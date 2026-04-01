Τετάρτη 1 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΕ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Ηχητικό ντοκουμέντο από συνομιλία του Ούγγρου και του Ρώσου ΥΠΕΞ

Στο πλαίσιο παζαριών και γεωπολιτικής αντιπαράθεσης μέσα στην ΕΕ

Πλευρές των παζαριών μέσα στην ΕΕ και της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία έρχονται στην επιφάνεια μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που δημοσιοποιήθηκε μεταξύ των ΥΠΕΞ της Ουγγαρίας και της Ρωσίας.

Η ουγγρική κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπαν φέρεται να παρενέβη υπέρ της Μόσχας προκειμένου να αφαιρεθεί από τη λίστα κυρώσεων της ΕΕ η αδελφή Ρώσου μεγαλοεπιχειρηματία, σύμφωνα με κοινή έρευνα δημοσιογραφικών οργανισμών.

Οπως μεταδίδουν τα Μέσα «The Insider» και «VSquare», η παρέμβαση έγινε έπειτα από απευθείας αίτημα σε τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ προς τον Ούγγρο ομόλογό του, Πέτερ Σιγιάρτο.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσιοποίησαν τα δύο Μέσα ο Λαβρόφ φέρεται να υπενθυμίζει στον Σιγιάρτο προηγούμενη δέσμευση για την απομάκρυνση της Γκουλμπαχόρ Ισμαΐλοβα, αδελφής του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Αλισέρ Ουσμάνοφ, από τη λίστα κυρώσεων της ΕΕ.

Στην ίδια καταγραφή, με ημερομηνία 30 Αυγούστου 2024, ο Ούγγρος ΥΠΕΞ ακούγεται να δηλώνει ότι θα υποβάλει σχετική πρόταση και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος. Η Ισμαΐλοβα αφαιρέθηκε από τη λίστα κυρώσεων της ΕΕ επτά μήνες αργότερα.

Ο Σιγιάρτο, που έχει παραδεχτεί ότι συνομιλεί με Ρώσους αξιωματούχους πριν από Συνόδους της ΕΕ, δήλωσε και χθες ότι μίλησε με Ρώσους αξιωματούχους, αλλά υποβάθμισε τις κατηγορίες.

«Καλή δουλειά! Απέδειξαν ότι λέω τα ίδια δημόσια όπως και στο τηλέφωνο», είπε για τη δημοσιογραφική έρευνα, προσθέτοντας πως είναι «από καιρό» γνωστό ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν τις τηλεφωνικές του κλήσεις.

«Επί 4 χρόνια λέμε ότι η πολιτική κυρώσεων είναι μια αποτυχία, προκαλώντας μεγαλύτερη ζημιά στην ΕΕ παρά στη Ρωσία», δήλωσε ο Σιγιάρτο και πρόσθεσε ότι «η Ουγγαρία δεν θα συμφωνήσει ποτέ να επιβάλει κυρώσεις σε άτομα ή εταιρείες που είναι σημαντικά για την ενεργειακή μας ασφάλεια ή για την επίτευξη ειρήνης».

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά αποκαλύψεων για τις σχέσεις της κυβέρνησης Ορμπαν με τη Ρωσία, ενόψει κρίσιμων βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία σε λιγότερο από δυο βδομάδες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η «Washington Post» ανέφερε ότι ο Σιγιάρτο επικοινωνούσε τακτικά με τον Λαβρόφ για να τον ενημερώνει σχετικά με εμπιστευτικές συζητήσεις στις Βρυξέλλες μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

    

