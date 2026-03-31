ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αντί η κυβέρνηση να τιμωρεί τους φαντάρους, να επιστρέψουν όλοι οι στρατιωτικοί που βρίσκονται εκτός συνόρων

«Οι τιμωρίες με ποινές φυλάκισης του Δόκιμου Εφεδρου Αξιωματικού των Ειδικών Δυνάμεων Τζούδα Παναγιώτη από το 3ο ΕΤΕΘ στη Χίο, και του στρατιώτη Κακανά Κώστα των Ειδικών Δυνάμεων από το 4ο ΕΤΕΘ στη Σάμο, είναι απαράδεκτες και πρέπει να ανακληθούν εδώ και τώρα.

Ο Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός από το 3ο ΕΤΕΘ τιμωρήθηκε από την ιεραρχία με 10 μέρες φυλακή επειδή συμπαραστάθηκε στον δίκαιο αγώνα των αγροτών στον τόπο του, στα μπλόκα της Αχαΐας, όπως έκανε άλλωστε και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τιμωρήθηκε με επιπλέον 5 μέρες φυλακή επειδή εξέφρασε δημόσια, με επιστολή του, την εναντίωσή του στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που στρεφόταν πρωτίστως σε βάρος του λαού της. Αντίστοιχα, ο φαντάρος από το 4ο ΕΤΕΘ τιμωρήθηκε γιατί, όπως είχε κάθε δικαίωμα, συμμετείχε στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο που διοργάνωσαν Σωματεία και Ομοσπονδίες Εργαζομένων στην Αθήνα στις 27 Μάρτη.

Η κυβέρνηση της ΝΔ και η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να επιβάλουν την πολιτική της εμπλοκής στο μακελειό του πολέμου, γι' αυτό καταφεύγουν στην τρομοκρατία και στις απειλές μέσω των διοικήσεων σε βάρος και άλλων φαντάρων που συμμετέχουν στους αγώνες του λαού μας. Προσπαθούν ανεπιτυχώς να κάμψουν τις αντιδράσεις που προκαλεί στους αξιωματικούς, στους υπαξιωματικούς και στους φαντάρους η επικίνδυνη πολιτική της συμμετοχής στους πολέμους, που καμία σχέση δεν έχουν με την υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.

Τα λεγόμενα "εθνικά συμφέροντα" είναι η υπεράσπιση της κερδοφορίας των Ελλήνων εφοπλιστών και βιομηχάνων, για τα οποία ενεπλάκη στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το προσωπικό της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, κράτος - σύμμαχο της κυβέρνησης, με τη στήριξη και των υπόλοιπων κομμάτων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, για να "φυλάει" τα διυλιστήρια της "Aramco", βάζοντας σε συνεχή κίνδυνο τους αξιωματικούς που βρίσκονται εκεί και τη χώρα συνολικά. Γι' αυτούς τους "εθνικούς στόχους" κάλεσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, με τις άθλιες δηλώσεις του, να αποκτήσουμε "κουλτούρα φέρετρων", καθώς όπως είπε δεν έχουμε συνηθίσει να επιστρέφουν φέρετρα με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η τιμωρία προς τους στρατευμένους γίνεται με νόμους και κανονισμούς βαθιά αντιδραστικούς, που στρέφονται ενάντια στους αξιωματικούς και στους φαντάρους. Είναι όμοιοι με αυτούς που νομιμοποιούν την εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο ξεκλήρισμα λαών με το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ενωση και τις ΗΠΑ. Είναι ίδιας κοπής με τους νόμους που έχουν παραχωρήσει σε όλη τη χώρα στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές στις δολοφονικές μηχανές του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Είναι αυτοί που στο σύνολό τους προσανατολίζουν την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων σε αντιδραστική κατεύθυνση, που καμία σχέση δεν έχει με την υπεράσπιση των συνόρων και την προστασία του λαού της χώρας.

Η στάση του Δόκιμου Τζούδα Παναγιώτη και του φαντάρου Κακανά Κώστα εξέφρασε το λαϊκό αίσθημα, γι' αυτό και καταχειροκροτήθηκαν στα μπλόκα από χιλιάδες οικογένειες αγροτών και αντίστοιχα από τους εργαζόμενους στην Αθήνα, οι οποίοι ένιωσαν πραγματικά περήφανοι για τη στάση τους. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο "παράσημο" για τους φαντάρους, παιδιά του λαού, που υπηρετούν τη θητεία τους.

Να σταματήσει τώρα η κυβέρνηση τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις, που έτσι κι αλλιώς θα βρουν απάντηση από τους ίδιους τους φαντάρους και αξιωματικούς στον αγώνα πλάι στον λαό για αξιοπρεπή ζωή, με άμεση έξοδο της χώρας από τους πολέμους, επιστροφή όλων των αξιωματικών που βρίσκονται εκτός συνόρων, κλείσιμο των ξένων βάσεων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και μέτρα προστασίας του λαϊκού εισοδήματος».