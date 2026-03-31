ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Αντιδράσεις για την πρόσβαση σε θρησκευτικούς ηγέτες

Επικαλούμενη «λόγους ασφαλείας» η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε προχτές την είσοδο του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο, όπου επρόκειτο να τελεστεί λειτουργία για την Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών. Μετά από αντιδράσεις, χτες ακολούθησαν διαβουλεύσεις με τις ισραηλινές αρχές και υπήρξαν σχετικές ρυθμίσεις για τις λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. Ειδικές ευχαριστίες εξέφρασαν οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών αρχών στον Ισραηλινό Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ «για την άμεση προσοχή και την πολύτιμη παρέμβασή του».

Το περιστατικό στάθηκε αφορμή για να έρθουν στο προσκήνιο και «τριβές» μεταξύ διαφόρων πλευρών στο Ισραήλ: Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κατήγγειλε «παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και των μακροχρόνιων προστασιών που περιβάλλουν τους Αγίους Τόπους», ζητώντας προστασία του «πολυθρησκευτικού χαρακτήρα της Ιερουσαλήμ».

Η δε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία βρήκε ευκαιρία για ένα ακόμα βολικό «αντι-ισραηλινό» ρεσιτάλ. «Βαθιά ανησυχία» εξέφρασε σε ανακοίνωσή του και το ελληνικό ΥΠΕΞ, αναφέροντας ότι «παρά τις τρέχουσες συνθήκες, το status quo του Πανάγιου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη».