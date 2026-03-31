ΠΡΟΒΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ!

Αμεση αγωνιστική απάντηση στην «άσκηση ετοιμότητας» - επιβεβαίωση ότι ο λαός γίνεται στόχος

Συλλαλητήριο στην πλατεία Ηρώων της Ελευσίνας πραγματοποιούν σήμερα Τρίτη στις 7 μ.μ. συνδικάτα και μαζικοί φορείς, με αφορμή την άσκηση «ετοιμότητας» που ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για «σενάριο πλήγματος κατά δεξαμενόπλοιου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος» και μάλιστα μέσα στον αστικό ιστό (!), επιβεβαιώνοντας πλήρως ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους την έχει μετατρέψει σε στόχο των αντίπαλων στρατοπέδων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο προετοιμασίας «ανταπόκρισης στις αυξημένες προκλήσεις που επηρεάζουν τη ναυτιλία», τις «εφοδιαστικές αλυσίδες», τη «διακίνηση Ενέργειας». Δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι το σενάριο της άσκησης περιλαμβάνει πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο σαν αυτά που ευρέως χρησιμοποιούνται στα πολεμικά πεδία, από τα Στενά του Ορμούζ μέχρι τη Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

«Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους! Εξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο! Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα!», διαμηνύουν τα σωματεία που οργανώνουν την κινητοποίηση, τα οποία αμέσως μόλις έγινε γνωστή η παραπάνω «πρόβα πολέμου» πήραν την πρωτοβουλία της αγωνιστικής απάντησης.

Πολεμικό σενάριο μέσα στην Αττική...

Ο λαός της Ελευσίνας άλλωστε εδώ και μέρες ζει από κοντά τους κινδύνους από την εμπλοκή, αφού μεταγωγικά αεροσκάφη πάνε κι έρχονται διαρκώς στο στρατιωτικό αεροδρόμιο, ενώ η κυβέρνηση «κάνει την πάπια» στις σοβαρές καταγγελίες των σωματείων.

Οπως σημειώνει χαρακτηριστικά το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, η άσκηση αυτή «ετοιμότητας» «αποκαλύπτει κυνικά την όλο μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, πλέον όχι μόνο στη Μ. Ανατολή αλλά ακόμα και μέσα στην ίδια μας τη χώρα, μέσα στην πόλη της Ελευσίνας, μέσα στο λιμάνι της».

Και απαντώντας στα περί «ασφάλειας» τονίζει:

«Μιλάνε για την ασφάλειά μας την ώρα που:

- Μας έχουν πάρει τα αυτιά τα διάφορα μεταγωγικά που απογειώνονται και προσγειώνονται καθημερινά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, λίγα μέτρα δίπλα από αυλές σπιτιών και σχολείων, μετατρέποντας ολόκληρη την περιοχή του Θριασίου σε στόχο αντιποίνων

- Οι ναυτεργάτες συνάδελφοί μας βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες.

- Μετατρέπουν το Θριάσιο σε ειδική οικονομική ζώνη, με την εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς, στις μεγάλες αποθήκες και στα logistics να χτυπάει "κόκκινο", με δεκάδες εργατικά "ατυχήματα" και εξάντληση, ενώ δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στους εργοδότες, μιας και το ΣΕΠΕ στο Θριάσιο, τη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας, είναι κυριολεκτικά αποδεκατισμένο.

- Εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα, ούτε να καλύψουμε βασικές ανάγκες από την ακρίβεια που καλπάζει στα καύσιμα και στα τρόφιμα, εξαιτίας της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, αλλά οι εφοπλιστές αυξάνουν τα κέρδη τους από την κατακόρυφη άνοδο των ναύλων, το ίδιο και το κράτος, που αυξάνει τα έσοδά του από τους έμμεσους φόρους».

«Πρόκειται για πρόβα πολέμου και ομολογία εμπλοκής!», σημειώνουν και τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ». Τονίζουν ότι με το συγκεκριμένο σενάριο πλήγματος σε «δεξαμενόπλοιο από μη επανδρωμένο αεροσκάφος» επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση είναι απόλυτα συνεπής στην υποστήριξη των εφοπλιστών, αφού «για τα κέρδη τους παίζεται καθημερινά κορόνα - γράμματα η ζωή χιλιάδων ναυτεργατών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο».

Σχολιάζοντας δε την κυβερνητική προπαγάνδα ότι «όλα αυτά γίνονται για την "ασφάλεια" και την "προστασία"», τα ναυτεργατικά σωματεία σημειώνουν ότι «πραγματική τους στόχευση είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εφοπλιστών, των ενεργειακών ομίλων και των πολεμικών βιομηχανιών.

