ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Περιοδεία Ζελένσκι για μπίζνες στον πόλεμο

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι αξιοποιεί στο έπακρο τις «ευκαιρίες» που δημιουργεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Από την Πέμπτη μέχρι χτες πραγματοποίησε περιοδεία σε χώρες της περιοχής κλείνοντας στρατιωτικές συμφωνίες συνεργασίας, ορισμένες από τις οποίες δεκαετούς διάρκειας, με στόχο διμερή στρατιωτική τεχνολογική συνεργασία και ανάπτυξη.

Ο Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι τουλάχιστον 228 Ουκρανοί ειδικοί σε συστήματα αναχαίτισης drones βρίσκονται ήδη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κουβέιτ και Ιορδανία, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του πρακτορείου «Reuters» από τις 20 Μάρτη. Το Σαββατοκύριακο Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι μεταξύ άλλων έπληξαν θέσεις Ουκρανών σε χώρες του Κόλπου, αλλά οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν από άλλη πλευρά, τουλάχιστον άμεσα.

Την Παρασκευή ο Ζελένσκι ολοκλήρωσε διήμερη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, ανακοινώνοντας την επίτευξη σημαντικής συμφωνίας δεκαετούς στρατιωτικής συνεργασίας και προσθέτοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μακροπρόθεσμη συνεργασία με το Ριάντ.

Ακολούθησε επίσκεψη - αστραπή στην Ντόχα του Κατάρ, όπου ο Ζελένσκι επίσης υπέγραψε «αμυντική συμφωνία», με επίκεντρο τη συνεργασία σε αναχαίτιση drones και επενδύσεις στην ουκρανική «άμυνα». Η συμφωνία περιλαμβάνει ακόμα συνεργασία σε τεχνολογικούς τομείς, ανάπτυξη κοινών επενδύσεων και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης για αντιαεροπορικά / αντιπυραυλικά συστήματα, στο πλαίσιο μιας πιο μόνιμης στρατηγικής σύμπραξης Ουκρανίας - Κατάρ. Ανακοινώθηκε δε ότι το Κίεβο θα παρέχει τεχνογνωσία και εμπειρία που απέκτησε από την αντιμετώπιση ιρανικών drones Shahed και άλλων τύπων που χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πόλεμο, ώστε το Κατάρ και άλλες χώρες του Κόλπου να ενισχύσουν την αεράμυνά τους.

Ο Ζελένσκι εκτίμησε την αξία των συμφωνιών αυτών σε «δισεκατομμύρια δολάρια», χωρίς να αναφέρει περισσότερα.

Σε Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος υπέγραψε και συμφωνία για προμήθειες ντίζελ, διάρκειας άνω του ενός έτους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Χτες ο Ζελένσκι μετέβη και στο Αμμάν της Ιορδανίας, όπου συνάντησε τον βασιλιά Αμπντάλα Β'. Ανακοινώθηκε ότι έγιναν «σημαντικές συνομιλίες ασφάλειας», χωρίς να δημοσιοποιηθεί ξεκάθαρη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας, ανάλογη με αυτές που έκλεισε με χώρες του Κόλπου. Μιλώντας χτες σε δημοσιογράφους ο Ζελένσκι περιέγραψε την «πιθανή χρήση ουκρανικών θαλάσσιων drones στα Στενά του Ορμούζ» ως μέρος «περισσότερων συμφωνιών που πρόκειται να υπογραφούν» με «συμμάχους» στη Μέση Ανατολή.

