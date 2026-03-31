Σφοδρά ιρανικά αντίποινα και αντιπολεμικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ

Πυρά από τρεις μεριές δέχεται το Ισραήλ, καθώς στις επιθέσεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο προστέθηκαν από το Σάββατο 28/3 και οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης.

Οι πραγματικές συνέπειες σε νότιο, βόρειο και κεντρικό Ισραήλ εξακολουθούν να παραμένουν επισήμως άγνωστες λόγω της στρατιωτικής λογοκρισίας της κυβέρνησης Νετανιάχου. Ωστόσο, οι πιο κραυγαλέες επιθέσεις σε διυλιστήρια και βιομηχανίες ή άλλες υποδομές, όπως αυτές που βρίσκονται σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Ντιμόνα, όπου χτυπά η καρδιά του «μυστικού» πυρηνικού στρατιωτικού προγράμματος του κράτους - δολοφόνου, δεν μπορούν να κρυφτούν ή να αποσιωπηθούν. Τα χτυπήματα είναι αντίποινα σε χτυπήματα που δέχεται το Ιράν σε ενεργειακές υποδομές, βιομηχανίες και πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ βομβαρδίζονται επίσης ιρανικά νοσοκομεία, σχολεία, πολιτιστικά μνημεία.

Το Σαββατοκύριακο σημειώθηκε μεταξύ άλλων ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο χημικών στο νότιο Ισραήλ, προκαλώντας φόβους για διαρροή επικίνδυνων υλικών. Η ισραηλινή υπηρεσία πυρόσβεσης ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή στο νότιο Ισραήλ, όπου βρίσκονται αρκετά χημικά εργοστάσια.

Χτες, χτυπήθηκε το μεγαλύτερο διυλιστήριο του Ισραήλ στη Χάιφα, που θεωρείται ο βασικός κόμβος παραγωγής καυσίμων. Το διυλιστήριο του ομίλου Bazan, που είναι το μεγαλύτερο στο Ισραήλ, δέχθηκε πυραυλικό χτύπημα ή θραύσματα πυραύλου κατά το τελευταίο μπαράζ του Ιράν. Πρόκειται για διυλιστήριο με δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 200.000 βαρελιών πετρελαίου τη μέρα.

Το Σάββατο 28/3, οι Χούθι ανακοίνωσαν πρώτη μεγάλη επίθεση από «σειρά βαλλιστικών πυραύλων» εναντίον «ευαίσθητων/κρίσιμων στρατιωτικών στόχων» στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της εμπλοκής τους στον πόλεμο Ιράν - ΗΠΑ - Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε πως αναχαίτισε τους πυραύλους αυτούς.

Επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ στον βορρά

Την ίδια περίοδο συνεχίστηκε το μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες και drone της Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ (Ανω Γαλιλαία, Κιριάτ Σμόνα κ.ά.), με αλλεπάλληλους «κόκκινους συναγερμούς».

Υπήρξαν αναφορές για εκατοντάδες ρουκέτες μέσα στο Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα εκατοντάδες τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές σε αστικά κέντρα.

Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ απέφυγε συστηματικά να αναφέρει συνολικό αριθμό νεκρών από τις επιθέσεις που δέχεται η χώρα. Περιορίστηκε να ανακοινώσει πως από την αρχή του πολέμου στις 28 Φλεβάρη τραυματίστηκαν πάνω από 6.008 πολίτες, εκ των οποίων 121 παραμένουν στα νοσοκομεία. Ανακοίνωσε επίσης πως μόνο μέσα στο τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 232 τραυματίες.

Ο στρατός του Ισραήλ το ίδιο διάστημα ανακοίνωσε χτες πως σκοτώθηκε ο έκτος στρατιώτης στον νότιο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου. Ηταν μόλις 19 ετών. Από την αρχή του πολέμου επίσημα τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις ή από επιθέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο τουλάχιστον 261 Ισραηλινοί στρατιώτες.

Αυτά ενώ την Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου έδωσε πρόσταγμα για διεύρυνση του πεδίου επιθέσεων στον νότιο Λίβανο (στο φόντο πρόσφατων ανακοινώσεων για κλιμάκωση χερσαίας εισβολής με στόχο την κατάληψη και αρπαγή λιβανέζικων εδαφών).

