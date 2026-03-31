ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΡΩΣΙΑ

Χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές επιδεινώνουν την έλλειψη πετρελαίου

Εντείνεται ο ενεργειακός πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με εκατέρωθεν χτυπήματα σε εγκαταστάσεις και λιμάνια, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, με επιπτώσεις στις ενεργειακές ροές και στην καπιταλιστική οικονομία.

Ετσι, η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «σήματα από ορισμένους εταίρους μας» που της ζητούσαν «να μειώσει τις επιθέσεις της εναντίον του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα», για να μειωθεί η έλλειψη πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ανεβάζοντας τις τιμές. Οι ΗΠΑ και άλλα καπιταλιστικά κράτη ενδιαφέρονται να μην εκτοξευτούν ανεξέλεγκτα οι τιμές του πετρελαίου.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι αντιπρότεινε «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Εντολή στο υπουργείο Ενέργειας να συντάξει διάταγμα το οποίο θα απαγορεύει τις εξαγωγές βενζίνης από 1η Απρίλη έως 31 Ιούλη έδωσε ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλ. Νόβακ. Μετά τα εντεινόμενα ουκρανικά χτυπήματα σε ρωσικά διυλιστήρια και άλλες εγκαταστάσεις η Ρωσία έχει επιβάλει επανειλημμένα περιορισμούς στις εξαγωγές βενζίνης και ντίζελ, προκειμένου να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων και να αντιμετωπίσει την έλλειψη.

Ενδεικτικά, τις τελευταίες μέρες ρωσικά drones έπληξαν ουκρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή Πολτάβα, σκοτώνοντας ένα άτομο, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία Ενέργειας της Ουκρανίας «Naftogaz».

Ο στρατός της Ουκρανίας από την πλευρά του έπληξε ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στο Γιαροσλάβλ, βορειοανατολικά της Μόσχας, κρίσιμο για την εφοδιαστική αλυσίδα του ρωσικού στρατού.

Το λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Ρωσίας, ένα από τα σημαντικότερα σημεία εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου, υπέστη ζημιές σε μία ακόμη ουκρανική επίθεση με drones, από την οποία προκλήθηκε πυρκαγιά, δήλωσε την Κυριακή ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ.

Το Ουστ-Λούγκα, που το διαχειρίζεται το ρωσικό μονοπώλιο πετρελαιαγωγών «Transneft», χειρίζεται γύρω στα 700.000 βαρέλια ημερησίως πετρελαϊκών εξαγωγών και, σύμφωνα με πηγές, από εκεί αναχώρησαν 32,9 εκατ. τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων το 2025.

Ουκρανικό drone με πολεμική κεφαλή συνετρίβη στη Φινλανδία

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα πολλά ουκρανικά drones έχουν εισέλθει ή έχουν συντριβεί σε κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ, όπως στη Λιθουανία και στη Λετονία.

Την Κυριακή δύο ουκρανικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας και ένα από αυτά, που συνετρίβη στην ανατολική Φινλανδία, κοντά στην πόλη Κούβολα, μετέφερε πολεμική κεφαλή η οποία δεν εξερράγη, ανακοίνωσε η φινλανδική αστυνομία. Πρόκειται για ουκρανικό drone τύπου AN196.

Είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση drones που εκτρέπονται και εισέρχονται στον φινλανδικό εναέριο χώρο από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία διεξάγει έντονες ηλεκτρονικές παρεμβολές, κάτι που μπορεί να εξηγήσει γιατί αυτά τα drones παρεκκλίνουν και εισέρχονται και στη Φινλανδία», ισχυρίστηκε ο πρωθυπουργός Π. Ορπο, προσθέτοντας ότι η Φινλανδία δεν τα κατέρριψε.

Οι Φιλιππίνες αγόρασαν ρωσικό πετρέλαιο λόγω «ακραίας ανάγκης»

Η Ρωσία έχει αυξήσει τις πωλήσεις πετρελαίου μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν και όλο και περισσότερες χώρες στρέφονται σε αυτήν τη «λύση». Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ εξαίρεσαν για έναν μήνα το ρωσικό πετρέλαιο από τις κυρώσεις.

Ετσι, το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου στις Φιλιππίνες, το Petron, αγόρασε σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου λόγω «ακραίας ανάγκης», αφού ακυρώθηκε η παράδοση τουλάχιστον 4 εκατ. βαρελιών μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του καυσίμου έχει σημειώσει μεγάλη αύξηση στο αρχιπέλαγος, προκαλώντας διαδηλώσεις οδηγών.

«Αυτό το εισαγόμενο αργό, προστιθέμενο σε όλα τα άλλα αποθέματα αργού που έχουν ήδη δημιουργηθεί, θα επιτρέψει να αυξηθούν τα πετρελαϊκά αποθέματα του Petron μέχρι το τέλος του Ιούνη 2026», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Εξάλλου, στο Βιετνάμ το διυλιστήριο Binh Son Refining and Petrochemical ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Μόσχα για να αγοράσει αργό πετρέλαιο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει επίσης αργό από την Αφρική, τις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Αλλά και η Σερβία εξασφάλισε την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου για άλλους τρεις μήνες έπειτα από συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλ. Πούτιν, ανακοίνωσε ο Σέρβος Πρόεδρος Αλ. Βούτσιτς.

Η εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου σε χαμηλή τιμή καλύπτει το 90% των αναγκών της Σερβίας, αν και το Βελιγράδι επιδίωξε να διαφοροποιήσει τις πηγές τροφοδοσίας του με φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν και υγροποιημένο φυσικό αέριο από τερματικούς σταθμούς στην Ελλάδα.