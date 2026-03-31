Νέες κινητοποιήσεις και συσκέψεις

Σήμερα Τρίτη:

- Καλαμάτα, 7.30 μ.μ., κεντρική πλατεία.

- Πρέβεζα, 7 μ.μ., Θεοφάνειο

- Σπάρτη, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

Αύριο, Τετάρτη:

- Σαντορίνη, 7 μ.μ., πλατεία Φηρών

Την Πέμπτη 2 Απρίλη:

- Ρόδος, 7 μ.μ., πλατεία Κύπρου

Την Παρασκευή 3 Απρίλη:

- Θήβα, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Κοζάνη, 8 μ.μ., κεντρική πλατεία

Σύσκεψη στην Κοζάνη

Σε σύσκεψη σωματείων και φορέων καλεί το Συνδικάτο Οικοδόμων Κοζάνης, σήμερα Τρίτη, στις 8 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Οι συνταξιούχοι μηχανικοί

Εκδήλωση με τίτλο «Ο πόλεμος που μαίνεται στη γειτονιά μας. Ποιους ωφελεί και ποιους βλάπτει. Οι βασικές τοποθετήσεις του πολιτικού φάσματος», διοργανώνουν σήμερα Τρίτη, στις 6 μ.μ. στην Κολοκοτρώνη 4, μπροστά από την ηλεκτροκολλημένη πόρτα που εμποδίζει την πρόσβαση στα γραφεία τους, οι συνταξιούχοι μηχανικοί, οι οποίοι συνεχίζουν τον αγώνα τους για τη σωτηρία του ιστορικού διατηρητέου κτιρίου των Μηχανικών.