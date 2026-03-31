Τρίτη 31 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ
Πετυχημένη αναχαίτιση και τέταρτου πυραύλου

Την Αγκυρα ανησυχούν σενάρια περί στρατολόγησης Κούρδων κατά του Ιράν

Την τέταρτη κατά σειρά σε έναν μήνα αναχαίτιση πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον εναέριο χώρο της Τουρκίας ανακοίνωσε χτες το υπουργείο Αμυνας της χώρας, αναφέροντας ότι αυτό έγινε χάρη στα εναέρια και πυραυλικά αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ που έχουν εγκατασταθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ίδια ανακοίνωση το υπουργείο τόνισε την ετοιμότητα της Αγκυρας να δράσει αποφασιστικά ενάντια σε οτιδήποτε απειλήσει την κυριαρχία της χώρας, επισημαίνοντας ότι το βλήμα ανιχνεύτηκε και εξουδετερώθηκε πριν καταστεί απειλή.

Από την έναρξη του πολέμου το ΝΑΤΟ έχει μεταφέρει στη νότια Τουρκία τουλάχιστον δύο πρόσθετες συστοιχίες Patriot, έχοντας διακηρύξει από την πρώτη στιγμή ότι βρίσκεται «στο πλευρό του συμμάχου μας».

Μέσα στις συνθήκες αυτές η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Σαμπάχ», επικαλούμενη πηγές ασφαλείας, μετέδωσε ότι Ισραήλ και ΗΠΑ επιδιώκουν να στρατολογήσουν Κούρδους κατά του Ιράν, όπως και ότι ήδη μετά από «παρέμβαση της Αγκυρας» ανακόπηκε η δύναμη 500 ανδρών που κατευθυνόταν από το Ιράκ προς το Ιράν. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η τουρκική ηγεσία είχε επαφές με την ηγεσία του ιρακινού Κουρδιστάν αλλά και του ΡΚΚ (του οποίου η ηγεσία αποφάσισε αφοπλισμό και αυτοδιάλυση πριν έναν περίπου χρόνο, πριν ξεκινήσουν διαβουλεύσεις για τη διευθέτηση του Κουρδικού εντός Τουρκίας), προειδοποιώντας ότι τυχόν τέτοια «ενεργοποίηση» Κούρδων θα κάνει την Αγκυρα «να αναλάβει δράση». Αναφέροντας ακόμα και προτροπή του Οτσαλάν κατά των ισραηλινών πρωτοβουλιών, η «Σαμπάχ» τονίζει ότι τη σχετική δυσαρέσκειά του μετέφερε και ο Ερντογάν σε συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ. Ο δε Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής των τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών και στενός συνεργάτης του Ερντογάν, δήλωσε πρόσφατα σε συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη ότι ο πόλεμος κινδυνεύει να μετατραπεί σε «δαχτυλίδι φωτιάς» για την περιοχή, πυροδοτώντας παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ Τούρκων, Κούρδων, Αράβων και Ιρανών.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Αίμα και μπαρούτι μυρίζει κάθε βήμα τους στην εμπλοκή
Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην πολεμική εμπλοκή
Αμεση αγωνιστική απάντηση στην «άσκηση ετοιμότητας» - επιβεβαίωση ότι ο λαός γίνεται στόχος
Να μην πληρώσει ο λαός τις συνέπειες του ιμπεριαλιστικού πολέμου
Αντί η κυβέρνηση να τιμωρεί τους φαντάρους, να επιστρέψουν όλοι οι στρατιωτικοί που βρίσκονται εκτός συνόρων
Οι καιροί επιβάλλουν ετοιμότητα παρέμβασης και ταχύτητα δράσης
Να μην πληρώσει ο λαός τα σπασμένα του πολέμου
Διευρύνεται η φωτιά του πολέμου, νέες απειλές και κυνικές ομολογίες
 Παζάρια και «συμμαχίες» για το Ορμούζ
Αμέριστη αλληλεγγύη στον ηρωικό Κουβανικό λαό
 Τριήμερη διαβεβαίωση στο κεφάλαιο ότι είναι έτοιμο να του βγάλει τα «κάστανα απ' τη φωτιά»
Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η εργατική - λαϊκή πάλη
 Περιοδεία Ζελένσκι για μπίζνες στον πόλεμο
Μέρα Παλαιστινιακής Γης με συνέχιση επιθέσεων και κατοχής
 Εκδήλωση - συναυλία «Η Κούβα δεν είναι μόνη!»
 Σφοδρά ιρανικά αντίποινα και αντιπολεμικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ
 Χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές επιδεινώνουν την έλλειψη πετρελαίου
 Εκδήλωση στις 6 Απρίλη με ομιλητή τον Δ. Κουτσούμπα
 Νέες κινητοποιήσεις και συσκέψεις
 Να σημάνει τώρα συναγερμός για την πρόβα πολέμου!
 Αναχώρηση πούλμαν από Πειραιά
 Και ποιος σας ρώτησε αν τους τιμάτε;
 Δεν ορκίστηκα να υπηρετώ τους σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ
 «Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας»
 Εκδηλώσεις με ομιλητές μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
Διαδήλωσαν μαζικά κατά του άδικου πολέμου
 Εκλεισαν συμφωνία για αξιοποίηση κυπριακού αερίου
 Αντιδράσεις για την πρόσβαση σε θρησκευτικούς ηγέτες
 Η αρχηγός του Κουομιντάνγκ θα επισκεφτεί την Κίνα
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