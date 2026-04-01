Ξεσηκωμός για να κάνει πράξη ο λαός το σύνθημα: «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»

Σε μια πρόσφατη τοποθέτησή του σχετικά με τα κυβερνητικά μέτρα που συζητάμε σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος». Αυτό είναι αλήθεια.

Αυτό που ξέρουν όλοι, όμως, είναι ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει κανένα δικαίωμα να εμφανίζεται ως ουδέτερος παρατηρητής του πολέμου, να αμπελοφιλοσοφεί για την «αβεβαιότητα που είναι η μόνη βεβαιότητα» - καινούριο κλισέ αυτό, τελευταίο - και να παριστάνει ότι απλά διαχειρίζεται κάποιες επιπτώσεις όσο καλύτερα μπορεί, πάντα «με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες», γιατί είναι και «υπεύθυνη», όπως μας λέει, βλογώντας τα γένια της. Τέρμα αυτό το παραμύθι, κύριοι.

Δεν είστε διαχειριστές μιας εξωγενούς κρίσης, είστε συνυπεύθυνοι

Εσείς είστε που έχετε εμπλέξει τη χώρα μας σε αυτόν τον πόλεμο και τις επιπτώσεις του, μάλιστα πριν ακόμα ξεκινήσει. Εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είστε που έχετε οικοδομήσει στρατηγικές συμμαχίες με τις ΗΠΑ και το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται για αυτόν οι βάσεις που βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος.

Εσείς, με τις ψήφους και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, είστε που στείλατε τους Patriot να φυλάνε τα πετρέλαια της Σαουδικής Αραβίας, έχοντας πατήσει σήμερα κυριολεκτικά τη σκανδάλη απέναντι στο Ιράν, με το οποίο η χώρα μας δεν είχε κανένα απολύτως διμερές ζήτημα.

Εσείς υιοθετήσατε τα προσχήματα και αυτού του πολέμου, τα προσχήματα περί «ανελεύθερων καθεστώτων», περί «πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», την ώρα που ο Τραμπ, όπου σταθεί κι όπου βρεθεί, λέει ότι αυτό που τον ενδιαφέρει και κάνει τον πόλεμο είναι το πετρέλαιο.

Εσείς έχετε μετατραπεί σε σημαιοφόρο του ενεργειακού πολέμου, συμμετέχοντας στις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, που τις πληρώνει ο ελληνικός λαός με τεράστιο κόστος στην Ενέργεια, στην αγροτική παραγωγή και αλλού. Αλλά και παραδίδοντας τον φυσικό πλούτο της χώρας σε αμερικανικά και άλλα μονοπώλια και μετατρέποντάς τη σε «πύλη εισόδου» για το πανάκριβο αμερικανικό LNG.

Δεν είστε διαχειριστές μιας εξωγενούς κρίσης. Είστε συνυπεύθυνοι, μαζί με την υπόλοιπη ΕΕ των μονοπωλίων και του πολέμου.

Και φυσικά, η όποια απόπειρα διαφοροποίησης της ΕΕ από τις ΗΠΑ δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το πραγματικό συμφέρον των λαών ή με καμία, τέλος πάντων, «φιλειρηνική πολιτική». Αλλά μόνο με τις ιδιαίτερες επιδιώξεις που έχουν τα ευρωπαϊκά μονοπώλια, που βλέπουν να χάνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, μέσα στον ανταγωνισμό ΗΠΑ - Κίνας για την πρωτοκαθεδρία.

Ο λαός χάνει, αλλά υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν από τον πόλεμο

Για τους κινδύνους που συνεπάγεται για την ασφάλεια του ελληνικού λαού αυτή η συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο, τα λέει όλα η άσκηση ετοιμότητας που πραγματοποιείτε σήμερα στην Ελευσίνα, με σενάριο πλήγματος κατά δεξαμενόπλοιου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι μιλάμε για την περιοχή που παραδίδετε στα αμερικανικά μονοπώλια για να τη μετατρέψουν σε εμπορικό, ενεργειακό και στρατιωτικό κόμβο, ως αντίβαρο της παρουσίας της κινεζικής COSCO στον Πειραιά.

