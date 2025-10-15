ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΕΣ ΚΤΗΝΩΔΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

«Μας φέρονταν σαν ζώα, αλλά η ψυχή μας δεν έσπασε!»

Οργή για τιςκαι ταπροκαλούν οιπου απελευθερώθηκαν από ταστο πλαίσιο της «πρώτης φάσης» της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής Παλαιστινίων κρατουμένων και Ισραηλινών ομήρων και αιχμαλώτων, απελευθερώθηκαν 1.968 Παλαιστίνιοι φυλακισμένοι. Ανάμεσά τους βρίσκονταν Παλαιστίνιοι που βρίσκονταν στη φυλακή πάνω από 20 χρόνια για τη συμμετοχή τους στην αντίσταση κατά του κατακτητή, καθώς και εκατοντάδες άλλοι που συνελήφθησαν από τον κατοχικό στρατό κατά την εισβολή του στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι κατοχικές αρχές, επιχειρώντας να τρομοκρατήσουν, έριξαν δακρυγόνα τη Δευτέρα έξω από τη φυλακή Ofer στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη σε βάρος δημοσιογράφων και συγγενών κρατουμένων, ενώ περίμεναν να υποδεχθούν τους ανθρώπους τους. Αντίστοιχα, έθεσαν όρους και απαιτήσεις για τις απελευθερώσεις των Παλαιστινίων: Να μην υπάρξουν πανηγυρισμοί, να μην υψωθούν παλαιστινιακές σημαίες ή πανό με την ένδειξη της νίκης, να μην στηθούν οικογενειακά γλέντια σε σπίτια και εστιατόρια με τους αγαπημένους τους που κάποιοι είχαν να τους συναντήσουν χρόνια, γιατί κινδυνεύουν με σύλληψη.

Επιχείρησαν να τρομοκρατήσουν τους απελευθερωθέντες λέγοντας πως «θα σας παρακολουθούμε παντού». Αλλους τους απείλησαν πως θα τους συλλάβουν ξανά «αν υποστηρίξετε τρομοκράτες».

Ο,τι κι αν έκαναν όμως, οι ισραηλινές κτηνωδίες σε βάρος των Παλαιστινίων κρατουμένων βγήκαν ξανά στην επιφάνεια: Πείνα και ενίοτε δίψα. Καθημερινές ταπεινώσεις, εξευτελισμοί, παραβιάσεις βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πλήρης ιατρική παραμέληση ακόμη και σε άσχημα τραυματισμένους κρατούμενους ή βαριά άρρωστους. Κελιά βρώμικα γεμάτα κοριούς και τρωκτικά. Αμέτρητα σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια. Στερήσεις. Ξύλο. Απειλές. Στέρηση ύπνου. Στέρηση φωτός ή θέρμανσης το χειμώνα. Κελιά αποπνικτικά που τα καλοκαίρια η ζέστη μετέτρεπε σε φούρνους.

Πολλοί κρατούμενοι βγήκαν αποστεωμένοι, με σημάδια κακοποίησης ή με τραύματα. Κάποιοι δεν μπορούσαν καν να σταθούν στα πόδια τους δίχως να στηριχθούν στους ώμους συγγενών ή φίλων.

Χαρακτηριστική ήταν η μαρτυρία του Σάντι Αμπού Σιντ, όπως καταγράφηκε από το «Al Jazeera»: «Πεινούσαμε δύο χρόνια. Μας κράτησαν γυμνούς, μας χτυπούσαν μέρα - νύχτα. Υπομείναμε κάθε είδους βασανιστήρια, σωματικά και ψυχολογικά. Μου είπαν ότι σκότωσαν τα παιδιά μου, ότι η Γάζα καταστράφηκε. Οταν βγήκα, είδα μόνο ερείπια. Εμοιαζε με το τέλος του κόσμου». Η φωνή του σπάει καθώς θυμάται τις απειλές: «Μας έλεγαν ότι οι οικογένειές μας είναι νεκρές, ότι δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε».

Ο 35χρονος Αχμέντ Ραουάι εξιστόρησε τη ζωή στη φυλακή Κετσιότ: «Μας ξυλοκοπούσαν με ράβδους, μας έδεναν για ώρες χωρίς νερό. Δεν υπήρχε ύπνος, μόνο φόβος. Ενας φρουρός μου είπε ότι θα πεθάνω εκεί μέσα. Δεν είχαμε ιατρική φροντίδα, ακόμα κι όταν κάποιοι αιμορραγούσαν».

Συνταρακτική και η μαρτυρία της 28χρονης Λεϊλά Χαμάντ, μίας από τις 53 γυναίκες κρατούμενες, που είπε: «Μας έγδυναν μπροστά σε όλους, μας φώναζαν υβριστικά. Μια μέρα, με χτύπησαν επειδή ζήτησα νερό. Μας κρατούσαν σε κελιά χωρίς φως, με αρουραίους. Δεν ήξερα αν θα ξαναδώ τον ήλιο...».

«Δεν κοιμόμουν, δεν έτρωγα, μόνο προσευχόμουν να επιβιώσω», λέει ο 40χρονος Ιμπραήμ Σαλάχ. «Μας φέρονταν σαν ζώα, αλλά η ψυχή μας δεν έσπασε».

Και ο Γολγοθάς συνεχίζεται για χιλιάδες, καθώς 11.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινά κάτεργα υφίστανται συστηματική πείνα, ιατρική παραμέληση και βασανιστήρια, με δεκάδες θανάτους να έχουν καταγραφεί.