ΓΑΛΛΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

«Mαγειρέματα» και παζάρια για να προχωρήσουν οι αντιλαϊκοί στόχοι

«Αποστολή μας είναι να ξεπεράσουμε την πολιτική κρίση», δήλωσε χτες το πρωί σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο Γάλλος πρωθυπουργός Σ. Λεκορνί, ενώ το απόγευμα, απευθυνόμενος στην Εθνοσυνέλευση για να παρουσιάσει το νέο σχέδιο προϋπολογισμού, ξεκαθάρισε ότι οι όποιες αναπροσαρμογές δεν παρεκκλίνουν από την υπηρέτηση των αναγκών του γαλλικού κεφαλαίου, σε συνθήκες μεγάλης όξυνσης των ανταγωνισμών και πολεμικής προετοιμασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λεκορνί είπε ότι δημοσιονομικός στόχος είναι να μειωθεί το έλλειμμα κάτω από το 5% του ΑΕΠ την επόμενη χρονιά, ξεκαθαρίζοντας ξανά πως οι μόνες «ανέπαφες» δημόσιες δαπάνες θα είναι οι «αμυντικές».

Είχε προηγηθεί η «παράδοση» του υπουργείου Αμυνας - όπου επικεφαλής μέχρι πρότινος ήταν ο Λεκορνί - στην Κατρίν Βοτρέν, με τον Γάλλο πρωθυπουργό να τονίζει ότι προέχει το «να επιταχύνουμε τον επανεξοπλισμό μας», ζητώντας «να συνεχιστεί η οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου στρατού: Υβριδικού, με ενισχυμένες ικανότητες και ανθεκτικότητα (...) για τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης».

Στο πλαίσιο των ενδοαστικών παζαριών για τη στήριξη της νέας κυβέρνησης και υπό την πίεση των σημαντικών εργατικών - λαϊκών κινητοποιήσεων, ο Λεκορνί ανακοίνωσε μεταξύ άλλων το «πάγωμα» της αντιασφαλιστικής «μεταρρύθμισης» μέχρι τις αρχές του 2028, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για για «αναβολή» που «θα πρέπει να αποζημιωθεί με άλλες οικονομίες», καθώς «δεν θα μπορέσει να γίνει με κόστος ένα αυξημένο έλλειμμα».

Με αφετηρία και τον πυρήνα αντιασφαλιστικών ανατροπών που προωθούνται σε όλη την ΕΕ, ανήγγειλε τη διοργάνωση διάσκεψης «τις αμέσως επόμενες βδομάδες» με τους «κοινωνικούς εταίρους», ώστε να συζητηθεί «το σύνολο της διαχείρισης του συστήματος συντάξεων».

Ο ελιγμός Λεκορνί έστειλε σήμα για νέα ένταση του παζαριού με μερίδα του «ρεπουμπλικανικού τόξου» και ειδικά με το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), που είχε θέσει σχετικό όρο για τη διαπραγμάτευση μιας θετικής (ή έστω «ανεκτικής») στάσης του απέναντι στη νέα κυβέρνηση.

Καθόλου τυχαία, βουλευτές του PS όπως ο πρώην Πρόεδρος της χώρας, Φρ. Ολάντ, υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα τη σχετική αναφορά Λεκορνί, ενώ από χτες το βράδυ κυκλοφόρησαν «διαρροές» σύμφωνα με τις οποίες το PS δεν επρόκειτο να στηρίξει καμία από τις προτάσεις μομφής που είχαν ήδη κατατεθεί κατά της κυβέρνησης - αφενός από την ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» της Μαρίν Λεπέν (μαζί με το κόμμα που έφτιαξε ο Ερίκ Σιοτί αποχωρώντας από τους «Ρεπουμπλικάνους»), αφετέρου από την «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν Λικ Μελανσόν.

Οσον αφορά τη στάση των «Ρεπουμπλικάνων» (LR) - με τους οποίους τις τελευταίες μέρες εκφράστηκαν διάφορες τριβές - ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας τους, Λορέν Βοκέζ, ξεκαθάρισε ότι «δεν θα ασκήσουμε μομφή σε καμία κυβέρνηση εκ των προτέρων (...) προτεραιότητά μας είναι να μην μπλοκαριστεί η Γαλλία. Και δεσμευόμαστε γι' αυτό, έχοντας επίγνωση του ότι χρειάζονται συμβιβασμοί για να εγκριθούν νόμοι που είναι απαραίτητοι. (...) Η Γαλλία χρειάζεται ένα μίνιμουμ σταθερότητας, μια κυβέρνηση, έναν προϋπολογισμό».