ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Διευρύνεται η φωτιά του πολέμου, νέες απειλές και κυνικές ομολογίες

Νέες ενισχύσεις Αμερικανών πεζοναυτών και προετοιμασία για χερσαία επιχείρηση | Ο Τραμπ ομολόγησε ότι αυτό που θέλει είναι «να πάρει το πετρέλαιο του Ιράν»

Στο ίδιο μοτίβο, των απειλών και των δηλώσεων περί διαπραγματεύσεων, κινήθηκε και η 31η μέρα του πολέμου των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ τράβηξε την κουρτίνα των προσχημάτων, με τον γνωστό κυνισμό του, λέγοντας σε συνέντευξή του στους «Financial Times»: «Για να είμαι ειλικρινής, το αγαπημένο μου πράγμα είναι να πάρουμε το πετρέλαιο του Ιράν. Ισως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Εχουμε πολλές επιλογές. Αυτό θα σήμαινε επίσης ότι θα έπρεπε να παραμείνουμε εκεί για κάποιο διάστημα».

Ταυτόχρονα το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή «συναντιέται» με αυτό στην Ουκρανία, ανάμεσα στο ευρωτλαντικό και στο υπό διαμόρφωση ευρασιατικό, με την πρόσφατη περιοδεία της «μαριονέτας» Ζελένσκι στην περιοχή.

Με βάση αυτήν την εξέλιξη, ο Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί σε επιστολή που απέστειλε χτες το βράδυ στον γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ανέφερε πως η χώρα του αναγνωρίζει πλέον ως άμεσο συμμέτοχο των επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ και την Ουκρανία. Επεσήμανε πρόσφατη δημόσια δήλωση του Ουκρανού Προέδρου Β. Ζελένσκι για την ανάπτυξη εκατοντάδων ειδικών σε συστήματα αναχαίτισης drones και πυραύλων σε χώρες της Μέσης Ανατολής, στο φόντο της περιοδείας - αστραπή που έκανε ο Ζελένσκι σε χώρες του Κόλπου και στην Ιορδανία (βλ. σχετικό θέμα).

Εν μέσω κλιμακούμενου πολέμου, διεύρυνσης των μετώπων, ιδιαίτερα μετά την απόφαση των Χούθι της Υεμένης να μπουν στον πόλεμο το Σάββατο, συνεχούς αύξησης των αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή και σχεδίων του Πενταγώνου για χερσαίες επιχειρήσεις στο ιρανικό έδαφος, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας χτες στην εκπομπή «Good Morning America» του ABC, είπε μεταξύ άλλων ότι «ποτέ» δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να αποφασίζει ποιος θα διέρχεται από τα διεθνή ύδατα στα Στενά του Ορμούζ.

Απαριθμώντας τους στόχους της αμερικανικής επιχείρησης, ανέφερε πως αυτοί είναι: Η καταστροφή της ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας και του ιρανικού Ναυτικού, η σημαντική μείωση της ικανότητάς τους να εκτοξεύουν πυραύλους και η καταστροφή «των εργοστασίων τους».

Ο Ρούμπιο αρνήθηκε να πει με ποιον «διαπραγματεύονται» οι ΗΠΑ, ή με ποιον συνεργάζονται για να διαπραγματευτούν το τέλος του πολέμου, επειδή όπως είπε «θα τους έβαζε σε μπελάδες με κάποιες άλλες ομάδες ατόμων μέσα στο Ιράν». Ο ίδιος υποστήριξε πως «υπάρχουν κάποιες ρωγμές που εμφανίζονται εκεί εσωτερικά» και πως «αν υπάρχουν άνθρωποι στο Ιράν που τώρα, δεδομένων όλων όσα έχουν συμβεί, είναι πρόθυμοι να κινηθούν προς μια διαφορετική κατεύθυνση για τη χώρα τους, αυτό θα ήταν υπέροχο».

