ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ - ΕΕ

Αίμα και μπαρούτι μυρίζει κάθε βήμα τους στην εμπλοκή

Με την εμπλοκή να μυρίζει αίμα και μπαρούτι σε κάθε βήμα και στιγμή πορεύεται η κυβέρνηση, υπηρετώντας τα επικίνδυνα σχέδια της ντόπιας αστικής τάξης.

Χαρακτηριστικά, το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Σ. Α. Αραγτσί. Από ελληνικής πλευράς λένε ότι ο Γεραπετρίτης τόνισε «την ανάγκη για διπλωματική λύση και για πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», έχοντας πρεμούρα τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των ομίλων της διαμετακόμισης.

Το «ζουμί» βέβαια ήταν στο τι του είπε ο Αραγτσί, που σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ «τόνισε ότι η αδιαφορία για την ανομία και τις τρομοκρατικές ενέργειες των ΗΠΑ και Ισραήλ θα οδηγήσει στην παρακμή του διεθνούς κανονιστικού και ηθικού συστήματος και οι συνέπειές της θα επηρεάσουν όλες τις χώρες». Επίσης φέρεται να «υπενθύμισε τη νομική υποχρέωση των χωρών βάσει του Διεθνούς Δικαίου να εμποδίζουν τους επιτιθέμενους να χρησιμοποιούν το έδαφος και τις εγκαταστάσεις τους για να σχεδιάζουν, να υποστηρίζουν και να εκτελούν επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον άλλων χωρών»...

Διευρύνουν το «αντικείμενο» των ευρωενωσιακών επιχειρήσεων

Στο μεταξύ η διοίκηση της ευρωενωσιακής επιχείρησης «EUNAVFOR Aspides» έβγαλε ενημερωτικό προς τη «Ναυτιλιακή Βιομηχανία», αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «έχει έρθει η ώρα για τους Χούθι να εμπλακούν ενεργά στη σύγκρουση» και εκτιμώντας πως μετά τις εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ ένα δεύτερο βήμα «θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επανέναρξη επιθέσεων σε εμπορικά πλοία (...) ειδικά στην Ερυθρά Θάλασσα και στον ανατολικό Κόλπο του Αντεν».

«Σε αυτό το στάδιο, αξιολογούμε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες των Χούθι παραμένουν άθικτες και σημαντικές», γράφει παρακάτω, εξ ου και καλεί όλα τα πλοία που βρίσκονται στις προαναφερθείσες περιοχές να πλέουν με προσοχή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «υψηλό» τον κίνδυνο «για πλοία ή ναυτιλιακές εταιρείες που συνδέονται με ισραηλινά συμφέροντα (πλήρως ή μερικώς ανήκουν, φέρουν σημαία ή καταπλέουν σε ισραηλινά λιμάνια)», με τους ναυτεργάτες να ρίχνονται πάλι στην πρώτη γραμμή του κινδύνου για τα κέρδη των εφοπλιστών.

Αλλωστε, καθώς η ένταση κλιμακώνεται, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε χθες δύο αποφάσεις που τροποποιούν τις λεγόμενες εντολές των ναυτικών επιχειρήσεων της ΕΕ «EUNAVFOR Aspides» και «EUNAVFOR Atalanta» (στο Κέρας της Αφρικής).

«Οι αποφάσεις ενισχύουν περαιτέρω τη ναυτική εμπλοκή της ΕΕ και υπογραμμίζουν την ανάγκη για διαρκή συνεισφορά πόρων, συμπεριλαμβανομένων σκαφών», λένε από τα κεντρικά της ΕΕ, ζητώντας κι άλλα πολεμικά πλοία για να τα απλώσουν στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά ειδικά την «Aspides», πλέον η αποστολή «θα συλλέγει και θα ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες που σχετίζονται με κρίσιμες υποβρύχιες υποδομές (CSI), θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της εκπαίδευσης των ναυτικών δυνάμεων του Τζιμπουτί, θα συνεργάζεται με την Ακτοφυλακή της Υεμένης, θα ενισχύει τους δεσμούς με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του CRIMARIO, του σχεδίου της ΕΕ για τις κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές».

Το EU CRIMARIO (Critical Maritime Routes in the Indo-Pacific) επισήμως προωθεί την «ανταλλαγή πληροφοριών» και τη «διαπεριφερειακή συνεργασία για την αντιμετώπιση απειλών», επεκτείνοντας το έργο που ξεκίνησε το 2015 στη δυτική περιοχή του Ινδικού Ωκεανού, «ενισχύει τις ικανότητες των παράκτιων κρατών μέσω εκπαιδεύσεων στη θαλάσσια επιτήρηση, τη νομική υποστήριξη και τη διαχείριση κρίσεων» κ.λπ.

