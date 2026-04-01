ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΝΕΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ

Καταγγέλλουν τις απαράδεκτες τιμωρίες φαντάρων που συμμετείχαν στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις

Την ποινικοποίηση της συμμετοχής των στρατευμένων στους λαϊκούς αγώνες, με αφορμή τη νέα απαράδεκτη και προκλητική απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ να επιβάλει ποινές σε νέους στρατευμένους επειδή συμμετείχαν σε μαζική λαϊκή κινητοποίηση εργαζομένων και φορέων στο Σύνταγμα ενάντια στη συμμετοχή και στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο και με αίτημα τη στήριξη του λαϊκού εισοδήματος απέναντι στις πολεμικές ανατιμήσεις, καταγγέλλουν μαζικοί φορείς του κινήματος αλλά και συνάδελφοί τους σε επιστολές τους.

Την ποινή φυλάκισης 15 ημερών και την αποπομπή του Κωνσταντίνου Κακανά, καταδρομέα των Ειδικών Δυνάμεων, που επιβλήθηκε για τη συμμετοχή του στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο στις 27/3 στο Σύνταγμα, καταγγέλλει ο Φοιτητικός Σύλλογος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

«Είμαστε περήφανοι για τη στάση του Κωνσταντίνου και είναι τιμή για εμάς που μοιραζόμαστε τα ίδια έδρανα μαζί του, που αγωνιστήκαμε για τις σπουδές και τη ζωή που μας αξίζει, που υπερασπίζεται το δίκιο», σημειώνει μεταξύ άλλων ο Φοιτητικός Σύλλογος και προσθέτει: «Μας δίνει κουράγιο και δύναμη να βλέπουμε φοιτητές φαντάρους να στέκονται με ψηλά το κεφάλι και να διατρανώνουν την αντίθεσή τους στη συμμετοχή της χώρας μας στο πολεμικό μακελειό, να παίρνουν τη θέση που τους αναλογεί δίπλα στον αγώνα για να μην πληρώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής, με την ακρίβεια να χτυπάει "κόκκινο"».

Ο Σύλλογος απαιτεί να ανακληθεί η τιμωρία και να σταματήσουν οι διώξεις σε βάρος των στρατευμένων. Οπως τονίζει, «η κυβέρνηση και το υπουργείο Εθνικής Αμυνας θέλουν να επιβάλουν γενικό σιωπητήριο» την ίδια ώρα που τα πανεπιστήμια στενάζουν από την υποχρηματοδότηση και μετατρέπονται σε «πολεμικά εργαστήρια και πυλώνες της πολεμικής προπαγάνδας», για να αξιοποιείται η επιστημονική τους γνώση στην υπηρεσία της πολεμικής εμπλοκής και του ΝΑΤΟ.

Την ποινή καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, επισημαίνοντας ότι τόσο αυτή όσο και οι άλλες ποινές σε στρατευμένους «αποτελούν προσπάθεια φίμωσης των στρατευμένων ώστε να αποδεχτούν αδιαμαρτύρητα τη βαρβαρότητα του πολέμου και της αντιλαϊκής πολιτικής, που δεν υπηρετεί τις ανάγκες του». Το ΕΚ Πάτρας καλεί τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους να εκφράσουν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στον Κώστα Κακανά και στους υπόλοιπους στρατευμένους, να μην επιτραπεί η τρομοκράτηση των παιδιών του λαού μέσα στα στρατόπεδα.

Την απαράδεκτη δίωξη κατά του έφεδρου αξιωματικού Παναγιώτη Τζούδα, με 15 μέρες φυλάκιση και αποπομπή του από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή εξέφρασε αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών στο μπλόκο της Εγλυκάδας, όπως έπραξε και στην κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της φτώχειας, καταγγέλλει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας.

«Για εμάς, τους αγρότες που ήμασταν 55 μέρες στα μπλόκα του αγώνα, αποτελεί τιμή που ένας στρατευμένος επισκέφτηκε το μπλόκο μας και εξέφρασε με αξιοπρέπεια και περηφάνια τους προβληματισμούς, τις αγωνίες, τις σκέψεις και τις ανάγκες όλου του λαού, στεκόμενος στο πλευρό μας σε έναν δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή μας», επισημαίνει η ΟΑΣ και προσθέτει: «Η πράξη του αυτή, όπως και συνολικά όλων των στρατευμένων που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους με οποιονδήποτε τρόπο, αξίζει έπαινο, όχι τιμωρία!».

«Οι τιμωρίες σε βάρος φαντάρων, επειδή συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις ή εξέφρασαν δημόσια αντιπολεμικές θέσεις, συνιστούν ευθεία επίθεση στα δημοκρατικά τους δικαιώματα και επιβεβαιώνουν την προσπάθεια επιβολής σιγής μέσα στις Ενοπλες Δυνάμεις», τονίζει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ). Εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της στους φαντάρους που διώκονται και τιμωρούνται για τη στάση τους, για την οποία υπογραμμίζει ότι «αποτελεί παράδειγμα αξιοπρέπειας και ευθύνης απέναντι στον λαό, που πληρώνει βαρύ τίμημα από την εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνους σχεδιασμούς» και καλεί να ανακληθούν άμεσα όλες οι ποινές και οι διώξεις σε βάρος των στρατευμένων.

Επιστολές συμπαράστασης από νέους στρατευμένους

Οι ποινές του υπουργείου και της κυβέρνησης στους φαντάρους έχουν προκαλέσει τη μαζική αντίδραση συναδέλφων τους, που με επιστολές τους στέκονται στο πλευρό τους και υψώνουν τη φωνή τους ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο:

«Εκφράζω την καταδίκη μου στις απαράδεκτες ποινές φυλάκισης που επιβλήθηκαν στους συναδέλφους φαντάρους για τη συμμετοχή τους στο μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Με αυτές τις ενέργειες η κυβέρνηση και το ΥΠΕΘΑ θέλουν να επιβάλουν σιωπή νεκροταφείου για να μην ακούγεται κιχ από τους φαντάρους, τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς για τη συμμετοχή στη φωτιά του πολέμου, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του λαού και του φορτώνει τις συνέπειες με την ακρίβεια.

Δεν θα συμβιβαστούμε με την κουλτούρα των φέρετρων, όπως κυνικά μας καλεί να κάνουμε ο υπουργός. Συγκροτούμε σε κάθε στρατόπεδο επιτροπές φαντάρων για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που γεννά ο πόλεμος.

Να παρθούν πίσω οι ποινές σε όσους με ψηλά το κεφάλι λένε το αυτονόητο, ότι δεν θα γίνουμε δηλαδή κρέας στα κανόνια τους, για τα συμφέροντα μιας χούφτας εκμεταλλευτών.

Στρ (ΜΧ) Κατσίμπρας Παναγιώτης, 30 ΛΜΧ, Λαγός Εβρου».

«Καταδικάζω τις ποινές σε συναδέλφους που έπραξαν αυτό το οποίο αισθάνεται ο καθένας μας παρακολουθώντας τις εξελίξεις με τη συμμετοχή της χώρας στο μακελειό του πολέμου. (...) Αυτήν την περήφανη στάση τιμώρησε η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που εμπλέκει τη χώρα και τις Ενοπλες Δυνάμεις στην πολεμική σφαγή. Κανένας φαντάρος και στρατιωτικός εκτός συνόρων!

Εδώ και τώρα να κλείσουν η βάση της Αλεξανδρούπολης και οι υπόλοιπες αμερικανοΝΑΤΟικες βάσεις στην Ελλάδα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψει η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα.

Να πάρουν πίσω τις ποινές εδώ και τώρα. Κανένας φαντάρος δεν είναι μόνος του! Να στηρίξουμε την προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο μήνα με τις επιτροπές φαντάρων, που αποτελούν αποκούμπι για να παλέψουμε για καλύτερες συνθήκες θητείας.

ΣΤΡ ΤΘ Κυρίτσης Ηλίας, 16 ΕΜΑ, Λαγός Εβρου».

«Τη στιγμή που η κυβέρνηση και διάφοροι ντόπιοι και ξένοι μεταφορικοί και ενεργειακοί επιχειρηματικοί όμιλοι μπλέκουν την πατρίδα μας με κάθε δυνατό τρόπο στα πολεμικά μέτωπα για να θωρακίσουν τα κέρδη τους και να εξασφαλίσουν τις νέες "ευκαιρίες", η κυβέρνηση τιμωρεί φαντάρους που εκφράζουν την αντίθεσή τους στα σχέδια εμπλοκής της χώρας στους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς που έχουν την υπογραφή των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ.

