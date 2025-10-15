ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Μειώνονται η διύλιση ρωσικού πετρελαίου και οι εξαγωγές, λόγω ουκρανικών επιθέσεων

Την Παρασκευή ξανά στις ΗΠΑ ο Ζελένσκι | Στο τραπέζι και οι πύραυλοι «Tomahawk»

Associated Press

Συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από τουςμε τιςνα «ζυγίζουν» την πώλησή τους στους Ευρωπαίους του ΝΑΤΟ για να σταλούν στοενώ ηξεκαθαρίζει ότι θα αντιμετωπίσει τους «Tomahawk» που θα εκτοξευτούν προς ρωσικό έδαφος ως εν δυνάμει πυρηνικούς και θα απαντήσει ανάλογα.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του, Β. Ζελένσκι. Η συνάντηση έρχεται ως συνέχεια τηλεφωνικών επαφών τους το Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητήθηκαν η στρατιωτική υποστήριξη - μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τους πυραύλους «Tomahawk» - και οι τρόποι «πίεσης» της Ρωσίας, ιδίως στον ενεργειακό τομέα.

Στο μεταξύ ο Τραμπ, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το «Reuters» επανέλαβε σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος την εκτίμησή του ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη «διευθέτηση» του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι έχει ήδη παρουσιάσει στον Τραμπ μια «εκτίμηση» για τον αριθμό των πυραύλων «Tomahawk» που χρειάζεται η Ουκρανία για επιθέσεις βαθιά σε ρωσικό έδαφος, και οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες την Παρασκευή.

«Είναι ανάγκη να συζητήσουμε μια σειρά μέτρων που θέλω να προτείνω στον Πρόεδρο» Τραμπ, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, διευκρινίζοντας ότι θα έχει κι «άλλες συναντήσεις» με Αμερικανούς αξιωματούχους, εκπροσώπους της πολεμικής βιομηχανίας και μέλη του Κογκρέσου.

«Το κύριο θέμα θα είναι η αντιαεροπορική άμυνα, αλλά θα έχω επίσης συναντήσεις με επιχειρήσεις του τομέα της Eνέργειας», είπε ακόμα ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Αντιπροσωπεία Ουκρανών υψηλόβαθμων αξιωματούχων (μεταξύ άλλων η πρωθυπουργός Γ. Σβιριντένκο, ο προσωπάρχης της προεδρίας Α. Γιέρμακ και ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας και Αμυνας Ρ. Ουμέροφ) βρίσκεται ήδη από χθες στην Ουάσιγκτον για επαφές.

Κρεμλίνο: Ο Τραμπ να ωθήσει το Κίεβο σε διαπραγματεύσεις

Το Κρεμλίνο χαιρέτισε την πρόθεση του Τραμπ να «επικεντρωθεί» στην αναζήτηση μιας «ειρηνευτικής συμφωνίας» για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα καταφέρει να ωθήσει το Κίεβο στην αναζήτηση «λύσης».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ, μιλώντας στην ισραηλινή Κνέσετ μετά τη μεσολάβηση για την εκεχειρία στη Γάζα, ανέφερε ότι επιθυμεί να επιτύχει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά δήλωσε ότι θα επικεντρωθεί πρώτα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Πρώτα πρέπει να τακτοποιήσουμε τη Ρωσία. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αν δεν σε πειράζει, Στιβ, ας επικεντρωθούμε πρώτα στη Ρωσία», είπε ο Τραμπ, απευθυνόμενος στον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του, που έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο στο παρελθόν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ, είπε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε «ειρηνευτικές συνομιλίες». «Γνωρίζουμε ήδη καλά τον κ. Γουίτκοφ. Είναι αποτελεσματικός, έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του στη Μέση Ανατολή, και ελπίζουμε ότι το ταλέντο του θα συνεχίσει να συμβάλλει στο έργο που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία», συμπλήρωσε.

«Η ρωσική πλευρά παραμένει ανοιχτή και έτοιμη για ειρηνευτικό διάλογο, και ελπίζουμε ότι η επιρροή των ΗΠΑ και οι διπλωματικές ικανότητες των απεσταλμένων του Τραμπ θα βοηθήσουν να ενθαρρυνθεί η ουκρανική πλευρά να είναι πιο ενεργή και πιο πρόθυμη να συμμετάσχει στην ειρηνευτική διαδικασία», επεσήμανε ο Πεσκόφ.

