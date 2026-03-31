Δεν ορκίστηκα να υπηρετώ τους σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ

Υπηρετώ τη στρατιωτική μου θητεία στο 4ο ΕΤΕΘ στη Σάμο. Καθήκον μου είναι να υπερασπιστώ τα σύνορα της χώρας μου και τον λαό της. Δεν ορκίστηκα ποτέ και δεν έχω καμία υποχρέωση ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος νέος στρατευμένος να υπηρετεί τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Με αυτήν την επιστολή θέλω να διαμαρτυρηθώ έντονα για την ποινή των 15 ημερών φυλάκισης που μου επιβλήθηκε επειδή συμμετείχα στο συλλαλητήριο (27/3/2026) που διοργάνωσαν εκατοντάδες σωματεία εργαζομένων, επαγγελματιών και φορείς της Αθήνας για την ακρίβεια και τις επιπτώσεις από τη συμμετοχή στους πολέμους, που πληρώνει ο λαός για να πλουτίζουν οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι.

Οσους συναδέλφους φαντάρους, αξιωματικούς και υπαξιωματικούς έχω προλάβει να γνωρίσω στην υπηρεσία, και οι οικογένειές μας, δεν έχουμε κανένα εθνικό συμφέρον στην Ερυθρά Θάλασσα που στέλνει η κυβέρνηση φρεγάτες, ούτε στα διυλιστήρια της «Aramco» στη Σαουδική Αραβία όπου η ελληνική πυροβολαρχία Patriot αναχαιτίζει ιρανικούς πυραύλους, ούτε εκτός συνόρων, στις αποστολές του ΝΑΤΟ που ξεκληρίζουν ολόκληρους λαούς.

Αντίθετα, όλοι εμείς, είτε φαντάροι είτε αξιωματικοί, καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι μέσα και έξω από τα στρατόπεδα με τους κινδύνους και τα αδιέξοδα που χτίζει η κυβέρνηση στην αξιοπρεπή ζωή με διευρυμένα δικαιώματα και προκοπή για τις οικογένειές μας.

Η συντριπτική πλειοψηφία από εμάς είμαστε εργαζόμενοι, όπως κι εγώ παράλληλα με τις σπουδές μου στο ΕΚΠΑ εργαζόμουν ως οδηγός ταξί πριν τη θητεία. Τίποτα δεν έχει χαριστεί στους ανθρώπους της δουλειάς, έμαθαν να το καταφέρνουν με καθημερινό αγώνα, αξιοπρέπεια και ψηλά το κεφάλι. Εμείς και οι οικογένειές μας κανένα συμφέρον δεν έχουμε από τη συμμετοχή της χώρας στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, που ξεκληρίζουν ολόκληρους λαούς και εδώ θέλουν να μας τους παρουσιάσουν τάχα ως «παράγοντες ασφάλειας» για τη χώρα, θέλουν να «βαράμε προσοχή» στην αμερικάνικη και ΝΑΤΟική αιματοβαμμένη σημαία, να συνηθίσουμε να έρχονται φέρετρα με Ελληνες φαντάρους και αξιωματικούς με αυτές τις εχθρικές σημαίες σκεπασμένα.

Οι φαντάροι και οι αξιωματικοί χρειάζεται να είμαστε δίπλα στους αγώνες του εργαζόμενου λαού μας, για έξοδο της χώρας από τους πολέμους των ληστών, για να κλείσουν εδώ και τώρα οι βάσεις των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ από τη χώρα και να επιστρέψουν όλοι οι στρατιωτικοί που βρίσκονται εκτός συνόρων.

Ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο οι πρωτοβουλίες για συγκρότηση Επιτροπών Φαντάρων πρέπει να φτάσουν σε κάθε τόπο και στρατόπεδο.

Εφεδρος Δεκανέας (ΕΔ) Κακανάς Κωνσταντίνος