Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η εργατική - λαϊκή πάλη

Περιοδεία στο πλοίο «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π» στο λιμάνι του Πειραιά πραγματοποίησε χτες το πρωί ο Νίκος Αμπατιέλος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Συζητώντας με τους ναυτεργάτες o N. Αμπατιέλος στάθηκε στην επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, που την μετατρέπει σε στόχο αντιποίνων, όπως ομολογεί και η σημερινή άσκηση στην Ελευσίνα που αφορά το χτύπημα δεξαμενόπλοιου.

Αντίστοιχα αναφέρθηκε στην αποστολή πολεμικών φρεγατών χιλιόμετρα μακριά, όπως και στην παρουσία της συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. «Τολμά να λέει η κυβέρνηση πως αυτά προστατεύουν τον ελληνισμό», τόνισε, ενώ η αλήθεια είναι «πως η χρυσοπληρωμένη συστοιχία προστατεύει τα συμφέροντα της Aramco και οι φρεγάτες στην Κύπρο τις βρετανικές βάσεις στο νησί». «Την ίδια ώρα που κόπτονται για "απειλές" προωθείται η ΝΑΤΟποίηση της Κύπρου, διαιωνίζεται η κατοχή με τη βούλα του ΝΑΤΟ και γκριζάρεται το Αιγαίο ώστε να προσδεθεί καλύτερα και η "σύμμαχος" Τουρκία», πρόσθεσε.

Επισήμανε δε πως σε κάθε κρίκο της εμπλοκής έχουν συμφωνήσει τα αστικά κόμματα όπως για παράδειγμα ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, που από κοινού ψήφισαν την αποστολή της συστοιχίας στη Σ. Αραβία, με την κυνική πρόβλεψη για το πώς θα επιστρέψουν οι σοροί και τα υπολείμματα των Ελλήνων στρατιωτών που θα σκοτωθούν εκεί.

Αναφέρθηκε στα διάφορα προσχήματα που γρήγορα καταρρεύσαν, αφού ο πόλεμος γίνεται για τον έλεγχο πηγών Ενέργειας, δρόμων μεταφοράς κ.ά. αλλά και την εξελισσόμενη προσπάθεια να μην βγάλουν τσιμουδιά οι εργαζόμενοι για τις οικονομικές συνέπειες που ετοιμάζονται να φορτωθούν.

«Οι λαϊκές οικογένειες που το εισόδημα τελειώνει πριν βγει ο μήνας έρχονται αντιμέτωπες με νέες ανατιμήσεις, ενώ σε καμιά περίπτωση οι συνέπειες δεν είναι ίδιες με τις ανησυχίες των εφοπλιστών που έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο, των βιομηχάνων που θα βρουν κρατική στήριξη για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, των ενεργειακών ομίλων κ.ά. που έτσι και αλλιώς τα τελευταία χρόνια σπάνε ρεκόρ κερδοφορίας, ενώ για πολλούς ο πόλεμος αποτελεί "ευκαιρία" για ακόμη παραπάνω».

«Η κυβέρνηση, ενώ θα μαζέψει πρόσθετα έσοδα από την ακρίβεια λόγων των έμμεσων φόρων, αντί να πάρει ουσιαστικά μέτρα στήριξης καταργώντας τους δυσβάσταχτους φόρους στα καύσιμα, αντί να επιβάλει πλαφόν στην τιμή πώλησης από τα διυλιστήρια, επιδοτεί τους ενεργειακούς ομίλους και μοιράζει τα γνωστά ανεπαρκή "fuel pass"», είπε ο Ν. Αμπατιέλος και παρέθεσε τη γνωστή απάντηση που δόθηκε και στη συνάντηση του υπουργείου Οικονομικών με τα σωματεία στο πλαίσιο του μεγάλου συλλαλητηρίου της Παρασκευής, ότι δηλαδή «δεν το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές αντοχές» αφού τα λεφτά προορίζονται για τις ΝΑΤΟικές ανάγκες και τη στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου.

«Απέναντι σε όλα αυτά σήμερα κρίνεται τι στάση θα κρατήσουν οι εργαζόμενοι», τόνισε, «όχι μόνο στις εκλογές που ανοίγουν τη συζήτηση για το πότε θα γίνουν, και εκεί βέβαια με ισχυρό ΚΚΕ, την ενίσχυση δηλαδή της εργατικής - λαϊκής αντιπολίτευσης στην τωρινή και επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Αλλά καθημερινά στον αγώνα με τα σωματεία τους, με τις διεκδικήσεις τους. Και εδώ στους ναυτεργάτες υπάρχει πείρα για τον δρόμο που ήρθαν κατακτήσεις, σε αντιπαραβολή με τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό που καλλιεργούσε για χρόνια "μη μιλάμε και πολύ, να βάλουμε πλάτη να πάνε καλά οι εφοπλιστές, κάτι θα δοθεί και σε εμάς"».

«Τι αποδείχθηκε στην πράξη; Ρεκόρ κερδοφορίας, νέα βαπόρια με σημαίες ευκαιρίας και εργαζόμενους σε ευκαιρία, εργατικά ατυχήματα όπως ξέρει πικρά ο κλάδος, θανατόχαρτα όπως γίνεται τώρα στον Περσικό», εξήγησε και σημείωσε πως το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις για την οργάνωση και ενίσχυση του αγώνα των εργαζομένων σε σύγκρουση με τις επιλογές της αστικής τάξης και μέχρι την οριστική απαλλαγή από το σύστημα της φτώχειας, των πολέμων και της εκμετάλλευσης.