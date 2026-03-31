ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εκδήλωση - συναυλία «Η Κούβα δεν είναι μόνη!»

Εκδήλωση και συναυλία αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό με σύνθημα «Η Κούβα δεν είναι μόνη!» διοργανώνει ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης αύριο Τετάρτη 1η Απρίλη, στις 7 το απόγευμα, στο «Studio New Star Art Cinema» (Σταυροπούλου 33 & Σπάρτης, πλατεία Αμερικής, Αθήνα).

Στη συναυλία θα συμμετέχουν οι γνωστοί καλλιτέχνες: Μανόλης Ανδρουλιδάκης, Δημήτρης Ζαφειρέλης, Κώστας Θωμαΐδης, Θέλμα Καραγιάννη, Μπάμπης Καραμπέτης, Ραφαέλα Καραμπέτη, Χάρης Καραμπέτης, Απόστολος Μόσιος, Νίκος Πιτλόγλου, Γιάννης Ταργοντσίδης, Tenorman George Tziouvaras και η Γιώτα Βέη.

Θα προβληθεί επίσης η μικρού μήκους ταινία «Γιος & Μάνα» της Λεμόνας Ταργοντσίδου.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Κούβας στην Ελλάδα, Αραμίς Φουέντε Ερνάντες.