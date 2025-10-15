ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Νέο χτύπημα των ΗΠΑ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

Νέο πολύνεκρο στρατιωτικό χτύπημα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στα ανοικτά της Βενεζουέλας επιβεβαίωσε χτες ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, προτάσσοντας πάλι ισχυρισμούς περί πλήγματος ενάντια σε δίκτυα διακινητών ναρκωτικών.

Με ανάρτησή του, είπε ότι «ο υπουργός Πολέμου έδωσε εντολή για ένα φονικό, εν κινήσει πλήγμα σε σκάφος που συνδέεται με προσδιορισμένη τρομοκρατική οργάνωση που διεξάγει διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχή ευθύνης της USSOUTHCOM (σ.σ. Διοίκηση του αμερικανικού στρατού αρμόδια για Λατινική και Κεντρική Αμερική) Οι Μυστικές Υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και συνδεόταν με παράνομα δίκτυα ναρκεμπόρων και κινούταν κατά μήκος διαδρομής γνωστής σε συγκεκριμένες τρομοκρατικές οργανώσεις». Ισχυρίστηκε δε ότι το πλήγμα σημειώθηκε «σε διεθνή ύδατα και έξι διακινητές ναρκωτικών που επέβαιναν σε αυτό σκοτώθηκαν».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναπτύξει ενισχυμένες στρατιωτικές δυνάμεις στη νότια Καραϊβική και μέχρι χθες είχε ανακοινώσει ήδη άλλα τέσσερα πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο άλλων 21 ανθρώπων, με την ηγεσία της Βενεζουέλας, της Κολομβίας κ.ά. να καταγγέλλουν τις επιθέσεις ως εξωδικαστικές εκτελέσεις με πρόσχημα την πάταξη των καρτέλ ναρκωτικών.

Στο μεταξύ, ανυπομονησία για αλλαγές που θα ανακόψουν τη δράση αντιπάλων της Ουάσιγκτον εξέφρασε το ηγετικό στέλεχος της «φιλο-ΗΠΑ» αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία βραβεύτηκε πρόσφατα με... το Νόμπελ Ειρήνης.

Κληθείσα να σχολιάσει τις στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιφέρεια, η Ματσάδο όχι απλά δεν εξέφρασε επιφύλαξη, αλλά έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι πρόβλημά της είναι οι κινήσεις αναβάθμισης της θέσης των αντίπαλων ιμπεριαλιστικών κέντρων.

«Αυτός που κήρυξε πόλεμο στους πολίτες της Βενεζουέλας είναι ο Νικολάς Μαδούρο» είπε, ενώ υπερασπιζόμενη τη δράση που οι ΗΠΑ αυτόκλητα έχουν αναλάβει ως ...σταυροφόροι κατά των διακινητών ναρκωτικών, ανέφερε ότι «χωρίς ισχύ, δεν υπάρχει ελευθερία, όταν αντιμετωπίζει (κανείς) ναρκωτρομοκρατική δομή. Εχουμε δοκιμάσει τα πάντα».

Προχωρώντας δε παραπέρα, ισχυρίστηκε ότι... «η εισβολή που γίνεται εδώ είναι αυτή των Κουβανών, των Ρώσων, των Ιρανών», αλλά και «της Χεζμπολάχ, της Χαμάς, των καρτέλ των ναρκωτικών, των ανταρτών των FARC»...

Υπενθυμίζεται ότι η Ματσάδο αφιέρωσε το Νόμπελ που παρέλαβε στον «λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει» αλλά και στον Τραμπ, καθώς - όπως ισχυρίστηκε - κάνει αυτό το οποίο «ο λαός» θεωρεί «δίκαιο και απαραίτητο», επιμένοντας ότι «η Βενεζουέλα χρειάζεται τον ηγετικό ρόλο του και τον διεθνή συνασπισμό που έχει σχηματίσει».

Δεν παρέλειψε δε να τονίσει ότι «έχουμε μεγάλο σεβασμό και συνεχή επικοινωνία» με την Ουάσιγκτον και «με πολλές άλλες κυβερνήσεις».