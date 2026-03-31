«Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας»

Την απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει ποινές σε νέους στρατευμένους που συμμετείχαν στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα καταγγέλλει με ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη και προκλητική εξέλιξη. Οπως σημειώνει, κυβέρνηση και υπουργείο επιχειρούν «να επιβάλουν σιωπητήριο, να καλλιεργήσουν κλίμα φόβου και τρομοκρατίας», θέλοντας «να φιμώσουν τα παιδιά του λαού που αρνούνται να συμβιβαστούν με τη βαρβαρότητα του πολέμου και την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες του λαού για τα κέρδη των λίγων».

Τονίζει πως η ένταση της καταστολής πάει χέρι - χέρι με τη συνολική αντιλαϊκή επίθεση και τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι την ίδια ώρα που τιμωρούν φαντάρους, προωθούνται και σχέδια πολεμικής ετοιμότητας. Ξεκαθαρίζει ότι οι νέοι στρατευμένοι «στάθηκαν με το κεφάλι ψηλά στο πλευρό των εργαζομένων και του λαού» και καλεί σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες να εκφράσουν με κάθε τρόπο τη στήριξή τους, γιατί «οι φαντάροι είναι παιδιά του λαού».

Την απαράδεκτη τιμωρία του εφέδρου αξιωματικού Παναγιώτη Τζούδα, επειδή μεταξύ άλλων συμμετείχε στην κινητοποίησή του ενάντια στον προϋπολογισμό της φτώχειας και του πολέμου, καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, τονίζοντας ότι στρέφεται απέναντι σε παιδιά του λαού που «υπηρετούν την πατρίδα και υπερασπίζονται τις οικογένειές τους, τα δικαιώματά μας, τη ζωή μας». Με το σύνθημα «κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας», υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση τιμωρεί όσους σηκώνουν κεφάλι και στέκονται στο πλευρό των εργαζομένων και των αγροτών, αντί να βάλει τέλος στην όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Τονίζει ότι η κυβέρνηση έχει «τεράστιες ευθύνες», σημειώνοντας ότι είναι «χωμένη μέχρι τα μπούνια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο» και ότι, αντί «να γυρίσει πίσω τις φρεγάτες, την πυροβολαρχία Patriot και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει σκορπίσει σε όλη τη Γη», τιμωρεί όσους αντιστέκονται «στη βαρβαρότητα της αντιλαϊκής πολιτικής και των πολέμων». Οπως επισημαίνει, η ποινή αυτή αποτελεί «έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα του αυταρχισμού και της καταστολής», στο πλαίσιο της γενικότερης προετοιμασίας για έναν γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Παράλληλα καλεί τα συνδικάτα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά και τον λαό συνολικότερα, να εκφράσουν τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους και να απαιτήσουν την άρση της ποινής.

Την τιμωρία καταγγέλλει και η δημοτική αρχή Πάτρας, η οποία τονίζει ότι φαντάροι σε όλη τη χώρα, παιδιά εργατικών - λαϊκών οικογενειών, «έκαναν το αυτονόητο, στάθηκαν στο πλευρό των οικογενειών τους, στη μάχη για την επιβίωση και τη διεκδίκηση της ζωής τους». Υπογραμμίζει ακόμη ότι «οι φαντάροι μας, τα παιδιά του ελληνικού λαού συνεχίζουν να παλεύουν μέσα και έξω από τα στρατόπεδα για όσα έχουν ανάγκη, υπερασπίζονται την πατρίδα του λαού μας και τη ζωή του».

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως από τον λαό ζητούν «σιωπή» και «ανοχή», πάντα στο όνομα του λεγόμενου «εθνικού συμφέροντος», ενώ τιμωρούν όποιον «σηκώνει κεφάλι» απέναντι στους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς, τα ματωμένα πλεονάσματα και την εμπλοκή στις πολεμικές συγκρούσεις. Επισημαίνει έτσι ότι οι εργαζόμενοι, η νεολαία και ο λαός καλούνται για μια ακόμη φορά να πληρώσουν τα σπασμένα για συμφέροντα ξένα προς τις ανάγκες τους.

Αποφάσεις καταδίκης της απαράδεκτης ποινής και αλληλεγγύης προς τον έφεδρο αξιωματικό έχουν λάβει επίσης ο Φοιτητικός Σύλλογος Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών, η Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας, συνταξιουχικά σωματεία, καθώς και άλλοι Φοιτητικοί Σύλλογοι.