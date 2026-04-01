Ασκηση για «πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο» και στο Ναύπλιο

Την ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με ό,τι μεγάλους κινδύνους αυτή συνεπάγεται για τον λαό της, ομολογούν και οι «πρόβες αντιμετώπισης» περιστατικών στη θάλασσα, όπως τα πλήγματα σε εμπορικά πλοία.

Ετσι, μετά την Ελευσίνα (βλ. δίπλα), παρόμοια «πρόβα» και μάλιστα με το σενάριο «πλήγμα δεξαμενόπλοιου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και διαχείριση της θαλάσσιας μόλυνσης» πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί και στο λιμάνι του Ναυπλίου, με άσκηση του Λιμενικού.

«Ξεσηκωμός για να σταματήσει κάθε συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο» είναι το κάλεσμα - απάντηση από την ΤΕ Αργολίδας του ΚΚΕ, καταγγέλλοντας τη βαθιά εμπλοκή που όπως σημειώνει «ήδη έχει σοβαρές συνέπειες στην τσέπη του λαού».