να διαμορφωθεί ένα γενικό πλαίσιο ειρήνης στη βάση των αρχών της Χάρτας του ΟΗΕ.

Τα σχέδια Νετανιάχου για νέους δρόμους Ενέργειας

Σε αυτό το φόντο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξη που έδωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας στον διευθυντή του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου «Newsmax», Κρις Ράντι, επανέφερε στο προσκήνιο τα σχέδιά του για νέους δρόμους μεταφοράς Ενέργειας από τις χώρες της Μέσης Ανατολής που θα παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ και θα καταλήγουν στο Ισραήλ, θυμίζοντας τον ινδικό εμπορικό διάδρομο IMEC (που είναι ανταγωνιστικός στον κινεζικό εμπορικό διάδρομο «Μία Ζώνη - Ενας Δρόμος»).

«Οι μακροπρόθεσμες λύσεις συμπεριλαμβάνουν δυτικόστροφη αλλαγή των αγωγών Ενέργειας, κατά μήκος της Σαουδικής Αραβίας, στην Ερυθρά Θάλασσα και στη Μεσόγειο, προσπερνώντας το γεωγραφικό σημείο "ασφυξίας" του Ιράν», είπε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει ήδη διανύσει πάνω από τη μισή απόσταση, αλλά απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε εικόνα χρονοδιαγράμματος.

Είπε ακόμα ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν «υποβάθμισαν τις βαλλιστικές δυνατότητες, κατέστρεψαν εργοστάσια και εξάλειψαν σημαντικούς πυρηνικούς επιστήμονες». Επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και «τα μέσα για να τους φέρει σε αμερικανικές πόλεις». «Αυτό αφορά αυτός ο πόλεμος, να αποτρέψει ένα τέτοιο αποτέλεσμα», είπε. Δεν παρέλειψε τον ισχυρισμό περί της ιρανικής βαλλιστικής δυνατότητας άνω των 4.000 χλμ., ώστε να βάλει στο κάδρο απειλών και την Ευρώπη, μολονότι το Ιράν απέδωσε σε ισραηλινή προβοκάτσια την εκτόξευση δύο βαλλιστικών πυραύλων προς την ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό στα μέσα Μάρτη.

Ανησυχούν τα ισχυρά ιρανικά αντίποινα

Οπως ανακοινώθηκε χθες, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας - διάδοχος και πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, και ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β' είχαν συνάντηση τη Δευτέρα στην Τζέντα, όπου συζήτησαν όλες τις εξελίξεις στα πεδία συγκρούσεων και επιθέσεων. Βασικό τους μέλημα ήταν να καθορίσουν μια κοινή στάση, ζητώντας παράλληλα αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και τερματισμό του πολέμου.

Το ίδιο 24ωρο ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, πρίγκιπας Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν, συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με αξιωματούχους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, την Ιορδανία και τη Ρωσία, συζητώντας τις επιπτώσεις «των ιρανικών επιθέσεων» σε χώρες της περιοχής.

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ φέρεται - σύμφωνα με νεότερο ρεπορτάζ της εφημερίδας WSJ - «έτοιμος» να σταματήσει τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν ακόμα και χωρίς άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με χτεσινό ρεπορτάζ του CNN το Πακιστάν εξετάζει το ενδεχόμενο να βοηθήσει τα πλοία άλλων χωρών να περάσουν με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ, ενδεχομένως με εγγραφή τους στις λεγόμενες «σημαίες ευκαιρίας». Οι πληροφορίες αυτές μεταδίδονται στη βάση δήλωσης που έκανε το Σαββατοκύριακο ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ ότι το Ιράν επιτρέπει τη διέλευση συνολικά 20 πλοίων «υπό πακιστανική σημαία» από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ό,τι αφορά τις χτεσινές επιθέσεις, ξεχώρισε εκείνη που έγινε το πρωί στο τεράστιο κουβεϊτιανό τάνκερ «Al Salmi», με 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, το οποίο χτυπήθηκε έξω από το Ντουμπάι από πύραυλο, πιθανώς από το Ιράν, με αποτέλεσμα μεγάλη έκρηξη και πυρκαγιά.

Σε άλλη περιοχή του Ντουμπάι αναφέρθηκε χτες ο τραυματισμός αρκετών ατόμων, κυρίως από θραύσματα αναχαίτισης ή ερειπίων από σπίτια που είχαν χτυπηθεί.

Σε ανάλογη περίπτωση αναφέρθηκε ο τραυματισμός δύο ατόμων στην επαρχία Αλ Χαρτζ της Σαουδικής Αραβίας από θραύσματα αναχαίτισης πυραύλου.

Στο Ιράκ, δύο μαχητές της πολιτοφυλακής «Λαϊκές Δυνάμεις Κινητοποίησης» (PMF) σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν από αεροπορική επιδρομή στη δυτική επαρχία Ανμπάρ.