Για εμάς δεν υπάρχει καμία ασφάλεια! Ούτε για τους ναυτεργάτες συναδέλφους μας, που τους στέλνουν στις εμπόλεμες ζώνες, με προϋπόθεση να υπογράφουν "θανατόχαρτα". Ούτε για τους λιμενεργάτες, καθώς τα λιμάνια μετατρέπονται σε κρίκους πολεμικής εμπλοκής και στόχους αντιποίνων. Ούτε για τους νησιώτες και τον εργαζόμενο λαό, την ώρα που οι εφοπλιστές, με τις ευλογίες, τις επιδοτήσεις και τις φοροαπαλλαγές της σημερινής και όλων των κυβερνήσεων, φορτώνουν τα βάρη από την άνοδο της τιμής των καυσίμων, με ανατιμήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και δρομολόγηση πλοίων ανάλογα με την κερδοφορία τους».

ΕΚ Πειραιά: Μέτρα προστασίας των επιχειρηματικών ομίλων, όχι του λαού

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, δείχνοντας τον κίνδυνο της εμπλοκής της χώρας, τονίζει πως «η άσκηση δεν αφορά κάποιο υποθετικό περιστατικό στον Περσικό Κόλπο. Αφορά σενάριο πλήγματος σε δεξαμενόπλοιο ΕΝΤΟΣ της Αττικής, στην περιοχή της Ελευσίνας. Γι' αυτό και εμπλέκονται άμεσα το Λιμενικό, κρατικοί μηχανισμοί και φορείς της Τοπικής Διοίκησης, όπως ο δήμος. Πρόκειται δηλαδή για προετοιμασία διαχείρισης πολεμικού χτυπήματος στον τόπο όπου ζούμε και δουλεύουμε». Διαλύοντας τις όποιες αυταπάτες περί προστασίας του λαού, προσθέτει πως «δεν πρόκειται για "μέτρα προστασίας", αλλά για σχεδιασμούς που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών, των ενεργειακών ομίλων και των πολεμικών βιομηχανιών».

Για τους εργαζόμενους και τον λαό δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, συνεχίζει το ΕΚΠ και υπογραμμίζει: «Δεν αποδεχόμαστε τη μετατροπή της χώρας σε πολεμικό ορμητήριο, τη μετατροπή των εργαζομένων σε "αναλώσιμους", να πληρώνουμε εμείς το κόστος των πολέμων τους.

Απαιτούμε: Αμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο και κλείσιμο όλων των βάσεων των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Επαναπατρισμό όλων των ναυτεργατών με ασφάλεια. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις. Μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια. Επιστροφή των Ενοπλων Δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων».

Κάλεσμα και από φορείς των επαγγελματιών

Την πολεμική άσκηση καταγγέλλει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, αναδεικνύοντας ότι οι ανησυχίες για «χτύπημα σε κρίσιμες υποδομές, με τη μορφή αντιποίνων ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό της Αττικής», επιβεβαιώνονται.

Υπογραμμίζει ότι «δεν αφορά τους επαγγελματίες το πλασάρισμα σε αυτό το αιματοβαμμένο παζάρι που εκτυλίσσεται στο Ιράν, των Ελλήνων εφοπλιστών και μονοπωλίων. Δεν θα πληρώσουμε εμείς τη νέα τους κερδοφορία. Απαιτούμε εδώ και τώρα την άμεση απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, τη στήριξη τώρα του εισοδήματος επαγγελματιών και εργαζομένων».

Και η Ενωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελευσίνας και Μάνδρας στο κάλεσμά της τονίζει: «Αρκετά έχουμε πληρώσει για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και των κυβερνήσεων που τα προωθούν. Δεν θα πληρώσουμε και πάλι τον λογαριασμό, όπως τον πληρώσαμε στην κρίση, στην πανδημία κ.α.».

Η ΕΕΔΥΕ

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο αποψινό συλλαλητήριο απευθύνουν ακόμα οι Επιτροπές Ειρήνης Αττικής της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), και καλούν στις 5.30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, απ' όπου θα αναχωρήσουν πούλμαν για την Ελευσίνα. Για δηλώσεις συμμετοχής με πούλμαν στις κατά τόπους Επιτροπές Ειρήνης ή στο τηλέφωνο 6907658696.

Πλήθος φορέων καλούν

Στο συλλαλητήριο καλούν επίσης: Το Παράρτημα Θριασίου του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Θριάσιο», ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ελευσίνας - Ασπροπύργου - Μάνδρας - Ειδυλλίας, η Α' ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, ο ΣΕΠΕ «Κ. Βάρναλης», η ΕΛΜΕ Ανω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής, ο Σύλλογος Γυναικών Ανω Λιοσίων, το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πειραιά, το κλαδικό Σωματείο Ενέργειας, ο Σύλλογος ΠΕ Κερατσινίου - Περάματος «Νίκος Πλουμπίδης», ο Σύλλογος Εργαζομένων Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και το Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικής Υγείας Πειραιά.