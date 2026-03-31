ΤΑΪΒΑΝ

Η αρχηγός του Κουομιντάνγκ θα επισκεφτεί την Κίνα

Επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει από τις 7 μέχρι τις 12 Απρίλη η επικεφαλής του κόμματος Κουομιντάνγκ (ΚΜΤ), Τσενγκ Λι - Γουν, μετά από πρόσκληση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, όπως δήλωσε ο Σονγκ Τάο, διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Ταϊβάν της κινεζικής κυβέρνησης.

Ο Σονγκ πρόσθεσε ότι στόχος της πρόσκλησης ήταν η προώθηση των δεσμών μεταξύ του KMT και του κυβερνώντος κινεζικού κόμματος και «η ειρηνική ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών των Στενών», ενώ πρόσθεσε ότι από τον Νοέμβρη που ανέλεβε καθήκοντα η Τσενγκ «είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία να επισκεφτεί την ηπειρωτική χώρα». Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει επαφές σε Τζιανγκσού, Σαγκάη και Πεκίνο.

Από τη μεριά της η Τσενγκ δήλωσε χτες ότι «πρέπει να ακολουθήσουμε σταθερά έναν δρόμο ειρήνης» για χάρη και των δύο πλευρών, υποστηρίζοντας ότι το ταξίδι της «θα δείξει στον λαό της Ταϊβάν και στον κόσμο ένα πράγμα: Οι δύο πλευρές του Στενού δεν προορίζονται για πόλεμο, ούτε χρειάζεται να παραμείνουν στο χείλος της στρατιωτικής σύγκρουσης». Τόνισε ότι «αποδέχτηκε με χαρά» την πρόσκληση και ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες για βελτίωση των διμερών σχέσεων πρέπει να βασίζονται στους όρους της συμφωνίας «Συναίνεσης του 1992» και της αντίθεσης στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, αναφερόμενη σε αποτελέσματα συνάντησης που είχαν την ίδια χρονιά οι δύο ηγεσίες (όταν στην Ταϊβάν κυριαρχούσε το ΚΜΤ). Ωστόσο, τα συμπεράσματα της συνάντησης αφενός δεν τα αναγνωρίζει το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα (DPP), που ηγείται σήμερα στην Ταϊβάν, αφετέρου δεν καταγράφονται σε κάποιο έγγραφο.