Τρίτη 31 Μάρτη 2026
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
Διαδήλωσαν μαζικά κατά του άδικου πολέμου

Από τη Νέα Υόρκη
Μεγάλες διαμαρτυρίες με συνθήματα κατά του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν έγιναν το Σαββατοκύριακο σε διάφορες πόλεις όλου του κόσμου, περιλαμβανομένων και πάρα πολλών μικρότερων ή μεγαλύτερων πόλεων στις ίδιες τις ΗΠΑ.

Στο δρόμο βγήκαν εκατοντάδες χιλιάδες λαού σε πάρα πολλές αμερικανικές πολιτείες, καθώς «φουντώνει» η αντεργατική - αντιλαϊκή επίθεση, για να φορτωθούν οι δαπάνες και τα «σπασμένα» του πολέμου στα εργατικά - λαϊκά στρώματα, αλλά και για να διασφαλιστεί η θέση από την οποία το μεγάλο κεφάλαιο θα αναμετρηθεί πιο αποφασιστικά με τους ανταγωνιστές του, στην κόντρα για τη μοιρασιά αγορών και πρώτων υλών.

Από την Ουάσιγκτον και τη Βοστώνη μέχρι το Λος Αντζελες και το Σαν Φρανσίσκο, αλλά και από τη Μινεάπολις μέχρι το Χιούστον, διαδηλωτές καταδίκασαν την κυβέρνηση Τραμπ που πρωτοστατεί στο ματοκύλισμα όλων των λαών της Μέσης Ανατολής, σε μία περίοδο που «φουντώνει» η αναμέτρηση με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ιμπεριαλιστική πυραμίδα.

Στη Νέα Υόρκη, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Times Square, διαδηλώνοντας στη γειτονιά Midtown του Μανχάταν.

Στο «στόχαστρο» των διαδηλωτών βρέθηκε και η δράση σωμάτων καταστολής όπως η ICE, που τον τελευταίο καιρό έχει αναλάβει καθοριστικό ρόλο ως μηχανισμός κρατικής τρομοκρατίας.

Ειδησεογραφικές ιστοσελίδες έκαναν λόγο για πάνω από 3.000 διαδηλώσεις που έγιναν σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ.

Οι διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ συνδέθηκαν και με το κάλεσμα για τη «Μέρα (που λέμε) Οχι σε βασιλιάδες»», («No Kings Day»), μέσα από την οποία παρεμβαίνουν έμμεσα ή και άμεσα μια σειρά ομάδες των (αντιπολιτευόμενων) Δημοκρατικών, εμφανίζοντας τη σημερινή κυβέρνηση των Ρεπουμπλικάνων ως αποκλειστικά υπαίτια για τον πόλεμο και την αντιλαϊκή πολιτική, ώστε να εγκλωβιστεί ο λαός στην κυβερνητική εναλλαγή και να θολώνεται η αλήθεια για τον ταξικό χαρακτήρα της ασκούμενης πολιτικής, όπως και τις αιτίες του ιμπεριαλιστικού πολέμου, που δεν οφείλεται σε κάποιους παρανοϊκούς πολιτικούς. Αλλωστε και οι κυβερνήσεις των Δημοκρατικών ή των Σοσιαλδημοκρατών στην Ευρώπη συμμετείχαν, οργάνωσαν και οργανώνουν ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, πρωτοστατούν σήμερα στη στροφή στην πολεμική οικονομία, για τους ίδιους λόγους που και η αστική τάξη των ΗΠΑ υπερασπίζεται τα συμφέροντά της.

Διαμαρτυρίες και αντιπολεμικές διαδηλώσεις έγιναν και σε Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη και άλλες πόλεις, ενώ το Σάββατο έγινε διαδήλωση και στην Αθήνα.

    
