Αμέριστη αλληλεγγύη στον ηρωικό Κουβανικό λαό

Αλλη μια ευκαιρία να εκφραστεί η αμέριστη αλληλεγγύη του λαού μας στον αγωνιστή Κουβανικό λαό, που αντιμετωπίζει τον απάνθρωπο αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, ήταν η χτεσινοβραδινή εκδήλωση που διοργάνωσε ηστην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας. Εκεί βρέθηκαν λαϊκοί άνθρωποι κάθε ηλικίας, που διαχρονικά στηρίζουν το Νησί της Επανάστασης για το παράδειγμα που εκπέμπει.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Πρέσβης της Κούβας στη χώρα μας, Αραμίς Φουέντε Ερνάντες, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Θανάσης Παφίλης, γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης.

Το παρών έδωσε αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Γιάννη Πρωτούλη, μέλος του ΠΓ.

Στον χαιρετισμό του ο Θ. Παφίλης, αφού έκανε εκτενή αναφορά στη σημερινή συγκυρία του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, που έχει ως υπόβαθρο τον ανταγωνισμό για τα κέρδη, την Ενέργεια, τους δρόμους μεταφοράς της, σημείωσε για την επιθετικότητα και την προσπάθεια ασφυξίας της Κούβας:

«Ο κουβανικός λαός, με τους ηγέτες του στην πρώτη γραμμή, κατατρόπωσε σχεδόν 7 δεκαετίες τώρα πολλά ιμπεριαλιστικά σχέδια για την ανατροπή της επανάστασης και "φιλοδώρησε" τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό με παταγώδεις ήττες».

Αφού τόνισε την προσφορά της Κούβας, την αλληλεγγύη της σε άλλους λαούς, τις ιατρικές μπριγάδες, υπογράμμισε: «Ο Κουβανικός λαός αντιστέκεται ηρωικά και βιώνει μεγάλες στερήσεις με το κεφάλι ψηλά. Πρέπει να δυναμώσει παντού τώρα η διεθνιστική έμπρακτη αλληλεγγύη των λαών και του ελληνικού λαού με την Κούβα! Να τερματιστεί τώρα ο βάρβαρος ιμπεριαλιστικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα. Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των ΗΠΑ περί "κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας"».

Στην κεντρική ομιλία ο Α.Φ. Ερνάντες τόνισε ανάμεσα σε άλλα:

«Η επιδείνωση του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού που, όπως καλά γνωρίζετε, αποτελεί πραγματικό εγκληματικό οικονομικό πόλεμο, ο οποίος ύπουλα και προμελετημένα εξαντλεί τον κουβανικό λαό, προξενώντας του απροσμέτρητες ζημιές, έως και θάνατο, αναπτύσσεται τώρα σε ακραία επίπεδα. Η πλέον πρόσφατη σχετική εκδήλωση ήρθε με τη μορφή του εκτελεστικού διατάγματος που υπέγραψε στις 29 Ιανουαρίου ο Πρόεδρος Τραμπ, με σαφή πρόθεση να επιβάλει με ασυνήθιστη ωμότητα μια πραγματική πολιορκία, ώστε να εμποδίσει την τροφοδοσία σε καύσιμα, με επικίνδυνες και σοβαρότατες ανθρωπιστικές συνέπειες για το σύνολο του κουβανικού πληθυσμού.

(...) Η Κούβα δεν αποτελεί ούτε θα μπορούσε να θεωρηθεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Τα επιθετικά σχέδια και οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ δεν θα σταθούν ικανά να ανατρέψουν την κουβανική κυβέρνηση, ούτε να κλονίσουν τη βούληση αντίστασης του λαού μας. (...) Η Κουβανική Επανάσταση πάντοτε αντιμετώπισε προκλήσεις και βγήκε νικήτρια. Τούτη η φορά δεν θα είναι διαφορετική, αφού, όπως είπε ο ιστορικός ηγέτης της Κουβανικής Επανάστασης, Κομαντάντε εν Χέφε Φιντέλ Κάστρο: Επιζούν οι γενναίοι, όσοι αντιστέκονται, όσοι παλεύουν, και η Κούβα με τον ηρωικό λαό της συγκεντρώνουν εντός τους αυτές τις αρετές της γενναιότητας, του θάρρους, της αντίστασης και του αγώνα, αταλάντευτα, χωρίς να παραδίνονται».