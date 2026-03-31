ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ

Εκλεισαν συμφωνία για αξιοποίηση κυπριακού αερίου

Σε περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής τους συνεργασίας προχωρούν οι κυβερνήσεις Αιγύπτου και Κύπρου, με φόντο μια σειρά αναδιατάξεις στον ενεργειακό, περιφερειακό και διεθνή χάρτη τις οποίες επιταχύνει ο πόλεμος.

Οι Πρόεδροι των δύο χωρών, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αμπντελ Φατάχ Σίσι, παρευρέθηκαν χτες στην υπογραφή συμφωνίας - πλαισίου μεταξύ των δύο χωρών με θέμα την ανάπτυξη των κοιτασμάτων στην κυπριακή ΑΟΖ, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη». Οπως δήλωσε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Κύπριου Προέδρου Βίκτωρας Παπαδόπουλος, η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση κοινής επιτροπής για την πώληση του κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο ή στις αιγυπτιακές κρατικές εταιρείες. Πρόκειται ωστόσο για συμφωνία «μη δεσμευτική (...) με στόχο τη μεγιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών στον τομέα των υδρογονανθράκων μέσω της διαπραγμάτευσης περισσοτέρων συμφωνιών για εκμετάλλευση των αποθεμάτων της Κύπρου».

Σε δηλώσεις του πριν αναχωρήσει για Κύπρο, ο Χριστοδουλίδης είχε επισημάνει ότι στόχος παραμένει και το να ξεκινήσει η πώληση κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Αιγύπτου το 2027 - 2028. Σχετικά ρεπορτάζ επισήμαιναν ότι η Λευκωσία κατά τις επαφές της στο Κάιρο - που προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο συμμετοχής στο ενεργειακό συνέδριο «Egypes 2026» - μετέφερε πως ο ενεργειακός διάδρομος της Ανατολικής Μεσογείου αποκτά μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία. Στη δε συνάντησή τους Χριστοδουλίδης και Σίσι συζήτησαν και τις περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και το πώς η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ να προωθήσει κοινές προτεραιότητες με την Αίγυπτο.

Σημειωτέον, ο Κύπριος ηγέτης είχε συνάντηση και με τον διευθύνοντα σύμβουλο της «TotalEnergies», Πατρίκ Πουγιανέ.

Ο δε Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα «Ενεργειακές προτεραιότητες, γεωπολιτικές πραγματικότητες και εθνική ασφάλεια» (Energy priorities, geopolitical realities and national security), μαζί με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Λίβανο και την γενική διευθύντρια Ενέργειας του Κομισιόν. Επίσης θα είχε συναντήσεις με τον γγ του Φόρουμ για το Φυσικό Αέριο της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και με ανώτατα στελέχη των εταιρειών BP, «Arcius» και «ExxonMobil».