ΠΑΜΕ

Να σημάνει τώρα συναγερμός για την πρόβα πολέμου!

Να σημάνει τώρα συναγερμός σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά του Πειραιά και του Θριασίου για την πρόβα πολέμου και εμπλοκής στην Ελευσίνα, τονίζει το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του, καλώντας όλα τα σωματεία του Πειραιά και του Θριασίου, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τους μαζικούς φορείς σε μαζική συμμετοχή στο σημερινό συλλαλητήριο στην Ελευσίνα (7 μ.μ., πλατεία Ηρώων).

Για τη λεγόμενη «άσκηση ετοιμότητας», το ΠΑΜΕ επισημαίνει ότι «δεν πρόκειται για ένα ουδέτερο μέτρο "πολιτικής προστασίας", όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ούτε για κάποιο αόριστο σενάριο που δεν μας αφορά. Πρόκειται για πρόβα διαχείρισης πολεμικού χτυπήματος στην περιοχή που ζούμε και δουλεύουμε, για προετοιμασία μπροστά στις συνέπειες που γεννά η όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Η άμεση εμπλοκή του Λιμενικού, κρατικών μηχανισμών και φορέων της Τοπικής Διοίκησης δείχνει ακριβώς ότι μιλάμε για σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας και των επιχειρηματικών ομίλων.

Στις 6 Φλεβάρη οι λιμενεργάτες σε 20 λιμάνια της Μεσογείου, μαζί με τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στον Πειραιά και το Θριάσιο, απήργησαν δηλώνοντας καθαρά ότι δεν θα δουλέψουν για τον πόλεμο, δεν θα δεχτούν τα λιμάνια και η δουλειά τους να γίνουν εργαλείο πολέμου για τη σφαγή των λαών.

Η απεργιακή αυτή απάντηση αποτέλεσε σημαντικό σταθμό, γιατί έδειξε στην πράξη ότι η εργατική τάξη μπορεί να βάλει εμπόδια στην πολεμική μηχανή και να σηκώσει κεφάλι απέναντι στην πολεμική εμπλοκή. Την ίδια αποφασιστικότητα εξέφρασε και το μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων στις 27 Μάρτη, ότι ο λαός δεν θα πληρώσει τα σπασμένα των πολέμων και της κερδοφορίας τους.

Οι εργαζόμενοι ξέρουμε καλά ποιον υπηρετούν αυτοί οι σχεδιασμοί. Δεν υπηρετούν την ασφάλεια του λαού. Υπηρετούν τα κέρδη των εφοπλιστών, των ενεργειακών ομίλων, των πολεμικών βιομηχανιών και συνολικά της τάξης που βλέπει τον πόλεμο ως ευκαιρία για νέες μπίζνες, νέα κέρδη, νέες σφαίρες επιρροής. Για τον λαό, αντίθετα, σημαίνουν μεγαλύτερους κινδύνους, νέα βάρη, νέα θυσία.

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να πρωτοστατούν στη σφαγή των λαών, δεν είναι μια μακρινή υπόθεση. Η φωτιά του πολέμου πλησιάζει όλο και περισσότερο τον λαό μας, γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ εμπλέκει τη χώρα όλο και πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς τους, μετατρέποντας λιμάνια, υποδομές, πόλεις και κρίσιμες εγκαταστάσεις σε ορμητήρια πολέμου και σε πιθανούς στόχους αντιποίνων.

Ολοι στη μάχη για να δυναμώσει η πάλη ενάντια στην εμπλοκή

Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους

Καμιά συμμετοχή - καμία εμπλοκή - Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!».