Αυτό, όμως, που συστηματικά κρύβει η κυβέρνηση της ΝΔ και κανείς άλλος εδώ μέσα, πλην ΚΚΕ, δεν αναδεικνύει, είναι ότι από αυτόν τον πόλεμο και από τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν δεν χάνουν όλοι. Σίγουρα χάνει ο ελληνικός λαός και τα λιγοστά ευρώ που του έμεναν στην τσέπη μετά τις 15 του μήνα, με τις μεγάλες ανατιμήσεις στη βενζίνη, στα τρόφιμα και αλλού.

Υπάρχουν όμως και κάποιοι που κερδίζουν πάρα πολλά. Κερδίζουν, για παράδειγμα, οι εφοπλιστές από την εκτίναξη των ναύλων. Το είπε άλλωστε απευθυνόμενος στους ίδιους ο υπουργός της «κουλτούρας των φέρετρων», ο κ. Δένδιας. Ομολόγησε, μάλιστα, αυτό που ξέρουν όλοι, ότι το ελληνικό κράτος όχι μόνο έχει παραιτηθεί από τη φορολόγηση αυτών των κερδών, αλλά στέλνει και φρεγάτες σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα, αύριο «ο θεός ξέρει πού» - δικά του λόγια αυτά - για να τα προστατεύει.

Κερδίζουν οι ενεργειακοί όμιλοι, τόσο από τη μετατροπή της χώρας σε «ενεργειακό κόμβο», όσο και από την άνοδο των τιμών. Κερδίζουν οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που διεκδικούν στη συνέχεια κομμάτι από την πίτα της ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων από τις βόμβες περιοχών του πλανήτη.

Αυτό είναι το περιβόητο δήθεν «εθνικό συμφέρον» που αναμασάτε, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης και λοιπές αστικές δυνάμεις. Δηλαδή, το ταξικό συμφέρον μιας χούφτας εκμεταλλευτών του μόχθου του ελληνικού λαού.

Τα μέτρα - κοροϊδία έχουν στόχο να στηρίξουν την ήδη μεγάλη κερδοφορία των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων

Γι' αυτό και δεν δεχόμαστε να είναι ο ελληνικός λαός αυτός που θα πληρώσει τα σπασμένα του πολέμου, όπως πλήρωσε παλιότερα την οικονομική κρίση του συστήματος, όπως πληρώνει και σήμερα με τη δήθεν ανάπτυξή του, που είναι ανάπτυξη των καπιταλιστικών κερδών, δηλαδή των κερδών των λίγων.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έκλεισαν το 2025 με κέρδη - ρεκόρ 4,65 δισ. ευρώ. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κατέγραψαν τρεις συνεχόμενες χρονιές αύξησης κερδών: 10,3 δισ. ευρώ το 2022, 10,8 δισ. ευρώ το 2023, 11,5 δισ. ευρώ το 2024, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα του 2025 δείχνουν νέα αύξηση των καθαρών κερδών 15%. Να, λοιπόν, που δεν περνάνε όλοι δύσκολα σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν κι αυτοί που τη βγάζουν «ζάχαρη»!

Τα μέτρα - κοροϊδία, που συζητάμε σήμερα, δεν έχουν στόχο να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους, τα λαϊκά νοικοκυριά από τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, αλλά να στηρίξουν κυρίως την ήδη μεγάλη κερδοφορία διαφόρων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Από τη μία, διατηρείτε απείραχτους τους δυσβάσταχτους φόρους στα καύσιμα και σε βασικά αγαθά, εκμεταλλευόμενοι, όπως πάντα, και αυτό το κύμα ακρίβειας, για να γεμίσετε τα κρατικά ταμεία και να πετυχαίνετε τα θηριώδη πλεονάσματα, αφού αυτοί οι φόροι λειτουργούν ως «πανωτόκια» των αυξημένων τιμών.

Και από την άλλη, με το μέτρο για το diesel επιδοτείτε τους ενεργειακούς ομίλους, τις μεγάλες εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας, με την επιδότηση στις ναυτιλιακές εταιρείες τους κάνετε κι ένα ακόμα δώρο από τα χρήματα του ελληνικού λαού, με στόχο δήθεν να συγκρατήσουν τις τιμές των εισιτηρίων κοντά στα περσινά επίπεδα, όταν αυτές ήδη είναι πάρα πολύ αυξημένες, ενώ με τα ψίχουλα των δοκιμασμένων «pass» έρχεστε να επιδοτήσετε επί της ουσίας την ακρίβεια.

Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Το σύνολο των μέτρων για το δίμηνο Απρίλης-Μάης είναι 300 εκατ. ευρώ, όταν τα έσοδα από τον ΦΠΑ, μόνο τον Γενάρη, έφτασαν τα 3,1 δισ. και από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης τα 393 εκατ. ευρώ.

Ο ελληνικός λαός να ξεσηκωθεί, να αρνηθεί να πληρώσει και για αυτόν τον πόλεμο

Γι' αυτό κι εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να σας δείχνει καμία εμπιστοσύνη. Να ξεσηκωθεί, να αρνηθεί να πληρώσει και για αυτόν τον πόλεμο. Να μην πληρώσουν οι μισθωτοί εργαζόμενοι, από τους οποίους ζητάτε να σας πουν και «ευχαριστώ» μάλιστα για τον κατώτατο μισθό των 770 ευρώ καθαρά, τα οποία γίνονται μάλιστα 627 σε πραγματικές τιμές, αν λάβουμε υπόψη τον πληθωρισμό από το 2009 μέχρι σήμερα. Ετσι, ο πραγματικός μεικτός κατώτατος μισθός είναι 34 ευρώ χαμηλότερος από αυτόν του 2009, δηλαδή 17 χρόνια πριν.

Επιπλέον, η ανακοίνωση για τον κατώτατο μισθό αποκαλύπτει και τα ψέματα της κυβέρνησης για την «Κοινωνική Συμφωνία» της ντροπής που υπέγραψε με τους εργοδότες και τον ελεγχόμενο για οικονομικά σκάνδαλα Παναγόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Επιβεβαιώνεται η προειδοποίηση του ΚΚΕ ότι στήνεται ένας μηχανισμός, με ανάθεση συγκεκριμένου ρόλου στους ξεπουλημένους εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ, για να συρθούν οι κλαδικοί μισθοί προς τα κάτω, στο ύψος του κατώτατου. Τώρα αποκαλύπτεται ότι η πολυδιαφημισμένη αύξηση στον κατώτερο κλαδικό μισθό του επισιτισμού δεν ήταν παρά μια διαφορά μόλις 10 ευρώ από τον γενικό κατώτερο μισθό.

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να πληρώσουν, επίσης, τον πόλεμο οι βιοπαλαιστές αγρότες, που βρέθηκαν για σχεδόν δύο μήνες στα μπλόκα του αγώνα, για να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους, να μπορέσουν να ζήσουν εδώ και να καλλιεργήσουν τον τόπο τους. Και τώρα βλέπουν την τιμή στο λίπασμα να αυξάνεται κατά 30%-35% και το κράτος να καλύπτει μόνο το 15% από αυτή την αύξηση, αντί να επιβάλλει πλαφόν στις τιμές και βέβαια επίταξη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Πρόκειται για συνειδητή πολιτική απόφαση, το κράτος να ξοδεύει από τα χρήματα του λαού για να διασφαλίσει ότι τα μονοπώλια θα εισπράξουν το 100% της αύξησης των τιμών. Ενώ τον Γενάρη, τους υποσχεθήκατε ένα «αφορολόγητο» που θα έφερνε την τιμή του αγροτικού πετρελαίου κοντά στο 1 ευρώ. Σήμερα η τιμή στην αντλία έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 2 ευρώ κι εσείς τους παραπέμπετε στον μακρινό Νοέμβριο και βλέπουμε. Και από πάνω, σέρνονται και στα αστυνομικά τμήματα για να δώσουν «εξηγήσεις» στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για αδικήματα που σχετίζονται όμως με τη συμμετοχή τους στις δίκαιες διεκδικήσεις τους, στις κινητοποιήσεις τους.

Εδώ και τώρα πρέπει να σταματήσει αυτή η ντροπή, την ώρα μάλιστα που πρώην υπουργοί είναι στο απυρόβλητο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το έγκλημα στα Τέμπη. Γι' αυτό η κυβέρνηση πρέπει να κάνει δεκτή την τροπολογία που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, ώστε να εξαλειφθεί το αξιόποινο για τους αγρότες, σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις τους.

