ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Ανακοινώθηκε η επαναλειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας

«Μια νέα φάση στη διπλωματική μας παρουσία στη Βενεζουέλα» σηματοδοτεί η επίσημη επαναλειτουργία της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Καράκας, που ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας ότι αυτή θα «ενισχύσει» την ικανότητα της Ουάσιγκτον «να συνεργάζεται άμεσα με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα».

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ υπογράμμισε δε ότι η επιτετραμμένη Λόρα Ντόγκου επιβλέπει τις επισκευές στο κτίριο της πρεσβείας «προκειμένου να προετοιμαστεί, το συντομότερο δυνατό, για την πλήρη επιστροφή του προσωπικού και την επακόλουθη επανέναρξη των προξενικών υπηρεσιών».

Αλλά και η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Βενεζουέλας κάνει λόγο για «νέο στάδιο σχέσεων και διπλωματικού, πολιτικού διαλόγου» μεταξύ των δύο πλευρών, με την προσωρινή Πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες να δηλώνει πως από τις ΗΠΑ η χώρα της περιμένει «επενδυτές (...) όχι κυρώσεις κατά της οικονομίας της». Την περασμένη Παρασκευή, εξάλλου, ο εκπρόσωπος της Βενεζουέλας στην Ουάσιγκτον, Φέλιξ Πλασένσια, είχε σειρά επαφών στην αμερικανική πρωτεύουσα μαζί με διάφορους άλλους Βενεζουελάνους αξιωματούχους (όπως ο αρμόδιος για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, αναπληρωτής ΥΠΕΞ, Ολιβερ Μπλάνκο), περιλαμβανομένου του Αμερικανού αναπληρωτή ΥΠΕΞ, Κρίστοφερ Λαντάου, διερευνώντας συγκεκριμένους τομείς διμερούς συνεργασίας.

Θυμίζουμε ότι οι δύο χώρες είχαν σταματήσει να έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις από το 2019.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ σε δηλώσεις του επέκρινε ξανά την επίθεση που έκαναν οι ΗΠΑ αρχές Γενάρη στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι τα σχέδιά τους αποσκοπούν στην απόκτηση μεγαλύτερου ελέγχου στους φυσικούς πόρους της χώρας.