ΡΩΣΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Αυξάνονται οι προμήθειες σε Κίνα και Ινδία

Η Μόσχα εξετάζει να «κόψει εντελώς» την ευρωπαϊκή αγορά, προλαβαίνοντας την απόφαση της ΕΕ

Ανακατατάξεις στον ενεργειακό ανεφοδιασμό - πρόσκαιρες αλλά ενδεχομένως και πιο μακροπρόθεσμες - προκαλούνται από την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τα ρωσικά μονοπώλια του κλάδου να επωφελούνται σε αυτή τη συγκυρία.

Σε αυτό συμβάλλει και η άρση ορισμένων κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον στις 12 Μάρτη για 30 μέρες, για να διευκολυνθεί ο παγκόσμιος ανεφοδιασμός και να συγκρατηθούν οι τιμές, κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους, αλλά επίσης αναζωπύρωσε συζητήσεις για επαναφορά της «φθηνής» για τη βιομηχανία ρωσικής Ενέργειας στην Ευρώπη.

Σε ένα τέτοιο φόντο, οι κινεζικές κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά και ινδικές εταιρείες διύλισης, επιδιώκοντας να αποτρέψουν ελλείψεις στην προμήθεια που προκαλούνται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχουν επανεκκινήσει την αναζήτηση φορτίων ρωσικού αργού πετρελαίου, εκμεταλλευόμενες την εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις, όπως μεταδίδουν το Reuters και το Bloomberg.

Κρεμλίνο: Η Μόσχα εξετάζει να «κόψει» την ευρωπαϊκή αγορά

Εκμεταλλευόμενη τη συγκυρία η Μόσχα «παζαρεύει», δηλώνοντας πως βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης του ενδεχομένου να διακόψει πρώτη την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, «προλαβαίνοντας» την απόφαση της ΕΕ για πλήρη κατάργηση ρωσικών υδρογονανθράκων σταδιακά μέχρι το 2027.

Το ζήτημα επανέφερε χΤες ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ, παραπέμποντας στην εντολή του Ρώσου Προέδρου, Βλ. Πούτιν, «να εξεταστεί η πιθανότητα πρόωρης αποχώρησης από τις ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου» και επισημαίνοντας πως «απαιτεί αρκετά εις βάθος ανάλυση».

Οι αγορές Ενέργειας - συνέχισε ο Πεσκόφ - «έχουν υποστεί σειρά σοκ λόγω του πολέμου στο Ιράν», και «η Μόσχα αναλύει σοβαρά τη θεωρητική πιθανότητα να εξέλθει από τις ευρωπαϊκές αγορές Ενέργειας». Εξάλλου, πρόσθεσε, η Ρωσία δεν έχει δει κάποιο σημάδι από την Ευρώπη ότι θέλει να συζητήσει τον ρωσικό ενεργειακό εφοδιασμό, ωστόσο η Μόσχα παραμένει «ανοιχτή» στο ενδεχόμενο συνομιλιών, «όσο δύσκολο κι αν είναι το θέμα».

Πάντως ο Βέλγος πρωθυπουργός, Μπ. ντε Βέβερ, είχε καλέσει προ ημερών την ΕΕ παράλληλα με τον επανεξοπλισμό της «να ομαλοποιήσει τις σχέσεις με τη Ρωσία και να ανακτήσουμε την πρόσβαση σε φθηνή Ενέργεια» για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Ν. Πατρούσεφ, μέλος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ξεκαθάρισε χτες ότι η Ρωσία θεωρεί την επίθεση στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο LNG «Arctic Metagaz» στη Μεσόγειο Θάλασσα ως «πράξη διεθνούς τρομοκρατίας». Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο που μετέφερε LNG από το αρκτικό λιμάνι του Μούρμανσκ και είχε δεχτεί επίθεση τον περασμένο μήνα από ουκρανικά ναυτικά drones από τις ακτές της Λιβύης.

Επανέλαβε πως η Ρωσία σχεδιάζει να παρέχει ναυτικές συνοδείες για την προστασία εμπορικών πλοίων για να ενισχύσει την άμυνα των πλοίων της και του λεγόμενου «σκιώδους στόλου». Υπάρχουν σχέδια να εγκατασταθεί εξοπλισμός προστασίας επί των πλοίων και εξετάζει ομάδες ένοπλων συνοδών για πλοία που πλέουν υπό τη ρωσική σημαία.

Κίνα: Κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες στρέφονται στο ρωσικό πετρέλαιο

Εμπορικοί βραχίονες των κρατικών εταιρειών «Sinopec» και «PetroChina» έχουν αυτή την εβδομάδα απευθυνθεί σε προμηθευτές για πιθανές αγορές ρωσικού πετρελαίου - οι πρώτες από τον Νοέμβρη. Οι κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες είχαν από τα τέλη Οκτώβρη αναστείλει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, αφού η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, «Rosneft» και «Lukoil».

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο, οι συναλλαγές αναμένονται σύντομα, καθώς το ρωσικό πετρέλαιο παραμένει φθηνότερο σε σύγκριση με ανταγωνιστικές προμήθειες από Βραζιλία και Δυτική Αφρική, παρά την άνοδο των τιμών και των προσαυξήσεων που προκάλεσε ο πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν.

Οι κινεζικές πετρελαϊκές εταιρείες εξετάζουν αν οι πληρωμές και οι παραδόσεις μπορούν να ολοκληρωθούν εντός του χρονικού ορίου.

Να σημειωθεί ότι οι θαλάσσιες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα εκτοξεύθηκαν σε ιστορικό υψηλό 1,92 εκατ. βαρελιών ημερησίως τον Φλεβάρη, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, καθώς ανεξάρτητοι αγοραστές εκμεταλλεύτηκαν τις μεγάλες εκπτώσεις μετά τη μείωση της ζήτησης από την Ινδία (λόγω αμερικανικών δασμών), τον μεγαλύτερο αγοραστή.

Ρωσικό δεξαμενόπλοιο με προορισμό την Κίνα έκανε «αναστροφή» για Ινδία

Στο μεταξύ, το ρωσικό δεξαμενόπλοιο «Aqua Titan» φορτωμένο με πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα έκανε αναστροφή στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και τώρα κατευθύνεται εσπευσμένα προς την Ινδία, καθώς το Νέο Δελχί άρχισε να αυξάνει τις εισαγωγές από τη Μόσχα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

Το δεξαμενόπλοιο φέρεται να άλλαξε πορεία στα ύδατα της Νοτιοανατολικής Ασίας στα μέσα Μάρτη, λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ έδωσαν το «πράσινο φως» στην Ινδία να αυξήσει προσωρινά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Τουλάχιστον επτά δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο έχουν αλλάξει τον προορισμό τους εν πλω από την Κίνα στην Ινδία, σύμφωνα με την Vortexa.

Οι ινδικές εταιρείες διύλισης αγόρασαν 30 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου την εβδομάδα που ακολούθησε την έγκριση του Λευκού Οίκου, ώστε να αντιμετωπίσει ελλείψεις λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Εκτοτε, επιτράπηκε σε περισσότερες χώρες να ξαναρχίσουν τις αγορές από τη Ρωσία, όπως Ιαπωνία και Νότια Κορέα.