Δεν πρέπει, επίσης, να πληρώσουν τον πόλεμο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι των πόλεων, οι οποίοι είναι από τους πρώτους που χτυπήθηκαν άμεσα από τις οικονομικές συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων και της ενεργειακής βέβαια κρίσης που συνοδεύει τον πόλεμο. Οι φούρνοι, τα καθαριστήρια, οι μεταφορές, στα ταξί και στα φορτηγά, βλέπουν ήδη το λειτουργικό κόστος της επιχείρησής τους να εκτοξεύεται λόγω των τιμών στην Ενέργεια, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά ήδη το 30%.

Κλάδοι, όπως η εστίαση, όπου το 2025 καταγράφηκε μείωση του τζίρου εκείνη την περίοδο, βλέπουν τώρα το εισόδημά τους να ψαλιδίζεται συνεχώς, από τις αυξήσεις των τιμών στην Ενέργεια, στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο, ενώ εκτοξεύονται και οι τιμές των νωπών προϊόντων που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη.

Γι' αυτό, λοιπόν, το λιγότερο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνησή σας είναι να καταργήσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στην Ενέργεια και τον ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να βάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της Ενέργειας στη χονδρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους, φυσικά. Να καταργήσει το Χρηματιστήριο Ενέργειας, να αποσύρει τη χώρα από το ευρωενωσιακό τερατούργημα του εμπορίου ρύπων, να βάλει επιτέλους μπρος τις λιγνιτικές μονάδες της χώρας μας. Να προχωρήσει σε ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Να καταργήσει την τεκμαρτή φορολόγηση και να επανεντάξει τους αυτοαπασχολούμενους στο αφορολόγητο.

Δεν βρισκόμαστε όλοι «στην ίδια βάρκα», ούτε στην ειρήνη ούτε στον πόλεμο

Αυτές είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, που σας τις καταθέτουμε διαρκώς εδώ μέσα στη Βουλή και τις αρνείστε συνεχώς, γιατί δεν θέλετε να πειράξετε ούτε «τρίχα» από την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Και πράγματι, για να κερδίσει το παραμικρό ο λαός μας, ακόμα και κάποιες ανάσες ανακούφισης, απαιτείται να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο.

Η προπαγάνδα της κυβέρνησης, ότι βρισκόμαστε όλοι «στην ίδια βάρκα», ότι πληρώνουμε μαζί όλοι τις συνέπειες του πολέμου, συνθλίβεται από την ίδια την πραγματικότητα. Στην ίδια βάρκα δεν ήμασταν ποτέ, ούτε στην ειρήνη και 10 φορές περισσότερο στον πόλεμο.

Ετσι πρέπει να συνθλιβεί και η πολιτική της εκμετάλλευσης και του κέρδους, κάνοντας ο λαός παντού πράξη το σύνθημα: Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους! Το σύνθημα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», που γεννήθηκε στις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις του λαού και της νεολαίας μετά το έγκλημα κυρίως των Τεμπών, είναι επίκαιρο και στον πόλεμο.

Και, με την ευκαιρία, επειδή αύριο είναι προγραμματισμένη η συνέχιση της δίκης, σας λέμε, κύριοι της κυβέρνησης, ότι είναι ανεπίτρεπτο να συνεχίζετε τα παιχνίδια με τον πόνο των συγγενών των θυμάτων. Εδώ και τώρα να δώσετε λύση. Να μην επαναληφθεί η απαράδεκτη κατάσταση που συνάντησαν οι συγγενείς, οι δικηγόροι τους, οι δημοσιογράφοι, απλοί πολίτες, κατά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της δίκης, με την ακατάλληλη αίθουσα που επιλέχθηκε.

Το ξαναλέμε: Μια τέτοια δίκη, για ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον ελληνικό λαό, τη νεολαία μας, που αγωνίζεται σύσσωμος αυτός ο λαός εδώ και τρία χρόνια για να υπάρξει πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν «νέα Τέμπη», δεν μπορεί να διεξάγεται επί της ουσίας «κεκλεισμένων των θυρών» και χωρίς δημοσιότητα, λόγω τεχνικής ανεπάρκειας του χώρου. Εδώ και τώρα να αφήσετε τις υπεκφυγές και να δώσετε λύση ενόψει της αυριανής συνέχισης της διαδικασίας.

Το ΚΚΕ στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, στον Σύλλογό τους, στον αγώνα για να λάμψει πραγματικά η αλήθεια.