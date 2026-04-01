Εκδηλώσεις με ομιλητές μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

- Η Τομεακή Επιτροπή Πρέβεζας πραγματοποιεί εκδήλωση σήμερα Τετάρτη, στις 7 μ.μ. στο Θεοφάνειο, με θέμα «Σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων - Με το ΚΚΕ μπροστά!». Θα μιλήσει ο Νίκος Σοφιανός. Θα ακολουθήσει μουσική παράσταση με τίτλο «Οι Γειτονιές του Κόσμου» από το Στέκι Πολιτισμού της ΚΝΕ Ιωαννίνων.

- Οι ΚΟ Ναυτεργατών - Λιμενεργατών - Ναυτιλιακών Εταιρειών - Πανεπιστημίου Πειραιά και Δήμου Πειραιά πραγματοποιούν εκδήλωση αύριο Πέμπτη, στις 7 μ.μ. στο παλιό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πειραιά, με θέμα «Καράβια, λιμάνια, μεταφορές στην υπηρεσία των εργατικών - λαϊκών αναγκών, όχι για τα κέρδη των ομίλων και των εφοπλιστών». Θα μιλήσει ο Γιώργος Μαρίνος.

- Εκδήλωση παρουσίασης της έκδοσης «1914 - 1917: Ο "εθνικός" διχασμός στο φως της ταξικής πάλης», του συντρόφου Μάκη Μαΐλη, πραγματοποιούν η ΚΟ Ελευσίνας του ΚΚΕ και οι εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» την Κυριακή 5 Απρίλη, στις 7 μ.μ. στο «Σινέ Ελευσίς» (Ελευθερίου Βενιζέλου 45, Ελευσίνα). Θα μιλήσει η Ελένη Μπέλλου.