Μειώνεται η διύλιση ρωσικού πετρελαίου λόγω ουκρανικών επιθέσεων

Ενας από τους στόχους της Ουκρανίας και της «Δύσης» είναι να μειωθεί η ικανότητα της Ρωσίας να παράγει και να εξάγει ενεργειακά προϊόντα, ιδιαίτερα πετρελαϊκά. Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος από το καλοκαίρι στοχοποιούν εντατικά αντίστοιχες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου, αγωγών και θαλάσσιων τερματικών σταθμών.

Οι επιθέσεις με drones από την Ουκρανία θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τα ποσοστά διύλισης πετρελαίου στη Ρωσία τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2026, σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ) με θέμα την αγορά πετρελαίου.

Από τις αρχές Αυγούστου η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 28 επιθέσεις σε βασικά ρωσικά διυλιστήρια, με το εύρος των επιθέσεων να αυξάνεται, προκαλώντας έλλειψη βενζίνης σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας. Αυτό ανάγκασε το Κρεμλίνο να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές καυσίμων μέχρι το τέλος του έτους.

«Προηγουμένως είχαμε υποθέσει μια ομαλοποίηση της δραστηριότητας διύλισης καθώς πλησιάζαμε στο τέλος του έτους, αλλά είμαστε πιο επιφυλακτικοί», αναφέρει η ΙΕΑ στην έκθεσή της.

Η Υπηρεσία εκτιμά επί του παρόντος ότι οι ρυθμοί επεξεργασίας της Ρωσίας θα είναι λίγο κάτω από 5 εκατ. βαρέλια την ημέρα έως τον Ιούνη του 2026, και ότι θα ακολουθήσει ανάκαμψη προς τα 5,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα, με την προοπτική να αναθεωρηθεί καθώς θα γίνονται διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

«Η ολοένα και πιο εκτεταμένη και σημαντική εκστρατεία της Ουκρανίας με drones εναντίον των ρωσικών διυλιστηρίων και υποδομών έχει μειώσει μέχρι στιγμής την επεξεργασία αργού πετρελαίου της χώρας κατά περίπου 500.000 βαρέλια την ημέρα», αναφέρει η έκθεση.

Την περασμένη βδομάδα ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλ. Νόβακ δήλωσε ότι τα διυλιστήρια της χώρας έχουν αυξήσει τη λειτουργία τους, εξισορροπώντας την εγχώρια ζήτηση και προσφορά καυσίμων.

Με τις επιθέσεις με drones να επηρεάζουν τη λειτουργία των διυλιστηρίων, τον Σεπτέμβρη η Ρωσία αύξησε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου σε 5,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάη του 2023, σύμφωνα με την IEA. Ωστόσο τα έσοδα της χώρας από τις εξαγωγές πετρελαίου μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, στα 13,4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Υπηρεσίας.

Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδα της Ρωσίας από την προμήθεια αργού πετρελαίου, τα οποία αυξήθηκαν κατά 200 εκατ. δολάρια σε μηνιαία βάση, αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων κατά 440 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση.

Με βάση τους υπολογισμούς της IEA, τον Σεπτέμβρη οι προμήθειες καυσίμων της Ρωσίας σε άλλες χώρες έφτασαν τα 2,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα, το χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας, εξαιρουμένου του Απρίλη 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Λευκορωσία και ΗΠΑ συνεχίζουν τις επαφές - και για την Ουκρανία

Το Μινσκ θα προχωρήσει στην κατάρτιση ενός σχεδίου για τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον, το οποίο θα εξεταστεί σε μελλοντικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Λευκορωσίας, δήλωσε ο Λευκορώσος Πρόεδρος Αλ. Λουκασένκο χθες, σε συνάντηση για την παγκόσμια διεθνή κατάσταση και την ανάπτυξη των σχέσεων Λευκορωσίας - ΗΠΑ.

«Δεδομένης της προόδου στις επαφές μας με την Ουάσιγκτον», είπε ο Λουκασένκο, «πρέπει να αναπτύξουμε ένα περαιτέρω πλαίσιο για τις σχέσεις Λευκορωσίας - ΗΠΑ, καθορίζοντας τις προτεραιότητές μας και τις κόκκινες γραμμές μας με μεγαλύτερη σαφήνεια».