Νωρίτερα χτες ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ εξασφάλισαν «συμφωνία με το Ιράν» για ασφαλή διέλευση 20 τάνκερ μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς ο ισχυρισμός του να επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά. Επανέφερε δε στο προσκήνιο σχεδιασμούς χερσαίων επιχειρήσεων με επίκεντρο το νησί Χαργκ, από όπου γίνεται το μεγαλύτερο μέρος εξαγωγής του ιρανικού πετρελαίου. Αργότερα χτες το βράδυ, μιλώντας σε δημοσιογράφο της «New York Post», ανέφερε ως συνομιλητή των ΗΠΑ τον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Μπ. Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας πως σε περίπου μια βδομάδα θα φανεί αν είναι κάποιος με τον οποίο οι ΗΠΑ μπορούν να συνεργαστούν...

Εφτασε και το «USS Tripoli»

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή έφτασε στη Μέση Ανατολή (χωρίς να ανακοινωθεί ακριβώς η περιοχή) το αμερικανικό πολεμικό πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων «USS Tripoli», με πάνω από 3.500 στρατιώτες και ναύτες. Το ελικοπτεροφόρο πλοίο διαθέτει επίσης μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη κάθετης προσγείωσης, καθώς και αμφίβιο εξοπλισμό εφόδου. Η εξέλιξη καταγράφεται με ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ενισχυμένες αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή να αυξηθούν το επόμενο διάστημα κατά 10.000 στρατιώτες.

Στο Ιράν πάντως οι επιθέσεις από ΗΠΑ - Ισραήλ συνεχίζονται, με κλιμάκωση σε ενεργειακούς, οικονομικούς και άλλους μη στρατιωτικούς στόχους.

Χτες βομβαρδίστηκε μία από τις εγκαταστάσεις στο πετροχημικό εργοστάσιο της Ταμπρίζ στο βόρειο τμήμα της χώρας, χωρίς να διαρρεύσουν άμεσα επικίνδυνα υλικά. Στην ίδια πόλη αναφέρθηκε ότι 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε δεξαμενή αζώτου σε διυλιστήριο πετρελαίου.

Την ίδια μέρα το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι βομβάρδισε το Πανεπιστήμιο Imam Hossein στην Τεχεράνη, επειδή «τελούσε υπό τη διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης». Ισχυρίστηκε πως διεξάγονταν «δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σε όπλα τελευταίας τεχνολογίας».

Το Ιράν, από την πλευρά του, ανακοίνωσε χτες το απόγευμα ότι χτύπησε ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κτίρια πολεμικών βιομηχανιών των εταιρειών «Elbit Systems» και «Confit».

Στο σκηνικό αυτό, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ τόνισε ότι η χώρα τελεί «υπό στρατιωτική επίθεση» και ότι προτεραιότητα είναι η άμυνα. Απέρριψε έτσι για άλλη μια φορά τις αμερικανικές προτάσεις ως «παράλογες, μη ρεαλιστικές και υπερβολικές», ενώ διέψευσε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, παρά την επιμονή του Λευκού Οίκου. Ο Ιρανός διπλωμάτης αποδοκίμασε επίσης τη στάση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και του επικεφαλής της, επισημαίνοντας ότι δεν έχει αμερόληπτη στάση και ότι αποφεύγει συστηματικά να σταματήσει τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικούς πυρηνικούς σταθμούς.

Επιπλέον, η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Οπλων, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης που είχε πάρει η ιρανική Βουλή το περασμένο καλοκαίρι, μετά την πρώτη επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν.

Διπλωματία στο Ισλαμαμπάντ

Χτες ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις των υπουργών Εξωτερικών Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Αιγύπτου και Τουρκίας στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς να ανακοινωθεί απτό αποτέλεσμα. Νωρίτερα ωστόσο ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Α. Φ. Σίσι φρόντισε να απευθύνει δημόσια έκκληση στον Αμερικανό ομόλογό του, Τραμπ, να τερματίσει τον πόλεμο, επειδή είναι ο μόνος που μπορεί να το κάνει.

«Λέω στον Πρόεδρο Τραμπ: Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο στην περιοχή μας στον Κόλπο εκτός από εσάς», είπε ο Σίσι στο συνέδριο «Egypt Energy Show 2026», που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο.

Το ίδιο 24ωρο ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντ. Κόστα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σ. Σαρίφ, την οποία χαρακτήρισε «καλή», ενώ εξέφρασε και την ανησυχία της ΕΕ για την παράταση του πολέμου.