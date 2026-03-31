Τρίτη 31 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Μέρα Παλαιστινιακής Γης με συνέχιση επιθέσεων και κατοχής

Οι Παλαιστίνιοι βλέπουν καθημερινά να τους αφαιρεί το Ισραήλ πάτρια γη
Το αναφαίρετο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στη γη του, στην αυτοδιάθεση και στη ανεξαρτησία, επεσήμανε χτες το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής με αφορμή την 50ή επέτειο της Μέρας Παλαιστινιακής Γης, που τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Μάρτη, με αφορμή την αιματηρή καταστολή παλαιστινιακών κινητοποιήσεων στις 30/3/1976 μετά την κατάσχεση 2.000 εκταρίων παλαιστινιακής γης στη Γαλιλαία από τις ισραηλινές κατοχικές αρχές.

Την ίδια ώρα, χτες οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 3 Παλαιστίνιους με επίθεση drone στη συνοικία Ζεϊτούν της Πόλης της Γάζας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των καταγεγραμμένων νεκρών σε τουλάχιστον 72.280 και αυτόν των τραυματιών σε 172.014 από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβρη του 2023.

Στο χωριό Χάρσα, νοτιοδυτικά της Χεβρώνας στη Δυτική Οχθη, ένας 22χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά. Τον πυροβόλησαν και τον άφησαν να πεθάνει από αιμορραγία, με τον ισχυρισμό ότι προηγουμένως έτρεξε προς τη μεριά Ισραηλινών στρατιωτών «κρατώντας ένα μαχαίρι».

Το τελευταίο τριήμερο έγιναν και νέες επιθέσεις Εβραίων εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και των περιουσιών τους στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Το ίδιο 24ωρο, κυβερνητικός αξιωματούχος στο Κοσσυφοπέδιο ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η αποστολή στρατευμάτων στη Γάζα για συμμετοχή στη λεγόμενη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» μετά την διάτρητη εκεχειρία της 10ης Οκτώβρη 2025, την οποία παραβιάζει καθημερινά ο ισραηλινός στρατός. Αρκετές χώρες - μεταξύ των οποίων η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν και η Αλβανία - έχουν δεσμευτεί να αποστείλουν στρατεύματα στο πλαίσιο των σχεδίων των ΗΠΑ και του Ισραήλ για τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο.

Νομοσχέδιο για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους

Νομοσχέδιο για θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους κρατούμενους εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της ισραηλινής Βουλής (Κνέσετ) και στην συνέχεια πέρασε στην Ολομέλεια. Στις ισραηλινές φυλακές - κολαστήρια κρατούνται σήμερα τουλάχιστον 9.300 Παλαιστίνιοι, μεταξύ τους 350 μικρά παιδιά και 66 γυναίκες.

Η έγκριση του νομοσχεδίου προκάλεσε την κοινή αντίδραση των υπουργείων Εξωτερικών Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας, που χαρακτήρισαν τη θανατική ποινή «απάνθρωπη», την ίδια ώρα που στηρίζουν την πολιτική γενοκτονίας την οποία ακολουθεί το Ισραήλ.

    

ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Αίμα και μπαρούτι μυρίζει κάθε βήμα τους στην εμπλοκή
Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην πολεμική εμπλοκή
Αμεση αγωνιστική απάντηση στην «άσκηση ετοιμότητας» - επιβεβαίωση ότι ο λαός γίνεται στόχος
Να μην πληρώσει ο λαός τις συνέπειες του ιμπεριαλιστικού πολέμου
Αντί η κυβέρνηση να τιμωρεί τους φαντάρους, να επιστρέψουν όλοι οι στρατιωτικοί που βρίσκονται εκτός συνόρων
Οι καιροί επιβάλλουν ετοιμότητα παρέμβασης και ταχύτητα δράσης
Να μην πληρώσει ο λαός τα σπασμένα του πολέμου
Διευρύνεται η φωτιά του πολέμου, νέες απειλές και κυνικές ομολογίες
 Παζάρια και «συμμαχίες» για το Ορμούζ
Αμέριστη αλληλεγγύη στον ηρωικό Κουβανικό λαό
 Τριήμερη διαβεβαίωση στο κεφάλαιο ότι είναι έτοιμο να του βγάλει τα «κάστανα απ' τη φωτιά»
Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η εργατική - λαϊκή πάλη
 Περιοδεία Ζελένσκι για μπίζνες στον πόλεμο
 Εκδήλωση - συναυλία «Η Κούβα δεν είναι μόνη!»
 Σφοδρά ιρανικά αντίποινα και αντιπολεμικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ
 Χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές επιδεινώνουν την έλλειψη πετρελαίου
 Εκδήλωση στις 6 Απρίλη με ομιλητή τον Δ. Κουτσούμπα
 Νέες κινητοποιήσεις και συσκέψεις
 Να σημάνει τώρα συναγερμός για την πρόβα πολέμου!
 Αναχώρηση πούλμαν από Πειραιά
 Και ποιος σας ρώτησε αν τους τιμάτε;
 Δεν ορκίστηκα να υπηρετώ τους σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ
 «Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας»
 Εκδηλώσεις με ομιλητές μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
 Πετυχημένη αναχαίτιση και τέταρτου πυραύλου
Διαδήλωσαν μαζικά κατά του άδικου πολέμου
 Εκλεισαν συμφωνία για αξιοποίηση κυπριακού αερίου
 Αντιδράσεις για την πρόσβαση σε θρησκευτικούς ηγέτες
 Η αρχηγός του Κουομιντάνγκ θα επισκεφτεί την Κίνα
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