Είναι απαραίτητο οι ενέργειες του Μινσκ να μη βλάψουν όχι μόνο τις σχέσεις Λευκορωσίας - Ρωσίας αλλά και τις σχέσεις Λευκορωσίας - Κίνας, υπογράμμισε ο Λουκασένκο, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα συμμετέχει σε διάφορες Ενώσεις Ευρασιατικής Ολοκλήρωσης.

«Οι επαφές Λευκορωσίας - ΗΠΑ συνεχίζονται σύμφωνα με τα στρατηγικά συμφέροντα των δύο πλευρών», τόνισε χθες ο πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικής Ασφάλειας της Λευκορωσίας, Ιβάν Τέρτελ, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν θετικές τάσεις».

Μάλιστα, Μινσκ και Ουάσιγκτον διεξάγουν ουσιαστικές συνομιλίες και για το ουκρανικό θέμα, είπε ο Τέρτελ, με τους Αμερικανούς «εταίρους» να «μας θεωρούν σοβαρά ικανούς να συμβάλουμε στη σταθεροποίηση της κρίσης». Σύμφωνα με τον ίδιο, «μια πολύ σοβαρή συζήτηση για τα ζητήματα βρίσκεται σε εξέλιξη με την αμερικανική πλευρά σε προεδρικό επίπεδο».

Το δεύτερο σκέλος των συζητήσεων με τις ΗΠΑ αφορά την «περιφερειακή ασφάλεια» στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και «έχει ήδη αποφέρει σημαντικά οφέλη για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην περιοχή».

Βρετανία: Πολιτικοί «στόχοι» των ρωσικών, κινεζικών και ιρανικών υπηρεσιών

Βρετανοί πολιτικοί και το επιτελείο στοχοποιούνται από τις υπηρεσίες κατασκοπείας της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν, προειδοποίησε προχθές η βρετανική υπηρεσία αντικατασκοπείας MI5.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί στόχο μακροπρόθεσμης στρατηγικής ξένης παρέμβασης και κατασκοπείας από στοιχεία του ρωσικού, του κινεζικού και του ιρανικού κράτους, τα οποία με διαφορετικούς τρόπους επιδιώκουν να προωθήσουν τα οικονομικά και στρατηγικά τους συμφέροντα και να προκαλέσουν βλάβη στους δημοκρατικούς μας θεσμούς», σύμφωνα με την MI5.

Το έγγραφο έρχεται μόλις λίγες βδομάδες μετά την απόσυρση μιας πολύκροτης υπόθεσης κατασκοπείας στην οποία δύο άνδρες κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, προκαλώντας επικρίσεις προς την κυβέρνηση Στάρμερ.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο μήνα ο Νέιθαν Γκιλ - πρώην ηγέτης του ουαλικού τμήματος του λαϊκιστικού δεξιού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ - ομολόγησε την ενοχή του για δωροδοκία με αντάλλαγμα δηλώσεις του υπέρ της Ρωσίας.

Η MI5 προειδοποίησε τους πολιτικούς και το πολιτικό προσωπικό να είναι προσεκτικοί απέναντι σε «απειλητικούς παράγοντες» που επιδιώκουν να τους αποσπάσουν πληροφορίες, να καλλιεργήσουν μακροχρόνιες και βαθιές σχέσεις μαζί τους ή να τους εκβιάσουν.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι ξένοι παράγοντες μπορεί να χρησιμοποιήσουν μια σειρά μεθόδους, από διαδικτυακές προσεγγίσεις μέχρι κυβερνοεπιθέσεις, προκειμένου να στρατολογήσουν και να αποκτήσουν πληροφορίες. Ξένα κράτη ενδέχεται να χρησιμοποιούν δωρεές σε πολιτικούς που υποτίθεται ότι προέρχονται από Βρετανούς υπηκόους ή να δίνουν έμμεσα χρήματα σε έργα στην περιοχή τους, με σκοπό να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους, αναφέρει.

Η MI5 προέτρεψε τους πολιτικούς «να παρακολουθούν τις περίεργες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις» και να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην «απροκάλυπτη κολακεία», καθώς επίσης να ελέγχουν το παρελθόν σε νέες επαφές και να ενισχύουν την ασφάλειά τους στο εξωτερικό.