Στο στόχαστρο του Ιράν αμερικανικές βάσεις

Την ίδια ώρα το Ιράν εντείνει το σφυροκόπημα αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Δορυφορικές φωτογραφίες τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα WSJ καταγράφουν σημαντικές ζημιές στην αμερικανική βάση «Prince Sultan» στη Σαουδική Αραβία, και συγκεκριμένα σε αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135, αξίας εκατοντάδων εκατ. δολαρίων, κτίρια και υποδομές επικοινωνιών και ραντάρ. Σε μια τέτοια επίθεση την Παρασκευή επλήγησαν αρκετά αεροσκάφη KC-135 και τα πολύ σημαντικά συστήματα ραντάρ E-3G AWACS, που δίνουν πληροφορίες στο κέντρο επιχειρήσεων. Επίσης τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 Αμερικανοί στρατιώτες, από τους οποίους 5 (σύμφωνα με πληροφορίες του «Αssociated Ρress») νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο Μπαχρέιν, από τις πρώτες μέρες του πολέμου δορυφορικές φωτογραφίες αποκάλυψαν την καταστροφή κεντρικού κτιρίου και δύο θόλων ραντάρ στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ. Στόχος επιθέσεων έχει γίνει και το αρχηγείο της CENTCOM στην αεροπορική βάση Al Udeid του Κατάρ, που είναι και η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στον Κόλπο.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν χτες ότι αναχαίτισαν 27 drones και 11 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Στο Μπαχρέιν δύο εργαζόμενοι της «Aluminium Bahrain» (ALBA) τραυματίστηκαν σε ιρανική επίθεση.

Την ίδια μέρα δύο κινεζικά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, πλέοντας το ένα κοντά στο άλλο και βγαίνοντας με ασφάλεια από την περιοχή.

Επίσης χτες, στο Ιράκ, ο επικεφαλής της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας SOMO δήλωσε ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τα κοιτάσματα του Κιρκούκ έχουν ξαναρχίσει μέσω του αγωγού Ιράκ - Τουρκίας προς το Τζεϊχάν και μέσω χερσαίων διαδρομών. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι εξετάζει προσφορές από τοπικές και διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των νότιων συνόρων.

Στο Κουβέιτ ανακοινώθηκε επίθεση σε σταθμό Ενέργειας και σε εργοστάσιο αφαλάτωσης νερού. Ωστόσο το Ιράν δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στον σταθμό αφαλάτωσης νερού, ρίχνοντάς την στο Ισραήλ και κάνοντας λόγο για «βάναυση επίθεση του ισραηλινού καθεστώτος» που είχε στόχο να κατηγορηθούν οι ιρανικές αρχές.

Νωρίτερα στο Ιράν ανακοινώθηκε η ανάκληση των αδειών διαμονής 1.200 Εμιρατινών πολιτών.

Στη Συρία, το υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι βάσεις της χώρας κοντά στα σύνορα με το Ιράκ δέχτηκαν χτες μεγάλης κλίμακας επίθεση με drones. Θεωρείται το σοβαρότερο περιστατικό του είδους του από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φλεβάρη. Οι στρατιωτικές αρχές τόνισαν πως εξετάζουν τα επόμενα βήματα, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει «κατάλληλη απάντηση» για την αποτροπή νέων επιθέσεων.Την Κυριακή άλλα 4 drones που φέρεται ότι προήλθαν από το Ιράκ στόχευσαν αμερικανική βάση στην περιοχή Κασράκ της Συρίας, χωρίς να προκαλέσουν ζημιές.

Ακριβό πετρέλαιο...

Σε αυτό το φόντο, το πετρέλαιο συνεχίζει την ανοδική πορεία. Χτες το πετρέλαιο Μπρεντ «χτύπησε» τα 116 δολάρια το βαρέλι, με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να επαναλαμβάνει ότι η ακρίβεια είναι «προσωρινή» και ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, εξασφαλίζοντας «ελευθερία» ναυσιπλοΐας (που υπήρχε ούτως ή άλλως στην περιοχή προτού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο κατά του Ιράν). Πρόσθεσε δε πως η παγκόσμια αγορά πετρελαίου «είναι καλά εφοδιασμένη, με περισσότερα πλοία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ».

Από την αρχή του πολέμου η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά περίπου 60% κατά μέσο όρο μέσα σε έναν μήνα, η δε τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατά περίπου 70%.

Προειδοποίηση για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στη διεθνή οικονομία απηύθυναν χτες οικονομολόγοι του ΔΝΤ. Οπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση, ο αντίκτυπος του πολέμου είναι «παγκόσμιος, όσο και εξαιρετικά άνισος», με ορισμένες χώρες να είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν μια νέα συμπίεση του κόστους ζωής.