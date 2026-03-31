Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην πολεμική εμπλοκή

Σε όλη τη χώρα διαδηλώνουν από την περασμένη Παρασκευή σωματεία και φορείς ενάντια στην εμπλοκή στα βρώμικα ΝΑΤΟικά σχέδια και στις νέες θυσίες που καλούνται να κάνουν τα εργατικά - λαϊκά στρώματα για τα κέρδη και τους πολέμους του κεφαλαίου.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο υπουργείο Οικονομικών, όπου μεταφέρθηκαν οι διεκδικήσεις για συγκεκριμένα μέτρα ουσιαστικής στήριξης του εισοδήματος, και την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ, αντίστοιχες συγκεντρώσεις οργανώνονται σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη μέχρι τον Εβρο.

Κρήτη: Αγωνιστική απάντηση στους πολεμοκάπηλους υπερασπιστές της βάσης της Σούδας

Στην Κρήτη, εκατοντάδες εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, φοιτητές και μαθητές διαδήλωσαν την Παρασκευή σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο ενάντια στην ολοένα και βαθύτερη πολεμική εμπλοκή και του ίδιου του νησιού, διατρανώνοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτούν να φορτωθούν τις οικονομικές συνέπειες των πολέμων των ιμπεριαλιστών.

Πρόκειται για κινητοποιήσεις που εντάσσονται στον αγωνιστικό σχεδιασμό που αποφασίστηκε στην πρόσφατη παγκρήτια σύσκεψη δεκάδων φορέων στα Χανιά μετά από κάλεσμα της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή, και ο οποίος θα κορυφωθεί με την κινητοποίηση στη βάση της Σούδας στις 17 Μάη.

Οι μαζικές - μαχητικές συγκεντρώσεις έδωσαν αποφασιστική απάντηση σε διάφοραπου έχουν πιάσει στασίδι επίθεσης και χυδαίου αντικομμουνισμού, για να συκοφαντήσουν τις κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας της Κρήτης.

Ιδιαίτερα στα Χανιά, διάφοροι καλοθελητές έκαναν λόγο μέχρι και για ...οικονομική ζημιά εξαιτίας της απομάκρυνσης του αεροπλανοφόρου των μακελάρηδων «G. Ford» από τη βάση της Σούδας λόγω των κινητοποιήσεων. Ο κατήφορός είναι τέτοιος που παπαγαλάκια τους έφτασαν να μυξοκλαίνε ακόμα και για «διαφυγόντα κέρδη» των επιχειρηματιών του αγοραίου έρωτα (!), υπερασπίζοντας έτσι την ανάγκη ύπαρξης της βάσης της Σούδας.

Στην πόλη των Χανίων η συγκέντρωση ξεκίνησε με ένα θεατρικό δρώμενο της Παγκρήτιας Επιτροπής, το οποίο σατίρισε ακριβώς αυτές τις αντιδράσεις και την «αγωνία» που εκφράζουν τσιράκια της κυβέρνησης και της αστικής τάξης για το κελεπούρι που έχασαν με το φευγιό του αεροπλανοφόρου από τη βάση. Με το δρώμενο σατιρίστηκαν τα καμώματα του περιβόητου «ανίκητου στρατού» των ΗΠΑ, τα οποία αποτυπώθηκαν και στο ίδιο το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» όταν βούλωσαν τα λούκια της αποχέτευσής του, με τα ...γνωστά αποτελέσματα. Οι φορείς λοιπόν έφεραν επί σκηνής τις αγωνίες της κυβέρνησης μέσω τοπικών στελεχών της, που «κανόνιζαν» μαζί με παράγοντες της Κρήτης να μείνουν «καθαροί» οι ναύτες των ΗΠΑ, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τις μπουγάδες, αφού ο λαός ήταν απρόθυμος. Δεν έλειψαν και οι ...προσφορές σε υποδομές για να «ανακουφιστεί» το αεροπλανοφόρο, με λεκάνες που τοποθετήθηκαν συμβολικά στο σημείο.

Σε όλη τη χώρα

Εκ μέρους της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή οπρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, παίρνοντας τον λόγο σημείωσε: «Η άρον - άρον αποχώρηση του αεροπλανοφόρου από τη Σούδα, εξαιτίας και της μαζικής αντίδρασης του χανιώτικου λαού, αποδεικνύει ότι ο λαός έχει τη δύναμη να παρέμβει στις εξελίξεις. Αποτελεί απάντηση σε όσους λένε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Ο λαός των Χανίων δεν εξαγοράζεται από τα αιματοβαμμένα δολάρια των Αμερικανών. Συνεχίζουμε με περισσότερη ορμή για να σταματήσουν η πόλη και το νησί να αποτελούν ορμητήρια πολέμου».

«Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα του πολέμου τους». Το ξεκάθαρο και δυναμικό αυτό μήνυμα στέλνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός της Στερεάς Ελλάδας μέσα από μαχητικές συγκεντρώσεις που διοργάνωσαν τα συνδικάτα της περιοχής σε Χαλκίδα, Λαμία και Αμφισσα.

Μαζική και δυναμική ήταν η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην παραλία της Χαλκίδας, με πλήθος εργαζομένων, νέων και ανθρώπων του μόχθου να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας και να στέλνουν το δικό τους ηχηρό «όχι» στην εμπλοκή στον πόλεμο.

Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με τα σωματεία τους, από το Δημόσιο, όπως το Νοσοκομείο Χαλκίδας και η ΕΛΜΕ Εύβοιας, νεολαία και φοιτητές, συνταξιούχοι, έδωσαν δυναμικό «παρών» σε μία ακόμα αγωνιστική πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, που σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες για την εργατική τάξη πρωτοστατεί στην οργάνωση του αγώνα.

Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με συναυλία από ντόπιους καλλιτέχνες και ερμηνευτές, αφιερωμένη στους λαούς που βιώνουν τη βαρβαρότητα των πολέμων.

Δυναμικό «όχι» στην εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους είπαν οι εργαζόμενοι και ο λαός και στην Αμφισσα, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση που κάλεσε το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας το Σάββατο, ενώ μαχητική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής και από το Εργατικό Κέντρο Λαμίας.

Με κυρίαρχο σύνθημα «Καμία θυσία για τον πόλεμό τους και τα κέρδη τους. Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή», άνθρωποι κάθε ηλικίας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα σωματείων και φορέων του Βόλου συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στο κέντρο της πόλης, διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στην πολιτική της εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. «Το λιμάνι του Βόλου θεωρείται πολεμικός κόμβος, έτοιμο να αξιοποιηθεί όποτε χρειαστεί από τις αμερικανοΝΑΤΟικες στρατιωτικές δυνάμεις, και η αξιοποίηση της 111 ΠΜ και του Γεωργούλα», ανέφερε ο Παναγιώτης Τσιτσιρίκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Βόλου. Και πρόσθεσε πως «σε αυτές τις συνθήκες ύψιστη "αντιπολεμική" στάση είναι να μην υποστείλουμε τη σημαία των διεκδικήσεών μας στο όνομα της "έκτακτης κατάστασης" και του δήθεν "εθνικού συμφέροντος", να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και να το πάμε μέχρι τέλους».

Στα Γιάννενα, εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στο Εργατικό Κέντρο, όπου ξεχώρισε η μαζική συμμετοχή της νεολαίας, ενώ ακολούθησε συλλαλητήριο στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στην Κέρκυρα, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών η συγκέντρωση μεταφέρθηκε στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου.

Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και από το Εργατικό Κέντρο Αρτας, στην πλατεία Κιλκίς.