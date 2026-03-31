ΤΟΥΡΚΙΑ

Πετυχημένη αναχαίτιση και τέταρτου πυραύλου

Την τέταρτη κατά σειρά σε έναν μήνα αναχαίτιση πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον εναέριο χώρο της Τουρκίας ανακοίνωσε χτες το υπουργείο Αμυνας της χώρας, αναφέροντας ότι αυτό έγινε χάρη στα εναέρια και πυραυλικά αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ που έχουν εγκατασταθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ίδια ανακοίνωση το υπουργείο τόνισε την ετοιμότητα της Αγκυρας να δράσει αποφασιστικά ενάντια σε οτιδήποτε απειλήσει την κυριαρχία της χώρας, επισημαίνοντας ότι το βλήμα ανιχνεύτηκε και εξουδετερώθηκε πριν καταστεί απειλή.

Από την έναρξη του πολέμου το ΝΑΤΟ έχει μεταφέρει στη νότια Τουρκία τουλάχιστον δύο πρόσθετες συστοιχίες Patriot, έχοντας διακηρύξει από την πρώτη στιγμή ότι βρίσκεται «στο πλευρό του συμμάχου μας».

Μέσα στις συνθήκες αυτές η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Σαμπάχ», επικαλούμενη πηγές ασφαλείας, μετέδωσε ότι Ισραήλ και ΗΠΑ επιδιώκουν να στρατολογήσουν Κούρδους κατά του Ιράν, όπως και ότι ήδη μετά από «παρέμβαση της Αγκυρας» ανακόπηκε η δύναμη 500 ανδρών που κατευθυνόταν από το Ιράκ προς το Ιράν. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η τουρκική ηγεσία είχε επαφές με την ηγεσία του ιρακινού Κουρδιστάν αλλά και του ΡΚΚ (του οποίου η ηγεσία αποφάσισε αφοπλισμό και αυτοδιάλυση πριν έναν περίπου χρόνο, πριν ξεκινήσουν διαβουλεύσεις για τη διευθέτηση του Κουρδικού εντός Τουρκίας), προειδοποιώντας ότι τυχόν τέτοια «ενεργοποίηση» Κούρδων θα κάνει την Αγκυρα «να αναλάβει δράση». Αναφέροντας ακόμα και προτροπή του Οτσαλάν κατά των ισραηλινών πρωτοβουλιών, η «Σαμπάχ» τονίζει ότι τη σχετική δυσαρέσκειά του μετέφερε και ο Ερντογάν σε συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ. Ο δε Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής των τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών και στενός συνεργάτης του Ερντογάν, δήλωσε πρόσφατα σε συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη ότι ο πόλεμος κινδυνεύει να μετατραπεί σε «δαχτυλίδι φωτιάς» για την περιοχή, πυροδοτώντας παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ Τούρκων, Κούρδων, Αράβων και Ιρανών.