(...) Να παρθούν άμεσα πίσω οι ποινές από τους συφάνταρούς μας, να κλείσουν οι βάσεις - ορμητήρια πολέμου σε Κύπρο και Ελλάδα. Να εξασφαλιστεί η δωρεάν μετακίνηση στις άδειές μας. Να εξασφαλιστεί υπεύθυνη ενημέρωση από τη διοίκηση των στρατοπέδων για την εξέλιξη των πολεμικών μετώπων στα οποία μπλέκεται η χώρα μας.

ΔΕΥ ΑΜΑΔ Τούντας Μάριος, 130 ΣΜ, Λήμνος».

«Καταγγέλλω και καταδικάζω τις αντιδραστικές ποινές που επιβλήθηκαν σε συναδέλφους φαντάρους! (...) Χρειάζεται να απαιτήσουμε την απεμπλοκή της χώρας από τις πολεμικές συγκρούσεις. Δεν πρέπει να δεχτούμε να πληρώσουμε με τη ζωή μας, αλλά και με την ακρίβεια, τη συμμετοχή στον πόλεμο. Να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες, τα πολεμικά αεροσκάφη και η πυροβολαρχία, να κλείσουν πάραυτα όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα. Κανένας φαντάρος, αξιωματικός και υπαξιωματικός εκτός συνόρων. Καμία ποινή λοιπόν να μην επιβληθεί σε κανέναν συνάδελφο που εκφράζει και προασπίζεται τα δίκαια αυτά αιτήματα για το συμφέρον του λαού.

ΣΤΡ (ΠΖ) Λύκος Κωνσταντίνος, 290 Μ/Κ ΤΠ, Λιβαδοχώρι Λήμνου».

«Καταδικάζω τις ποινές σε συναδέλφους φαντάρους επειδή ένωσαν τη φωνή τους με τον λαό και συμμετείχαν στο μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο των εργαζομένων, των σωματείων και των φορέων στο Σύνταγμα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην εμπλοκή της χώρας στο μακελειό και στους ανταγωνισμούς για την εξασφάλιση των κερδών των εφοπλιστών και των ενεργειακών ομίλων. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση φορτώνει τις συνέπειες αυτού του καταστροφικού πολέμου στις οικογένειές μας, με την ακρίβεια ήδη να "τσακίζει κόκαλα".

Η κυβέρνηση, αντί να τιμωρεί τους αγωνιστές φαντάρους, να εισακούσει τα αιτήματά μας για να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, να επιστρέψουν τώρα οι φρεγάτες και οι πυροβολαρχίες Patriot, να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ. Κανένας φαντάρος και στρατιωτικός έξω από τα σύνορα. Γι' αυτόν τον λόγο τώρα εμείς οι φαντάροι δεν πρέπει να μείνουμε απαθείς στις επικίνδυνες εξελίξεις, αλλά χρειάζεται να δυναμώσουμε τη διεκδίκηση μέσα στα στρατόπεδα μέσα από επιτροπές φαντάρων.

Στρ ΠΖ Στάμος Αναστάσιος, 516 Μ/Κ ΤΠ, Λαγός Εβρου».

«Πρόκειται για πράξη εκφοβισμού και επιβολής σιωπής στα ελληνικά στρατόπεδα. Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ είναι εχθρική και επικίνδυνη για όλο τον λαό, καθώς στηρίζει τα αιματοβαμμένα σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Ισραήλ, αφού όχι μόνο στήριξε την πολεμική εισβολή στο Ιράν, στέλνει πολεμικό εξοπλισμό και στρατιώτες εκτός των συνόρων, έχει γεμίσει την Ελλάδα παντού με πολεμικές βάσεις του ΝΑΤΟ, μετατρέποντας έτσι τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων.

(...) Τώρα είναι η ώρα και στη μονάδα μας να συγκροτήσουμε επιτροπή φαντάρων για να συζητήσουμε τα ζητήματα που έχουν προκύψει και να ζητήσουμε από τη διοίκηση την καθημερινή ενημέρωση για την εξέλιξη του πολέμου. Να απεμπλακεί η Ελλάδα από τον πόλεμο, δωρεάν μετακίνηση στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι της Λήμνου καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μας! Να καταδικάσουμε τις άδικες ποινές που επιβλήθηκαν στους φαντάρους! Καμία εμπλοκή - καμία συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο! Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα!

ΣΜΤΗΣ ΜΕΤΕ Σπυρόπουλος Θανάσης, 130 Σμηναρχία Μάχης, Λήμνος».