Χτες ανακοινώθηκε πως σκοτώθηκε ένας στρατιώτης από ισραηλινά πυρά στον νότιο Λίβανο και τρεις κυανόκρανοι (ο ένας Ινδονήσιος) από έκρηξη «άγνωστης προέλευσης» (όπως ανέφερε ανακοίνωση της αποστολής κυανοκράνων του ΟΗΕ, UNIFIL). Η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση της Γαλλίας, που ζήτησε χτες βράδυ την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε χτες νέο, συνολικό απολογισμό θυμάτων από την αρχή του πολέμου στις 2 Μαρτίου. Οι νεκροί είναι τουλάχιστον 1.247, οι τραυματίες πάνω από 3.680 και οι εκτοπισμένοι τουλάχιστον 1.200.000 άνθρωποι. Ανάμεσα στους νεκρούς αυτού του πολέμου συμπεριλαμβάνονται από το Σάββατο και τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου Al Manar και του Al-Mayadeen που πρόσκεινται στη Χεζμπολάχ. Αργότερα ο στρατός προσπάθησε να δικαιολογήσει την εγκληματική επίθεση, κατηγορώντας έναν από τους τρεις πως ήταν τάχα στέλεχος της Χεζμπολάχ, μη διστάζοντας να παρουσιάσει «μονταρισμένη» φωτογραφία. Το «μοντάζ» παραδέχθηκε προχτές και εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Πλάι στις συγκρούσεις αυτές, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία συνεχίζει τους ισοπεδωτικούς, τρομοκρατικούς βομβαρδισμούς σε δεκάδες πόλεις και χωριά του νότιου και ανατολικού Λιβάνου, δίχως να ξεχνά, καθημερινά, και την πρωτεύουσα Βηρυτό.

Χτες ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν εξαπέλυσε νέα πυρά όχι κατά του Ισραήλ αλλά κατά της Χεζμπολάχ, διαβεβαιώνοντας πως «θα κοπούν τα χέρια» εκείνων που διαταράσσουν «την ειρήνη». Υποστήριξε πως οι λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας θα αναλάβουν «σταθερή δράση» με συλλήψεις και κατασχέσεις όπλων εν μέσω της επίθεσης του Ισραήλ.

Ισχυρίστηκε κατά τα λοιπά πως «κανείς στον Λίβανο δεν επιθυμεί εμφύλιο πόλεμο» και πως όποιος προσπαθεί να αξιοποιήσει την παρούσα δύσκολη κατάσταση «δεν θα πετύχει». Επίσης ανέφερε πως είναι σε εξέλιξη «διεθνείς προσπάθειες» για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Πριν τις δηλώσεις του Προέδρου του Λιβάνου προηγήθηκε ανακοίνωση της πρεσβείας του Ιράν στη Βηρυτό πως ο πρέσβης, που χαρακτηρίστηκε από τις λιβανικές αρχές «ανεπιθύμητο πρόσωπο» την περασμένη βδομάδα, δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τον Λίβανο, αλλά θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του «κανονικά».

Μαζικές αντιπολεμικές διαδηλώσεις σε πόλεις του Ισραήλ

Σε αυτό το τεταμένο πολεμικό σκηνικό, έγιναν μαζικές αντιπολεμικές κινητοποιήσεις. Παρά τη λογοκρισία, το αυστηρό καθεστώς αστυνόμευσης και δραστικού περιορισμού δημόσιων συναθροίσεων, το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις σε Ιερουσαλήμ, Τελ Αβίβ και Χάιφα και κάποιες μικρότερες.

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους ζητώντας τερματισμό του πολέμου με κεντρικό σύνθημα «Για τις ζωές όλων μας». Δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με αστυνομικούς και οι συλλήψεις τουλάχιστον 18 διαδηλωτών που διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τους ατέλειωτους πολέμους που εξαπολύει στην περιοχή η κυβέρνηση. Επιπλέον 250 διαδηλωτές (ανάμεσά τους και κάποιοι πρώην βουλευτές κομμάτων αντιπολίτευσης) συγκεντρώθηκαν έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στην Ιερουσαλήμ.

Παρά τις διαδηλώσεις, η Κνέσετ ενέκρινε τον νέο κρατικό προϋπολογισμό για το 2026, που περιλαμβάνει σημαντική αύξηση των πολεμικών δαπανών που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν μέσω πρόσθετου δανεισμού και αντιλαϊκών περικοπών στις λεγόμενες «μη στρατιωτικές» δαπάνες. Το νομοσχέδιο για τον νέο προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 850 δισ. σέκελ (περίπου 272 δισ. δολάρια) εγκρίθηκε από τους βουλευτές της Κνέσετ νωρίς χτες με ψήφους 62 έναντι 55. Θέτει ως στόχο έλλειμμα 4,9% του ΑΕΠ για το 2026.