Τους δεσμούς με αυτήν την επιχείρηση ενισχύει και η «ενημερωμένη» πλέον εντολή της «Atalanta», η οποία «προσθέτει και ένα νέο καθήκον για τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη CSI (κρίσιμες υποβρύχιες υποδομές)».

Με «κουλτούρα φέρετρων» για το προσωπικό στη Σαουδική Αραβία

Στο μεταξύ, ανατριχίλα προκαλούν η ωμότητα και ο κυνισμός με τα οποία η κυβέρνηση - συνολικά η ντόπια αστική τάξη - προσεγγίζει το θέμα της ασφάλειας του προσωπικού που έχει αναπτυχθεί στις εμπόλεμες ζώνες, χώρια την απάθειά της για τις ζωές των ναυτεργατών.

Θυμίζουμε ότι στη Σαουδική Αραβία είναι ανεπτυγμένη μοίρα ελληνικών Patriot με περίπου 120 στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, που συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο. Στη συμφωνία που είχε υπογράψει για την ανάπτυξη η κυβέρνηση με τους βασιλιάδες της Σαουδικής Αραβίας περιλήφθηκε πρόβλεψη ότι «τα υπολείμματα, οι ανθρώπινες σοροί των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων παραμένουν στην κυριότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης ρωτήθηκε χθες στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων γι' αυτήν την πρόβλεψη και αν μπορεί η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι θα επιστρέψουν όλοι σώοι και αβλαβείς.

Τι είπε; Αφού θύμισε ότι η συμφωνία έχει και τις ψήφους των ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε πως «όταν κάποιος πηγαίνει σε μια τόσο δύσκολη αποστολή, να προστατεύσει δηλαδή κρίσιμες υποδομές και να λειτουργήσει εκεί με την ιδιότητά του ως στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, πάντοτε οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στον κίνδυνο έχουν και την ξεκάθαρη πιθανότητα, μια πιθανότητα τέλος πάντων, αυξημένου κινδύνου» και ότι «το να έρθω εγώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε εμπόλεμη ζώνη δεν θα βρεθούν σε κίνδυνο θα ήταν εντελώς ανεύθυνο και λαϊκίστικο».

Και συμπλήρωσε ότι «δεν είναι δική μου δουλειά να εγγυώμαι για το τι μπορεί να συμβεί σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι σε μια κρίσιμη αποστολή», η οποία συνίσταται στο να φυλάνε τις υποδομές πετρελαιάδων και τις λυκοφιλίες του κεφαλαίου, για τις οποίες ο Μαρινάκης είπε ότι «η χώρα μας έχει συνάψει κάποιες συμφωνίες, τις οποίες οφείλει να τηρήσει».

Παζάρια σε Βεγγάζη και Τρίπολη

Φυσικά, μαζί με την εμπλοκή πάνε και οι μπίζνες, εξ ου και ο Γεραπετρίτης πήγε το Σάββατο στη Βεγγάζη, όπου είχε συναντήσεις με τον επικεφαλής του «Λιβυκού Εθνικού Στρατού» Χαλίφα Χαφτάρ και άλλους αξιωματούχους, λέγοντας κατόπιν ότι έδωσαν «έμφαση στο κεφάλαιο που αφορά το διμερές εμπόριο», καθώς «σημαντικές ελληνικές επενδύσεις ήδη αναπτύσσονται στην ανατολική Λιβύη, που αναδεικνύουν και την πολύ μεγάλη σημασία του εμπορίου».

Αύριο Τετάρτη πάει και στην Τρίπολη της Δυτικής Λιβύης για συναντήσεις με «αξιωματούχους», προκειμένου να ζητήσει - κατά πληροφορίες - να οριστεί χρονοδιάγραμμα συναντήσεων των «τεχνικών επιτροπών» που έχουν στήσει οι δύο πλευρές για χάραξη ΑΟΖ - υφαλοκρηπίδας.

Ολα αυτά ενώ πασχίζουν να ελιχθούν στις «στρατηγικές» τους σχέσεις με το κράτος - μακελάρη Ισραήλ και τα κομπρεμί τους με τα τζιχαντιστικά κτήνη στη Συρία, εκφράζοντας «ανησυχία» για την παρεμπόδιση του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον ναό του Πανάγιου Τάφου στην Ιερουσαλήμ και για την «κατάσταση» στην Αλ Σουκαϊλαμπίγια, συριακή πόλη με ελληνορθόδοξους κατοίκους, στους οποίους επιτέθηκαν οι «συμπεριληπτικοί» τζιχαντιστές.