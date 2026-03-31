ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μέρα Παλαιστινιακής Γης με συνέχιση επιθέσεων και κατοχής

Το αναφαίρετο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στη γη του, στην αυτοδιάθεση και στη ανεξαρτησία, επεσήμανε χτες το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής με αφορμή την 50ή επέτειο της Μέρας Παλαιστινιακής Γης, που τιμάται κάθε χρόνο στιςμε αφορμή την αιματηρή καταστολή παλαιστινιακών κινητοποιήσεων στις 30/3/1976 μετά την κατάσχεση 2.000 εκταρίων παλαιστινιακής γης στη Γαλιλαία από τις ισραηλινές κατοχικές αρχές.

Την ίδια ώρα, χτες οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 3 Παλαιστίνιους με επίθεση drone στη συνοικία Ζεϊτούν της Πόλης της Γάζας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των καταγεγραμμένων νεκρών σε τουλάχιστον 72.280 και αυτόν των τραυματιών σε 172.014 από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβρη του 2023.

Στο χωριό Χάρσα, νοτιοδυτικά της Χεβρώνας στη Δυτική Οχθη, ένας 22χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά. Τον πυροβόλησαν και τον άφησαν να πεθάνει από αιμορραγία, με τον ισχυρισμό ότι προηγουμένως έτρεξε προς τη μεριά Ισραηλινών στρατιωτών «κρατώντας ένα μαχαίρι».

Το τελευταίο τριήμερο έγιναν και νέες επιθέσεις Εβραίων εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και των περιουσιών τους στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Το ίδιο 24ωρο, κυβερνητικός αξιωματούχος στο Κοσσυφοπέδιο ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η αποστολή στρατευμάτων στη Γάζα για συμμετοχή στη λεγόμενη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» μετά την διάτρητη εκεχειρία της 10ης Οκτώβρη 2025, την οποία παραβιάζει καθημερινά ο ισραηλινός στρατός. Αρκετές χώρες - μεταξύ των οποίων η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν και η Αλβανία - έχουν δεσμευτεί να αποστείλουν στρατεύματα στο πλαίσιο των σχεδίων των ΗΠΑ και του Ισραήλ για τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο.

Νομοσχέδιο για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους

Νομοσχέδιο για θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους κρατούμενους εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της ισραηλινής Βουλής (Κνέσετ) και στην συνέχεια πέρασε στην Ολομέλεια. Στις ισραηλινές φυλακές - κολαστήρια κρατούνται σήμερα τουλάχιστον 9.300 Παλαιστίνιοι, μεταξύ τους 350 μικρά παιδιά και 66 γυναίκες.

Η έγκριση του νομοσχεδίου προκάλεσε την κοινή αντίδραση των υπουργείων Εξωτερικών Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας, που χαρακτήρισαν τη θανατική ποινή «απάνθρωπη», την ίδια ώρα που στηρίζουν την πολιτική γενοκτονίας την οποία ακολουθεί το Ισραήλ.