Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Κούβα

Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ βρίσκεται στην Κούβα για να συμμετέχει στο 3ο Διεθνές Σεμινάριο Θεωρητικών Περιοδικών και Εκδόσεων, που διοργανώνει το ΚΚ Κούβας, και στη συνέχεια στο 1ο Φεστιβάλ Γκράνμα - Ρεμπέλντε, δηλαδή της εφημερίδας του ΚΚ Κούβας και της εφημερίδας της νεολαίας του, που φέτος συμπληρώνουν 60 χρόνια από την ίδρυσή τους.

Στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν οι: Δημήτρης Κοιλάκος, μέλος της Ιδεολογικής Επιτροπής της ΚΕ του ΚΚΕ, Αρης Ευαγγελίδης, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ, Φρίξος Μπρούσγος, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ, Δημήτρης Καραγιάννης, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του «Ριζοσπάστη».

    

